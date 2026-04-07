El costo de comer con conciencia: así cambió el gasto en comida de una familia en Poway

Muchos hemos notado que comprar alimentos y comer fuera es más caro que antes. Pero pocos sabemos con exactitud cuánto gastamos año tras año.

Jen Sherman, una ama de casa con dos hijos en Poway, sí lo sabe bien. Un día de 2019, encontró un recibo de Trader Joe's que aún no había tirado.

"Le dije a mi marido: ‘¿Podrías hacerme una hoja de cálculo para llevar un registro de todos nuestros gastos en comida este año?", contó. “Él me preguntó por qué, y le respondí: ‘Porque quiero"'.

Después de cada visita a un supermercado o restaurante, Sherman añade información a la hoja de cálculo.

Un sábado, abrió su computadora portátil y se desplazó hasta la parte superior de la página. La primera entrada era de mandarinas de Trader Joe's. El 2 de enero de 2019, costaban $2.99.

Para finales de año, tenía una gran cantidad de datos. Decidió compartirlos.

“En lugar de enviar una tarjeta navideña a todo el mundo, decidimos escribir un boletín informativo que analizara nuestros gastos en comida”, dijo. “Lo hicimos en 2019, y ahora es algo que no podemos dejar de hacer”.

Roland Lizarondo / KPBS Jen Sherman cuts up strawberries for her kids on Saturday, March 14, 2026.

En los últimos seis años, Sherman ha podido analizar detenidamente los hábitos alimenticios y gastos de su familia. Algunos cambios se produjeron a medida que los niños crecían. En 2019, su gasto mensual promedio en comer fuera era de 418 dólares. Tenían una hija de dos años.

“En ese momento ni siquiera comía del menú infantil”, dijo Sherman. “Solo picoteaba lo que habíamos pedido”.

La comida en los restaurantes es más cara hoy en día. Y ahora tienen dos hijos, ambos con edad suficiente para pedir del menú infantil.

“Nuestro gasto promedio al comer fuera últimamente, si somos los cuatro, suele ser de entre 60 y 75 dólares, dependiendo del lugar”, dijo Sherman.

Los datos también reflejan las preferencias de su familia. Compraron la mayor cantidad de plátanos en 2021. El año pasado, encontraron un vendedor de quesos en el mercado de agricultores, y su gasto en queso aumentó considerablemente.

Roland Lizarondo / KPBS A copy of the Sherman's 2025 holiday newsletter sits on their kitchen counter on Saturday, March 14, 2026. The protein expenditure chart shows 2021's sharp increase in spending on beef and lamb, along with 2025's discovery of a new favorite cheese vendor.

Sherman también recuerda cuándo empezó a informarse más sobre el sistema alimentario estadounidense. Fue en 2021. Leyó sobre las precarias condiciones laborales en muchos mataderos y los beneficios de la agricultura regenerativa.

“Fue entonces cuando empezamos a ‘votar con el tenedor’ de forma consciente, como dice el dicho”, afirmó refiriéndose al dicho en inglés ''voting with your fork'' que se refiere a utilizar tus compras diarias de alimentos para apoyar sistemas alimentarios sostenibles, éticos y saludables.

Pronto aprendieron que votar con el tenedor a menudo significaba gastar más dinero.

Por ejemplo, la carne. En 2019, los Sherman gastaron unos 800 dólares en carne, principalmente en Costco. En 2021, Sherman encontró un sitio web que vendía carne de pequeñas granjas.

“No cambiamos la cantidad de carne que comíamos”, dijo. “Así que gastamos mucho en carne ese año”.

Con casi 2.500 dólares, fue más del triple de lo que habían gastado el año anterior.

“Pensé: ‘Eso es muchísimo dinero’”, dijo Sherman. “Al año siguiente, no cambiamos el tipo de carne que comprábamos, pero empezamos a comer frijoles secos y redujimos el consumo de carne en 1000 dólares”.

Sherman compra frijoles a una empresa del norte de California llamada Rancho Gordo. Ofrecen una suscripción trimestral de frijoles. Recibe un envío mensual de pollo de una empresa llamada Pasture Bird.

Roland Lizarondo / KPBS Jen Sherman gets a quarterly bean delivery from a California company called Rancho Gordo.

Sigue comprando harina, aceite de oliva y frutos secos en Costco. Compra pasta, huevos, papas y plátanos en Vons. A los niños les sigue encantando el macarrón con queso de caja de Annie, pero también han aprendido a apreciar la fruta del mercado de agricultores.

Los niños tienen paladares más exigentes de lo que podríamos pensar, dijo Sherman.

“Si dejas de darles alimentos ultraprocesados y baratos y empiezas a darles más fresas y manzanas que sepan mejor, eso es lo que empezarán a preferir”, dijo. “Sé que no todos pueden permitírselo. Pero si puedes y quieres tomar la decisión, entonces es una buena manera de empezar”.

Roland Lizarondo / KPBS Charlie Sherman eats a strawberry on Saturday, March 14, 2026.

Para otras familias que quieran empezar a votar con sus compras, Sherman sugiere probar una cesta de productos agrícolas de la CSA (Agricultura Sostenible Comunitaria). Sherman compra la suya en Yasukochi Family Farms. A veces tienen ofertas en suscripciones anuales.

“Es una forma rentable de incorporar una gran variedad de alimentos vegetales saludables a tu dieta”, afirmó.

Sherman va al mercado de agricultores una vez por semana y lleva efectivo para evitar las comisiones de la tarjeta de crédito. Conoce a los vendedores por su nombre.

Una vez que ha comprado lo que necesita, escribe lo que ha gastado en las notas de su teléfono, y esto se convierte en la última entrada de la hoja de cálculo y en un dato más para la tarjeta navideña del año.