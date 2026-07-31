Un juez envió a un médico a evaluar el centro de detención de ICE más grande de California. Esto fue lo que encontró

Según un informe de un supervisor independiente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no está proporcionando atención médica adecuada en un nuevo centro de detención en California City, donde los detenidos se quejaron de la falta de medicamentos y de retrasos de meses en el tratamiento contra el cáncer.

Los hallazgos aparecen en un informe del Dr. Muthusamy Anandkumar, supervisor designado por el tribunal del Centro de Procesamiento de Inmigración de California City, ubicado a unos 120 kilómetros al este de Bakersfield y administrado por la empresa penitenciaria privada CoreCivic. El gobierno federal adquirió las instalaciones a principios de este mes, pero CoreCivic continúa operándolas.

En marzo, un juez designó al supervisor como parte de una demanda en curso presentada por siete detenidos que alegan que las condiciones en el centro de detención de California City constituyen una violación de sus derechos al debido proceso.

«El centro carece de un sistema fiable para proporcionar una atención médica adecuada de forma constante, lo que expone a las personas a un grave riesgo de sufrir daños tanto inmediatos como a largo plazo», escribió Anandkumar. «Este patrón indica problemas más profundos en el sistema de prestación de atención médica del centro, más que simples fallos puntuales en la atención».

Anandkumar escribió que la culpa no era de los trabajadores sanitarios individualmente, sino más bien de la dotación de personal, la gestión y la supervisión. En ocasiones, se sacaba al personal de sus programas de formación para cubrir un turno debido a la escasez de empleados.

«Como resultado, el personal que no había recibido la formación completa estaba a su vez capacitando a nuevos empleados», escribió Anandkumar. «Dado el número de pacientes y la gravedad de sus necesidades médicas y de salud mental, estas importantes deficiencias contribuyen a crear un entorno inseguro».

Anandkumar identificó 13 deficiencias en el programa de atención médica de CoreCivic en California City. Entre ellas, se encontraban la atención de emergencia, la atención dental y el manejo de enfermedades crónicas inadecuados. El supervisor también constató que el centro no proporcionaba acceso oportuno a los medicamentos recetados.

El ICE inauguró el centro de detención de inmigrantes en el emplazamiento de una antigua prisión estatal clausurada y comenzó a recibir detenidos en agosto. En septiembre, un grupo estatal de defensa de los derechos de las personas con discapacidad realizó una inspección de dos días en las instalaciones y constató que sus responsables no distribuían medicamentos para afecciones potencialmente mortales ni programaban cirugías oportunas para quienes las necesitaban.

Los resultados de esa inspección de dos días realizada por Disability Rights California reflejan muchas de las conclusiones a las que llegó Anandkumar 10 meses después, incluyendo retrasos en la respuesta a las solicitudes de atención médica urgente y la falta de distribución de medicamentos recetados para afecciones que requieren un manejo constante, como la diabetes, la presión arterial alta y las convulsiones.

Un portavoz de CoreCivic dijo que el centro proporciona acceso diario a servicios de atención física y mental, y que los servicios médicos de emergencia están disponibles las 24 horas del día, todos los días.

“Cuando se requiere atención especializada o avanzada que va más allá de los servicios disponibles en el centro, el personal sanitario se coordina con médicos de la comunidad, hospitales y proveedores especializados para facilitar el acceso al tratamiento médicamente necesario”, declaró Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic. “Si bien trabajamos diligentemente para organizar y facilitar esas citas, la programación, la disponibilidad y la capacidad de los proveedores externos no están bajo el control del centro”.

Gustin afirmó que un funcionario de cumplimiento del ICE supervisa el cumplimiento de las normas de detención en los centros de detención de inmigrantes.

La demanda interpuesta ante un tribunal federal estadounidense del Distrito Norte de California por personas detenidas en California City alega que los detenidos no cuentan con la ropa adecuada para las frías noches del desierto ni con la atención médica necesaria para afecciones que ponen en peligro su vida. La demanda afirma que los detenidos con problemas de movilidad no tienen acceso a sillas de ruedas y, en algunos casos, no pueden bañarse ni vestirse por sí mismos.

Sokhean Keo, detenido en la ciudad de California y demandante en la demanda contra el ICE, declaró en un comunicado distribuido por la ACLU que nunca recibió la medicación que le recetaron para una infección.

“Si no se modifica este sistema”, dijo Keo, “los enfermos van a morir”.

