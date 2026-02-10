California demanda a sitios web que publican planos de pistolas fantasma para impresoras 3D

Dos sitios web que distribuyen instrucciones sobre cómo fabricar armas fantasma enfrentan una nueva demanda del estado de California alegando que brindan acceso a armas de fuego ilegales e imposibles de rastrear.

La demanda, presentada por el Fiscal General Rob Bonta y el Fiscal de la Ciudad de San Francisco David Chiu, está dirigida a Gatalog Foundation Inc. y CTRLPEW LLC.

La demanda en el Tribunal Superior de San Francisco sostiene que los sitios web violaron varias leyes estatales , incluida la distribución de código informático y pautas para la impresión 3D de armas de fuego, cargadores ilegales de gran capacidad y otros productos relacionados con armas de fuego.

Según la demanda, los sitios web ofrecen código informático e instrucciones para más de 150 diseños de armas de fuego letales y accesorios prohibidos. La demanda afirma que, como parte de su investigación, funcionarios estatales descargaron el código y las instrucciones del sitio web “con solo pulsar unas teclas” y lo utilizaron para construir una pistola tipo Glock.

“La conducta de estos acusados permite que personas sin licencia, demasiado jóvenes o demasiado peligrosas para pasar las verificaciones de antecedentes de armas de fuego, impriman ilegalmente armas letales sin verificación de antecedentes y sin dejar rastro”, declaró Bonta. “Esta demanda pone de relieve la peligrosidad de la industria de las armas fantasma y el gran daño que su modelo de negocio de omitir la verificación de antecedentes ha causado a las comunidades de California”.

No fue posible contactar a los acusados para obtener comentarios. Además de los dos sitios web, la demanda nombra como acusados a tres hombres: Alexander Holladay, a quien la demanda identifica como director de la Fundación Gatalog; John Elik, identificado como su director; y el abogado defensor del derecho a portar armas, Matthew Larosiere.

Larosiere, en una entrevista de 2019 con Mercury News, caracterizó las armas fantasma como un pasatiempo legal para los entusiastas de las armas de fuego.

“Es, y siempre ha sido, legal que los adultos comunes fabriquen armas de fuego para su uso personal”, declaró al periódico. “Estas personas suelen ser aficionados. Las armas de fuego caseras han existido desde que existe nuestra nación, y hoy en día, en un país de 300 millones de personas, rara vez las vemos utilizadas en delitos”.

La proliferación de armas fantasma ha aumentado drásticamente en California durante la última década, lo que ha provocado lo que la demanda describe como una “crisis de seguridad pública”. Según la demanda, las fuerzas del orden de California recuperaron 26 armas fantasma en 2015. Desde 2021, han recuperado un promedio de más de 11,000 armas fantasma al año, según la demanda.

“Al no estar serializadas, las armas fantasma son prácticamente imposibles de rastrear para las fuerzas del orden”, afirma la demanda. “Y dado que se fabrican de forma privada, a menudo en el hogar, eluden medidas de seguridad cruciales como la verificación de antecedentes. De esta manera, las armas fantasma evaden ilegalmente las medidas tradicionales de control de armas”.

La demanda detalla ejemplos particularmente claros de los peligros que han planteado las armas de fuego impresas en 3D, incluido el arresto de un niño de 14 años que usó una impresora 3D para fabricar múltiples armas de fuego en Santa Rosa en 2024.

Adam Skaggs, asesor principal y vicepresidente del Centro Legal GIFFORDS para la Prevención de la Violencia con Armas, dijo en una declaración que la organización se ha asociado anteriormente con Bonta para detener a tres empresas de armas fantasma que operan en toda California.

“Pero una nueva generación de actores irresponsables de la industria de las armas está intentando armar ilegalmente a menores, personas con condenas por delitos graves y abusadores domésticos al permitirles imprimir en 3D sus propias armas sin ninguna verificación de antecedentes”, dijo.

Cayla Mihalovich es becaria de California Local News.

