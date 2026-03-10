California recortó la atención médica para inmigrantes indocumentados. Un legislador la quiere de vuelta

Solo dos legisladores demócratas votaron en contra de la propuesta presupuestaria del gobernador Gavin Newsom el año pasado que restringía la atención médica a los inmigrantes indocumentados. La senadora María Elena Durazo fue una de ellas.

Ahora, Durazo, un demócrata de Los Ángeles, está proponiendo una legislación que revertiría muchos de esos recortes a la atención médica para inmigrantes y restablecería la elegibilidad de Medi-Cal para todos los residentes que califiquen según sus ingresos, independientemente de su ciudadanía.

El Proyecto de Ley Senatorial 1422 garantizaría que todos los adultos inmigrantes mayores de 19 años pudieran inscribirse en Medi-Cal. No revertiría los límites a los beneficios dentales que incluyó el presupuesto estatal del año pasado, ni eliminaría la prima mensual de $30 que se exige a la misma población a partir de julio de 2027. El presupuesto estatal del año pasado no recortó los beneficios para los niños sin estatus legal.

“Como comunidad, no somos más saludables que la persona con menos acceso a la atención médica. Cuando aceptamos un sistema de salud de dos niveles, nos estamos buscando problemas”, declaró Durazo el lunes.

Durazo argumenta que los inmigrantes sin estatus legal contribuyen miles de millones de dólares en impuestos cada año y muchos de ellos ya no pueden beneficiarse de los programas que esos dólares financian. El estado gasta alrededor de $12 mil millones anuales en atención médica para inmigrantes.

Un presupuesto en disminución, una lucha creciente

No está claro si Newsom firmará tal medida, pero parece improbable. Lidiando con un déficit por cuarto año consecutivo, incluso con el aumento de los ingresos, Newsom ya ha propuesto recortes a otros programas. Marissa Saldivar, portavoz del gobernador, dijo que su oficina no haría comentarios sobre la legislación de Durazo.

Su propuesta presupuestaria de enero introdujo pocos cambios en el programa estatal de Medi-Cal, que afilia a más de 14 millones de californianos, pero subrayó los desafíos fiscales actuales. Una amenaza importante proviene del paquete de reforma fiscal federal del presidente Donald Trump, que impuso nuevos límites a los impuestos a los proveedores que casi todos los estados utilizan para financiar sus programas de atención médica para personas de bajos ingresos. El impuesto de California a las aseguradoras de salud es particularmente elevado, generando alrededor de 7 mil millones de dólares anuales para el fondo general, una cifra que el departamento de finanzas del estado estima que se reducirá a unos 6 millones de dólares el próximo año.

El gasto de Medi-Cal casi se ha duplicado, alcanzando los 200 mil millones de dólares durante los dos mandatos de Newsom, lo que agrava el déficit estructural del estado, según la Oficina del Analista Legislativo, una entidad no partidista. Esa cantidad incluye aproximadamente 119 mil millones de dólares en fondos federales.

Tanto demócratas como republicanos critican la gestión de Newsom en el tema de la atención médica para inmigrantes sin estatus legal. Los republicanos atribuyen el aumento de los costos del programa a la expansión gradual de la elegibilidad de Medi-Cal para inmigrantes. Los demócratas están indignados por su recorte parcial, y algunos también rechazan su última propuesta presupuestaria, que, según afirman, extendería innecesariamente algunos recortes federales a Medicaid.

La asambleísta Mia Bonta, demócrata de Oakland, presentó un proyecto de ley que prohibiría al estado imponer requisitos de trabajo federales a los afiliados cuya atención médica se financia únicamente con fondos estatales, un grupo que incluye a los inmigrantes sin estatus legal. Las autoridades estatales estiman que los requisitos de trabajo provocarán que aproximadamente 2 millones de californianos pierdan su cobertura de Medi-Cal, principalmente debido a trabas administrativas.

La lucha por el gasto en atención sanitaria se ha convertido en uno de los temas decisivos de cara a las elecciones de este otoño.

El sindicato de trabajadores de la salud más grande del estado está impulsando un impuesto multimillonario para recaudar fondos para la atención médica, una medida que ha generado oposición entre la élite adinerada de Silicon Valley y ha dividido a los demócratas estatales . Mientras tanto, los líderes del partido también intentan desbancar a varios republicanos vulnerables en el Congreso, incluyendo al representante David Valadao, cuyo distrito del Valle Central tiene la mayor proporción de beneficiarios de Medicaid del país.

Con el apoyo de la Fundación para el Cuidado de la Salud de California (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan, a un precio accesible. Visite www.chcf.org para obtener más información.