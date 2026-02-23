Licenciaturas en colegios comunitarios: los legisladores dicen que sí pero UC y CSU piden frenar el paso

En los últimos dos años, el gobernador Gavin Newsom vetó tres proyectos de ley que habrían permitido a los colegios comunitarios otorgar más títulos de licenciatura a sus estudiantes. Sin inmutarse, los legisladores ahora respaldan un cuarto proyecto de ley que hace prácticamente lo mismo.

La medida, el Proyecto de Ley 664 de la Asamblea , superó sus primeras pruebas legislativas al ser aprobada por la Asamblea el 26 de enero, lo que podría generar otro conflicto entre los legisladores estatales y el gobernador. Si bien Newsom apoya la oferta de más títulos de licenciatura, ha expresado repetidamente su oposición a la incorporación de más programas de licenciatura en colegios comunitarios que no cumplan con el proceso acordado en una ley que él y los legisladores aprobaron en 2021.

Esa ley decía que los colegios comunitarios pueden desarrollar hasta 30 títulos de licenciatura por año académico, siempre y cuando los títulos no dupliquen los programas de licenciatura de la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (Cal State).

Pero desde entonces, los colegios comunitarios y Cal State han estado en desacuerdo sobre qué se considera duplicación, lo que ha dado como resultado más de una docena de programas de licenciatura en colegios comunitarios estancados porque Cal State se opuso a ellos.

Ambos sistemas universitarios públicos se oponen al último proyecto de ley. Temen que más colegios comunitarios busquen títulos propios que dupliquen la oferta universitaria, desvirtuando así la ley de 2021.

Las universidades se consideran las generadoras tradicionales de títulos de licenciatura. Los colegios comunitarios afirman que el estado es demasiado grande y está demasiado disperso como para limitar los títulos de cuatro años en instituciones públicas solo a Cal State y la UC.

Los estudiantes no deberían verse obligados a matricularse en universidades a decenas o cientos de kilómetros de casa cuando el colegio comunitario a pocos kilómetros puede ofrecer una licenciatura que, según los empleadores de la zona, más trabajadores necesitan, afirman los promotores del proyecto de ley. Entre ellos se encuentra su principal autor, el asambleísta David Álvarez, demócrata de Chula Vista.

Su proyecto de ley permitiría al colegio comunitario de su distrito, Southwestern College, crear hasta cuatro programas de licenciatura adicionales en disciplinas aplicadas, como la enseñanza del inglés a hablantes de otros idiomas y el diseño de sitios web. Álvarez enfatiza que su proyecto de ley no busca crear más programas de licenciatura general, como psicología, que son populares en las universidades. Más bien, busca desarrollar programas que los empleadores buscan en el sur del condado de San Diego.

Si bien su proyecto de ley se limita a su distrito, Álvarez instó a sus colegas legisladores el 13 de enero a seguir su ejemplo y crear programas de licenciatura en sus colegios comunitarios locales si tienen necesidades laborales insatisfechas. “No esperaría menos de cada uno de ustedes para hacer lo que yo intento hacer”.

La ley de 2021 que limita la creación de títulos de licenciatura en colegios comunitarios “se ha quedado corta”, dijo entonces.

En una entrevista, Álvarez insistió en que muchas comunidades tienen adultos ansiosos por obtener una licenciatura pero no pueden ingresar a una universidad pública con exceso de inscriptos o viven demasiado lejos.

“California se centra en brindar oportunidades y acceso a los estudiantes”, dijo Álvarez. “¿Realmente lo estamos haciendo en el estado? Diría que la respuesta hoy es que nos estamos quedando muy cortos”.

Pero el ex rector del sistema de colegios comunitarios del estado cree que el proyecto de ley de Álvarez, por más bien intencionado que sea, es el enfoque equivocado.

“Desde el principio me he opuesto a que los colegios comunitarios ofrezcan títulos de licenciatura”, dijo Eloy Ortiz Oakley. “Creo que es un error”.

Oakley fue rector del sistema cuando se implementaron las primeras licenciaturas en colegios comunitarios. Ahora cree que una mejor solución es enviar a los profesores de los campus de Cal State con baja matrícula a colegios comunitarios que ofrecen títulos de licenciatura, como Southwestern.

Desarrollar más programas de licenciatura implica contratar más profesores y administradores a tiempo completo. Este enfoque incrementa los costos de los sistemas públicos de educación superior en un momento en que el gobierno estatal proyecta déficits multimillonarios. Además, la creación de nuevas licenciaturas demora de dos a tres años antes de que se ofrezcan a los estudiantes, afirmó. Si existe demanda en el mercado ahora, las universidades deberían colaborar fusionando su personal académico, añadió Oakley, quien actualmente dirige la Fundación College Futures, que financia CalMatters.

Álvarez señala que su proyecto de ley exige que Southwestern College colabore con universidades cercanas para facilitar el acceso de los estudiantes a la licenciatura, similar a la recomendación de Oakley. El legislador señala que Southwestern está trabajando para impulsar la obtención de títulos; está lanzando programas de licenciatura para que profesores de universidades cercanas impartan clases en el campus de Southwestern. Sin embargo, sostiene que la universidad necesita una autorización legal para ofrecer los programas de licenciatura que su comunidad necesita.

El énfasis en la colaboración existente con los campus de cuatro años le hace pensar que Newsom no vetará su proyecto de ley, afirmó. Los legisladores tendrán hasta el 31 de agosto para enviar el proyecto de ley al gobernador.

Atractivo de la licenciatura en colegios comunitarios

Las licenciaturas en colegios comunitarios son más económicas que las que ofrecen la UC y la Universidad Estatal de California (Cal State), con un costo aproximado de $10,000 por los cuatro años. Esto representa una ventaja para los estudiantes que buscan asequibilidad y que quizás no califiquen para las exenciones de matrícula estatales en las universidades públicas, aunque aproximadamente el 60% de los estudiantes californianos de la UC y la Universidad Estatal de California sí las cumplen.

Los colegios comunitarios de California son relativamente novatos en la concesión de estos títulos: los primeros se inauguraron hace aproximadamente una década . Actualmente, alrededor de 300 estudiantes obtienen su licenciatura en colegios comunitarios anualmente, en comparación con los aproximadamente 160,000 en la UC y la Universidad Estatal de California. Como resultado, los datos económicos son limitados respecto a si estos títulos de colegios comunitarios se traducen en los salarios más altos que ofrecen las licenciaturas que ofrecen ambas universidades públicas.

Un estudio académico reciente publicado en la Oficina Nacional de Investigación Económica analizó varios estados y descubrió que las licenciaturas en colegios comunitarios ofrecen salarios más altos que los títulos de asociado, pero ingresos ligeramente inferiores a los de las licenciaturas de universidades tradicionales. Los resultados variaron según la especialización.

El sistema de colegios comunitarios tampoco publica datos públicos sobre las tasas de graduación de los estudiantes que cursan una licenciatura. La UC y Cal State sí lo hacen, y están obligadas a hacerlo por ley estatal y federal.

“No tenemos esta información empaquetada en una herramienta pública como la que proporciona CSU”, escribió Melissa Villarin, portavoz de California Community Colleges, en un correo electrónico.

Universidades públicas se oponen al proyecto de ley

Tanto la UC como Cal State afirman que el último proyecto de ley elude la ley de 2021 que permite a los colegios comunitarios desarrollar programas de licenciatura anualmente, siempre que estos no dupliquen los programas existentes en ambos sistemas universitarios. Según la ley, ambos sistemas tienen voz y voto en la decisión de si existe duplicación . Sin embargo, según el proyecto de ley de Álvarez, la UC y Cal State no pueden apelar los programas que Southwestern lanza.

La ley del 2021 aceleró la creación de programas de licenciatura en colegios comunitarios: actualmente hay más de 50 aprobados en unas 40 universidades. Antes de la ley, 15 colegios comunitarios ofrecían una licenciatura cada uno.

Durante una audiencia legislativa el 13 de enero, los funcionarios de Cal State no mencionaron el temor de que más programas de licenciatura en colegios comunitarios se lleven a los estudiantes. Sin embargo, un administrador de Cal State planteó precisamente ese punto cuando los legisladores presentaron en 2024 dos proyectos de ley que permitirían a varios colegios comunitarios otorgar títulos de licenciatura en enfermería. Estos proyectos de ley fueron aprobados por la Legislatura, pero Newsom los vetó.

Los profesores de Cal State también se preocuparon por la pérdida de ingresos provenientes de los títulos de licenciatura en colegios comunitarios en 2022, tras la aprobación de la ley de 2021.

Varios legisladores también se han pronunciado a favor de que más colegios comunitarios ofrezcan títulos de licenciatura para abordar las necesidades de la fuerza laboral local y crear una opción más asequible para los estudiantes que no pueden abandonar sus comunidades.

“Los programas de licenciatura en los colegios comunitarios son la solución. Espero que haya más intrusión”, dijo el asambleísta Patrick Ahrens, demócrata de Cupertino, durante una audiencia legislativa sobre el proyecto de ley el 13 de enero.

El proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea por 69 votos a favor y 1 en contra.

La duplicación ha sido una batalla de varios años

En 2023, dos legisladores líderes en temas de educación superior escribieron a los colegios comunitarios indicando que no pueden duplicar los títulos existentes de la UC y Cal State, independientemente de su ubicación. La carta llegó cuando un colegio comunitario creó una licenciatura en gestión de incendios similar a una licenciatura —aún inexistente— que se iba a ofrecer en una Cal State a casi 480 kilómetros de distancia. Cal State se opuso a la licenciatura, pero el colegio comunitario la lanzó de todos modos.

El problema persistía: en 2022, el sistema de colegios comunitarios sugirió que la distancia entre una universidad y una universidad pública puede ser un factor que determine si un título es una duplicación