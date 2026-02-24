Activistas de la vivienda aún esperan informe sobre las escaleras ordenado por el estado

En el otoño de 2023, la Legislatura de California encargó a los reguladores de seguridad contra incendios del estado que redactaran un informe que, según algunos activistas en favor de la asequibilidad de la vivienda, podría facilitar la construcción de edificios de apartamentos más grandes, más ventilados y mejor iluminados en las ciudades de California con escasez de viviendas.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado recibió hasta el 1 de enero de 2026 para elaborar un informe sobre los edificios de apartamentos de una sola escalera, un tipo de desarrollo multifamiliar de tamaño mediano legal en gran parte del mundo, pero prohibido en la práctica en la mayor parte de América del Norte.

Más de un mes después de la fecha límite, los defensores de las escaleras únicas todavía están esperando ese informe, aunque una versión preliminar obtenida por CalMatters sugiere que la oficina podría estar considerando un cambio modesto en el código de construcción del estado.

“Les dieron una fecha límite”, dijo Stephen Smith, fundador del Centro para la Construcción en América del Norte, que aboga por cambios que reduzcan costos en las regulaciones de construcción.

Este código, orientado a la seguridad, busca brindar a los residentes múltiples vías de escape en caso de incendio. Sin embargo, también se ha convertido en un foco de críticas entre un creciente número de defensores de la vivienda, arquitectos y urbanistas, quienes afirman que aumenta los costos de la construcción multifamiliar, limita la ubicación de los apartamentos, impulsa a los promotores hacia estudios oscuros y los aleja de los apartamentos familiares, y ofrece beneficios limitados en materia de salud y seguridad.

“Sé que ha habido un deseo real entre los políticos de California de cambiar la imagen del estado como un estado de lento progreso, pero en este caso no lo veo así”, dijo Smith, quien también formó parte del grupo de trabajo de profesionales del servicio de bomberos, expertos en códigos de construcción y defensores de la vivienda encargado de redactar el primer borrador del informe para el Jefe de Bomberos del estado. La última reunión del grupo fue el 4 de noviembre.

“Este informe aún está en revisión y lo publicaremos en cuanto se apruebe su publicación”, declaró Wes Maxey, subdirector adjunto de legislación de CAL FIRE, en un correo electrónico. No especificó cuándo se espera su publicación ni a qué se debe el retraso.

La legislatura estatal asigna regularmente informes de investigación de este tipo a varios rincones de la burocracia estatal y, como CalMatters informó anteriormente , la burocracia estatal regularmente incumple los plazos asignados.

Pero el análisis de una sola escalera ha despertado considerable interés fuera de Sacramento.

Las reglas actuales en California (con la reciente excepción de Culver City ) requieren que los edificios de departamentos de más de tres pisos tengan al menos dos escaleras conectadas por un pasillo.

La Legislatura estaba claramente interesada en aumentar ese límite de altura cuando ordenó el informe en primer lugar.

“Muchos países europeos permiten edificios con una sola escalera y tienen mejores registros de seguridad contra incendios que Estados Unidos”, dijo el asambleísta Alex Lee, demócrata de Milpitas, instando a votar a favor de su proyecto de ley en el verano de 2023. “Creo que la realización del estudio por parte del Jefe de Bomberos iniciará el debate sobre el aprovechamiento de las tecnologías y estrategias existentes de respuesta a incendios y emergencias para maximizar los proyectos de vivienda”.

Los jefes de bomberos locales, los jefes de bomberos y los sindicatos de bomberos se han opuesto, en general, a flexibilizar los requisitos de las escaleras en el código de construcción dondequiera que se hayan propuesto.

Es probable que el informe final decepcione tanto a servicios de bomberos, como a un electorado políticamente poderoso o a los defensores del movimiento “Yes In My Backyard” que han encontrado un aliado en el gobernador Gavin Newsom.

Un borrador del informe, distribuido entre las partes interesadas a finales de octubre, incluía una aprobación poco entusiasta de un cambio en el código estatal de construcción. Si el jefe de Bomberos del Estado recomienda una nueva política, el borrador indica que el cambio solo debería abarcar un máximo de tres y cuatro pisos. Cualquier nueva estructura de cuatro pisos con una sola escalera también debería tener un tamaño limitado y cumplir con otras restricciones adicionales de seguridad, añadió el informe.

Culver City, al oeste del centro de Los Ángeles, aprobó el año pasado una ordenanza de una sola escalera para eliminar el requisito de la segunda escalera en ciertos edificios de apartamentos de hasta seis plantas. Seis plantas también es el límite en las otras cuatro jurisdicciones para edificios más altos que tres pisos: Nueva York, Seattle, Honolulu y Portland, Oregón.

El borrador del informe, que no es definitivo, también se esforzó por destacar “la respuesta casi unánime de los departamentos de bomberos de California que se oponen a permitir la construcción de escaleras de una sola salida… de más de 3 pisos”.

Una vez finalizado y publicado, el informe no tendrá fuerza de ley. Sin embargo, si los legisladores estatales deciden abordar el tema en el futuro, es probable que sus recomendaciones finales tengan peso entre los legisladores indecisos.