Agentes de migración arrestan a padre de familia afuera de una primaria en Chula Vista

Agentes federales de inmigración arrestaron a un padre de familia la mañana del miércoles, justo afuera de la escuela primaria Camarena en el este de Chula Vista, mientras los estudiantes llegaban a clases, según confirmaron el superintendente del distrito escolar y varios funcionarios de la ciudad.

En un comunicado emitido ese mismo día, autoridades del Distrito Escolar Primario de Chula Vista informaron que el arresto fue llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Aclararon que el arresto no ocurrió dentro del plantel escolar y que existen protocolos estrictos para evitar el acceso no autorizado a las escuelas.

“Esto incluye limitar el acceso a oficiales de la ley, quienes no pueden interactuar con estudiantes a menos que haya una amenaza inmediata a la seguridad escolar, como una emergencia activa o una orden firmada por un juez,” escribió el superintendente Eduardo Reyes en un correo dirigido a familias y personal del distrito.

El concejal Michael Inzunza expresó su preocupación de que los agentes de inmigración hayan detenido al padre únicamente por no tener estatus migratorio legal, aunque aclaró que todavía no se conocen las razones específicas del arresto.

“Si alguien fue detenido solo por su estatus migratorio, eso es vergonzoso y repugnante,” dijo a KPBS. “Hacerlo frente a niños y traumatizarlos en la escuela, me parece inaceptable.”

Inzunza informó que dos menores estaban dentro del auto en el momento del arresto. Mostró un mensaje de texto de un funcionario del Departamento de Policía que indicaba que la detención ocurrió a una cuadra de la escuela, y que se llamó al padre de los niños para que los recogiera.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Mientras el presidente Donald Trump continúa con su campaña de deportaciones masivas, ICE enfrenta presión creciente para cumplir con cuotas de arrestos. En San Diego, KPBS ha reportado que la agencia ha comenzado a enfocarse en personas sin antecedentes de delitos violentos, pero que se sospecha se encuentran en el país sin autorización legal.

Inzunza reiteró que la policía de Chula Vista no colabora con agencias migratorias.

“La ciudad de Chula Vista —todas sus personas, con o sin documentos— debe tener la seguridad de que no participamos en redadas de ICE,” dijo.

Por su parte, el concejal Cesar Fernandez dijo que, hasta donde sabe, esta es solo la tercera acción de este tipo en Chula Vista desde que Trump asumió la presidencia. Añadió que planea reunirse con líderes de los distritos escolares de Chula Vista y Sweetwater para revisar sus protocolos y ofrecer apoyo.

“Quiero hablar con ellos, conocer sus procedimientos y ver si la ciudad puede ayudar en algo,” comentó Fernandez.

En su mensaje a las familias, el superintendente Reyes recomendó a los padres tener un plan por si en algún momento no pueden recoger o dejar a sus hijos debido a alguna situación imprevista.

“Queremos asegurarles que nuestras escuelas siguen siendo espacios seguros para todos los estudiantes,” concluyó.