Juez dictamina que California debe permitir que conductores de camiones inmigrantes conserven sus licencias

Más de 20,000 conductores de camiones inmigrantes podrán conservar sus licencias en California, al menos temporalmente, a pesar de los esfuerzos de la administración Trump y el estado de California para revocarlas, según un fallo tentativo del miércoles en el Tribunal Superior del Condado de Alameda.

La decisión pone al estado de California en una situación comprometida. El Departamento de Transporte de EE. UU. ya ha presionado repetidamente al Departamento de Vehículos Motorizados de California para que rescinda estas licencias , que pertenecen a muchos solicitantes de asilo y otros inmigrantes con estatus legal temporal, después de que el gobierno federal encontrara presuntos problemas administrativos con las fechas de vencimiento de sus licencias. El DMV de California cumplió con las exigencias del departamento de transporte y envió cartas a más de 20,000 conductores el otoño pasado, informándoles que sus licencias de California vencerían en los próximos 60 días.

Pero después de que un bufete de abogados y dos grupos de defensa legal, el Asian Law Caucus y la Sikh Coalition, presentaran una demanda en nombre de los camioneros, alegando que el estado no había seguido el proceso adecuado para rescindir sus licencias, el estado extendió las fechas de vencimiento hasta el 6 de marzo . El Departamento de Transporte anunció en enero que retendría 160 millones de dólares en fondos federales para carreteras de California como sanción por extender las fechas de vencimiento.

Mientras los conductores inmigrantes en la sala del tribunal celebraban la decisión provisional de hoy, los abogados del estado de California advirtieron que el fallo del juez podría perjudicar a muchas más personas. La administración Trump ha amenazado con anular por completo la facultad de California para otorgar licencias comerciales si el estado no cumple con sus órdenes respecto a los camioneros inmigrantes.

Obligar al DMV a mantener intactas estas 20,000 licencias “se arriesgará al daño final que California intenta evitar”, declaró Barbara Horne-Petersdorf, abogada del Departamento de Justicia de California. “El DMV no está exento de represalias”. En total, unos 700,000 conductores en California tienen licencias de conducir comerciales, necesarias para operar desde camiones hasta autobuses escolares.

A finales de esta semana, el juez emitirá una decisión final y los abogados que representan a California explicarán el proceso que utilizarán para dar a los 20,000 camioneros la oportunidad de conservar sus licencias y al mismo tiempo apaciguar las demandas del gobierno federal.

Aunque los aproximadamente 20,000 conductores inmigrantes podrán conservar sus licencias a corto plazo, sus perspectivas a largo plazo son más limitadas. El Departamento de Transporte creó una norma en febrero que impide a los estados emitir o renovar licencias a ciertos inmigrantes, incluyendo a muchos, si no a todos, los 20,000 conductores afectados por la decisión provisional del juez. Dos importantes sindicatos, la AFL-CIO y la Federación Americana de Maestros, y Public Citizen, un grupo de defensa del consumidor, están demandando al gobierno federal para impedir que dicha norma entre en vigor el próximo mes.

El estado de California también está demandando al departamento de transporte por sus amenazas de retener los 160 millones de dólares en fondos y de impedir que el estado emita licencias de transporte de camiones en el futuro.

Perder la licencia de conducir y pagar 70,000 dólares

En septiembre, Alejandro, camionero del Área de la Bahía y solicitante de asilo sudamericano, recibió una notificación del DMV de California informándole que le revocarían la licencia. CalMatters acordó no revelar su nombre porque expresó su preocupación por posibles represalias.

En los últimos tres años, Alejandro afirmó haber invertido más de $70,000 en su negocio de camiones, incluyendo la compra de su propio camión y su seguro. “Si no puedo mantener mi licencia de conducir, no puedo seguir operando mi negocio”, declaró a CalMatters. La decisión provisional del juez le permitiría conservar su licencia hasta diciembre, fecha de vencimiento original. Aseguró que tiene permiso para trabajar en Estados Unidos hasta 2030.

Muchos de los conductores inmigrantes pertenecen a la comunidad sij , una minoría religiosa de la India. Demandaron al DMV de California, alegando que el estado no les dio una oportunidad justa para solucionar los problemas administrativos en sus licencias. Los demandantes, cuyos nombres no se mencionan en la demanda, incluyen dos conductores de autobuses escolares y tres conductores comerciales. Muchas de sus licencias expiraban en 2027 o después.

La escasez de conductores ya está afectando las cadenas de suministro, afirmó Gunveer Singh, agente de California que ayuda a coordinar los envíos en todo el estado. Añadió que el costo de un solo viaje de carga de Nueva Jersey a Texas ha aumentado más del 35 % debido a la escasez nacional de conductores inmigrantes. “Simplemente no encontramos conductores”, dijo. “Es un problema grave”.

