California aprobó ley para frenar el aumento repentino del precio de la gasolina. ¿Por qué no está utilizando esas facultades ahora?

Hace tres años, California creó un sistema pionero en el país para proteger a los conductores cuando los mercados petroleros se desploman. La Legislatura lo aprobó. El gobernador Gavin Newsom lo promulgó, proclamando: “California se enfrentó a las grandes petroleras y ganó”.

Su autora, la entonces senadora Nancy Skinner, la calificó de “ley histórica” que “nos permitirá exigir responsabilidades a las compañías petroleras si aumentan sus ganancias a expensas de las familias trabajadoras”.

Pero la ley —que otorgaba a los reguladores el poder de limitar las ganancias de las refinerías y sancionar a las petroleras por especulación de precios— nunca se ha aplicado. En cambio, el año pasado, la Comisión de Energía de California votó a favor de aplazar la aplicación de las normas durante cinco años. Skinner, quien redactó la ley cuando era senadora, estuvo ausente cuando su propia comisión votó a favor del aplazamiento.

Ahora, con la gasolina superando los 5,30 dólares el galón en todo el estado, esa decisión está bajo un nuevo escrutinio. La guerra con Irán ha disparado los precios mundiales del petróleo, pero la guerra es solo una parte del problema. California tiene un problema estructural: pocas refinerías, un mercado cautivo y falta de opciones de suministro externas accesibles. Cuando los precios suben a nivel nacional, pueden subir aún más aquí.

Los defensores de la ley afirman que este es precisamente el momento para el que fue diseñada en 2023. El año pasado, los comisionados dejaron abierta la posibilidad de revocar la prórroga y aplicar la norma antes de que transcurran los cinco años, si cambian de opinión.

“Estos son los momentos en que las necesitamos, porque cuando el precio de una materia prima se dispara, ya sea petróleo crudo o gasolina refinada, es cuando las empresas obtienen ganancias desorbitadas”, dijo Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog.

Pero quienes apoyaron el aplazamiento argumentan que era una concesión necesaria, ya que penalizar a las refinerías conllevaba el riesgo de expulsarlas definitivamente del estado. Es un desafío crucial para la situación energética de California: cómo proteger a los consumidores de una industria que el estado aún no puede permitirse perder, sin dejar de cumplir su promesa de abandonarla.

Herramientas de precios de la gasolina no utilizadas por California

Cuando la Comisión de Energía de California se reunió el pasado agosto, Newsom ya estaba dando marcha atrás en su confrontación con la industria petrolera. La cuestión que debían resolver los comisionados era si seguir adelante con normas agresivas contra las ganancias de las refinerías, o dar marcha atrás, como estaba haciendo el gobernador.

Fue un giro radical. Newsom había convocado sesiones legislativas extraordinarias en 2022 y 2024, impulsando nuevas y amplias facultades para frenar los aumentos repentinos del precio de la gasolina, incluyendo la obligación de que las refinerías almacenaran más combustible y reemplazaran las pérdidas durante el mantenimiento, así como las normas sobre el límite de beneficios, actualmente inactivas. Una nueva división de supervisión de la comisión de energía, creada por ley, detectó una prima inexplicable en el precio de la gasolina de aproximadamente 41 centavos por galón entre 2015 y 2024, con un coste estimado de 59,000 millones de dólares para los conductores.

Larry Valenzuela / CalMatters Los precios de la gasolina se muestran en un letrero de una gasolinera de Fresno, el 6 de marzo de 2026. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters.

“Se trata de leyes de vital importancia”, afirmó Kassie Siegel, directora del Instituto de Derecho Climático del Centro para la Diversidad Biológica. “Esta información demuestra que los californianos están a merced de unas pocas refinerías con un poder inmenso”.

La industria petrolera de California se opuso firmemente a las medidas, y algunos economistas siguen mostrándose escépticos al respecto. Severin Borenstein, economista energético de la Universidad de California en Berkeley, advirtió que limitar las ganancias de las refinerías durante la escasez podría ser contraproducente.

“Lo último que necesitamos es empezar a intentar regular los márgenes de las refinerías”, dijo. “Por mucho que a la gente no le gusten los precios altos de la gasolina, lo que más odian son las colas en las gasolineras”.

En agosto del año pasado, el cierre de refinerías era inminente y circulaban advertencias sobre un precio de la gasolina de 8 dólares el galón en Sacramento. Newsom y los líderes demócratas estaban negociando con la industria petrolera para aumentar la producción en el condado de Kern, conversaciones que dieron como resultado una ley que desde entonces ha impulsado un incremento en los permisos de perforación.

Después de que Valero anunciara el cierre de su refinería en Benicia, Newsom ordenó a Siva Gunda , vicepresidente de la Comisión de Energía de California, que “redoblara los esfuerzos del estado para colaborar estrechamente con las refinerías en la planificación a corto y largo plazo” y garantizara un “suministro fiable de combustibles para el transporte”. Gunda respondió con una serie de recomendaciones que coincidían en gran medida con los deseos de la industria, entre ellas una suspensión temporal de la norma estatal sobre el límite de beneficios.

En este contexto, los comisionados de energía votaron el 29 de agosto a favor de aplazar la entrada en vigor de las normas durante cinco años. Antes de la votación, Gunda afirmó que el aplazamiento contribuiría a aumentar la confianza de los inversores en las refinerías de petróleo del estado, garantizando así una capacidad de refinación fiable dentro del estado.

Los representantes de la industria petrolera afirman que la decisión tenía sentido; argumentan que las medidas para limitar los beneficios no abordan el problema real.

“El verdadero problema es que California es una isla energética: estamos perdiendo el 17% de nuestra capacidad de refinación”, dijo Zachary Leary, un lobista de la Western States Petroleum Association.

Pero Court, de Consumer Watchdog, dijo que el gobernador “entró en pánico”, dejando al estado sin el “martillo” que ahora necesita.

“Cuando la gasolina aumenta a este nivel, se van a necesitar esas herramientas”, dijo Court.

La difícil etapa intermedia de la transición energética

California se ha comprometido a eliminar gradualmente los combustibles fósiles para 2045, pero aún depende en gran medida de la gasolina y está perdiendo las refinerías que la producen.

El año pasado, Phillips 66 cerró su refinería de Los Ángeles, alegando preocupaciones sobre la sostenibilidad del mercado californiano. Valero cerrará su refinería de Benicia el próximo mes, debido a un entorno regulatorio complejo.

“Si empezamos a perder refinerías —como va a suceder— y no tenemos una fuente de suministro alternativa, vamos a empezar a ver aumentos repentinos de precios cuando haya cualquier tipo de interrupción en una de nuestras refinerías”, dijo Borenstein. “O simplemente durante los períodos de alta demanda”.

El reto de reducir el uso de combustibles fósiles manteniendo un suministro adecuado ha creado lo que Gunda, el principal interlocutor de Newsom en las negociaciones con la industria petrolera, denomina la “transición intermedia”.

“Esta no será una transición sencilla”, declaró Gunda el mes pasado ante un comité del Senado estatal. “Cada vez que se cierra una refinería, se pierde un porcentaje de dos dígitos de combustible refinado en California. Por lo tanto, esta transición abrupta implicará un aumento drástico de las importaciones”.

Una crisis petrolera mundial azota California.

El reciente aumento en los precios de la gasolina refleja una crisis petrolera mundial vinculada a la guerra con Irán, y no un cambio de política exclusivo de California, según los expertos. Sin embargo, este alza pone de manifiesto la vulnerabilidad del estado ante los mercados energéticos mundiales, al perder capacidad de refinación e importar más crudo y gasolina.

Desde que comenzó el conflicto, el precio de referencia internacional del petróleo crudo ha subido más de 25 dólares por barril, un cambio que normalmente se traduce en unos 60 centavos de dólar por galón en las gasolineras, en consonancia con el aumento de los precios minoristas en California, argumenta Borenstein, de la Universidad de California en Berkeley.

“Todos los cambios que hemos visto en las últimas dos semanas están en consonancia con la variación de los precios del petróleo crudo y, por lo tanto, no son exclusivos de California”, afirmó.

Newsom ha esgrimido un argumento similar, atribuyendo el aumento a los mercados petroleros mundiales y a la guerra con Irán, en lugar de a las políticas de California. Sin embargo, los analistas señalan que la disminución de la base de refinerías del estado implica que las crisis globales impactan con mayor fuerza aquí que en otros lugares.

Una de las principales preocupaciones es el estrecho de Ormuz. Antes del conflicto, este estrecho canal transportaba más de 20 millones de barriles de petróleo al día , aproximadamente una quinta parte del suministro mundial. El tráfico está ahora paralizado y los precios del crudo superaron de nuevo los 100 dólares por barril, incluso después de que más de 30 países anunciaran la liberación de reservas de emergencia.

Ryan Cummings, jefe de gabinete del Instituto Stanford para la Elaboración de Políticas Económicas, dijo que un cierre prolongado podría elevar los precios del crudo por encima de los 130 o 140 dólares por barril, lo que acercaría los precios en California a los 7 dólares, y en el peor de los casos, a los 10 dólares en algunas estaciones de servicio.

La mayoría de los analistas consideran que ese resultado es improbable, pero ya no impensable.

“Ahora mismo, esto no parece probable, pero es el peor escenario posible, y cada día tiene más posibilidades”, dijo Cummings.

Ideas contrapuestas sobre lo que viene después

Siegel, del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que California debería avanzar de inmediato en la implementación de las normas de limitación de ganancias y exigir a las empresas que mantengan mayores inventarios de combustible.

“Nuestros líderes no deberían descansar hasta que se establezcan las normas necesarias para evitar la especulación de precios sumada a la volatilidad, y no deberían descansar hasta que la gente recupere su dinero”, dijo.

Según los economistas, el mayor desafío de California podría ser la infraestructura. Valero planea cerrar su refinería de Benicia, que produce alrededor del 10% de la gasolina del estado, el próximo mes. En un análisis publicado el año pasado , el economista de Stanford Neale Mahoney y Cummings afirmaron que California podría compensar la pérdida de producción de la refinería con importaciones de gasolina, si los permisos permiten que refinerías como la de Benicia se conviertan en terminales de importación de combustible. Newsom declaró en enero que su administración está trabajando con la compañía para continuar importando gasolina al norte de California después del cierre de sus operaciones de refinería.

“Si yo estuviera ahora mismo en la Legislatura, todas mis energías y esfuerzos se centrarían, primero, en asegurarme de que Benicia se convierta en una terminal de importación, y segundo, en asegurarme de que quien sea el propietario u operador no sea un funcionario en funciones”, dijo Cummings.

Court, de Consumer Watchdog, señaló un oleoducto propuesto por Phillips 66 que podría transportar gasolina refinada desde refinerías del Medio Oeste hasta el estado, algo que California nunca ha tenido, dependiendo en cambio de la refinación local y las importaciones marítimas. El proyecto, denominado Western Gateway Pipeline, construiría un nuevo oleoducto y revertiría el trazado de uno existente para transportar gasolina y diésel desde refinerías del centro de Estados Unidos hasta Arizona y California.

Un legislador estatal ha propuesto ampliar el acceso al E85 , una mezcla de etanol más económica. Ambas ideas siguen siendo propuestas sin plazos definidos.

Mientras tanto, algunas compañías petroleras e incluso algunos demócratas advierten que las políticas climáticas de California podrían elevar los costos de producción lo suficiente como para que las refinerías reconsideren operar en California, lo que añadiría otro punto de presión a una situación de suministro ya de por sí tensa.

Las normas que limitan los beneficios y que podrían penalizar a las compañías petroleras permanecen en suspenso hasta 2029. Para entonces, California podría haber perdido más refinerías y seguir lidiando con el problema que Newsom prometió resolver: las fluctuaciones drásticas del precio de la gasolina en el mercado más inaccesible del país.

