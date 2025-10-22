¿Cuánto estás gastando para criar a tu familia en el Condado de San Diego?

Un estudio sobre el costo de vida en el condado de San Diego realizado este año encontró que un tercio de los hogares no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, como vivienda, alimentos y transporte. Casi la mitad de los hogares con niños menores de 6 años tampoco lo logra.

Criar a un hijo es costoso: desde el cuidado infantil y la fórmula hasta los deportes y las actividades extracurriculares cuando crecen. Para algunas familias, esos gastos no terminan cuando los hijos cumplen 18 años. Cada vez más jóvenes que se gradúan de la universidad regresan a vivir con sus padres.

¿Algo de esto te resulta familiar? Si es así, KPBS quiere escucharte. Estamos buscando familias que quieran participar en un proyecto que ayude a mostrar los costos de criar hijos en el condado de San Diego y cómo esos gastos afectan el presupuesto familiar.

También queremos conocer las soluciones cotidianas que te ayudan a llegar a fin de mes. Tal vez te mudaste a una casa más pequeña o a una zona más accesible del condado. Tal vez varias generaciones viven juntas bajo el mismo techo. O quizá hiciste ajustes en los planes de teléfono de tus hijos adolescentes para reducir gastos. Sin importar si son cambios grandes o pequeños, queremos saber qué pasos has tomado para que funcione.

Puedes comenzar llenando la encuesta a continuación.