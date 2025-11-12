De la limpieza al cuidado de la salud: UCSD Health cubre vacantes con un programa de capacitación pagada

En el sótano del Centro Médico Jacob de UC San Diego, Mae Valdehueza sostiene la puerta abierta de una instalación médica de acceso restringido. Lleva puesto su uniforme quirúrgico completo.

Adentro hay una habitación completamente blanca y luminosa, donde algunas personas mueven equipos médicos.

“Esos carritos normalmente están llenos de bandejas y contenedores con todos los instrumentos — los bisturíes, las tijeras, los separadores, las pinzas, todo”, explica la mujer de 39 años.

Está describiendo el primer paso de su trabajo como técnica en procesamiento estéril.

Su labor consiste en asegurarse de que miles de instrumentos médicos sean limpiados y desinfectados meticulosamente, luego ensamblados, esterilizados y finalmente organizados y almacenados.

“Cuando hablamos de cirugías pensamos en los doctores, las enfermeras, los técnicos quirúrgicos, pero antes de que puedan comenzar sus operaciones, necesitan tener listos sus instrumentos,” dijo Valdehueza.

Carlos Castillo / KPBS Sterile processing technicians clean and organize medical instruments inside of a facility at UC San Diego's Jacobs Medical Center, Nov. 3, 2025.

Este puesto es relativamente nuevo para ella, gracias a un programa especial de capacitación.

Durante los últimos ocho años trabajó en el área de limpieza de la organización, pero estaba buscando un cambio.

“Quería regresar a la escuela y cosas así, pero no tengo tiempo,” dijo. “Porque primero soy mamá, tengo que asegurarme de que haya comida y un techo para mis hijos. Y durante mucho tiempo fui la principal fuente de ingresos en casa. Así que tenía que elegir entre estudiar o trabajar.”

Valdehueza encontró algo que le permitió hacer ambas cosas.

Formó parte de la primera generación del programa para técnicos en procesamiento estéril de UC San Diego Health, del cual se graduaron diez personas a principios de este año.

Recibieron decenas de solicitudes.

“Son 18 semanas — siete semanas en Southwestern College para la parte teórica… y luego 11 semanas de prácticas clínicas en UCSD Health, y ese entrenamiento fue pagado,” explicó Mónica Redmond, de la organización.

Dijo que el programa capacita a personal actual de limpieza, mantenimiento y servicios de alimentos para que puedan acceder a nuevos puestos en el área clínica.

“Nos dimos cuenta de que teníamos un alto número de vacantes en el departamento de técnicos en procesamiento estéril y, francamente, una falta de solicitantes calificados,” explicó Redmond.

El programa le da a UC San Diego Health una amplia variedad de trabajadores capacitados para cubrir esas vacantes.

Y para los empleados, representa la oportunidad de que les paguen mientras aprenden una nueva carrera.

“Puedes faltar al trabajo y aun así te pagan para ir a la escuela y aprender sobre este programa, así que dije: es una situación en la que todos ganamos,” contó Valdehueza.

Dijo que el programa le ha abierto puertas para seguir creciendo profesionalmente.

“Cuando llegamos aquí se nos abrieron muchas posibilidades. Así que esa es probablemente la mayor ventaja, pero también subimos un poco de sueldo, de ingresos, así que estoy bastante contenta con eso,” dijo Valdehueza.

El programa es una colaboración entre UC San Diego Health y JVS Bay Area, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo laboral.

Está financiado con una combinación de fondos estatales y privados.

“Nos enfocamos en trabajadores actuales, personas que ya son empleados de UCSD pero que están en puestos donde no hay oportunidades de crecimiento,” explicó Lisa Countryman-Quiroz, directora ejecutiva de JVS Bay Area.

Agregó que programas como este están pensados para los muchos californianos que tienen empleos con bajos salarios y que a menudo batallan para cubrir sus gastos básicos.

“Nuestro objetivo es ayudar a personas que no tienen títulos universitarios de cuatro años u otros tipos de certificaciones,” dijo Countryman-Quiroz.

Jesús Delgado es otro de los graduados de la primera generación.

También trabajaba en el área de limpieza de UC San Diego Health y dijo que su puesto anterior tenía algunas similitudes con el de técnico en procesamiento estéril.

“Yo trabajaba en el quirófano preparando la sala antes de cada cirugía y dejándola lista para la siguiente,” explicó Delgado.

Jacob Aere / KPBS Sterile processing technician Jesus Delgado speaks about his recent change of jobs inside of a facility at UC San Diego's Jacobs Medical Center, Nov. 3, 2025.

Aunque la capacitación se llevó a cabo en el campus de La Jolla, Delgado ahora trabaja en el centro médico de UC San Diego en Hillcrest.

Dijo que su nuevo puesto le ha permitido reducir sus horas laborales semanales de entre 60 o 70 a un horario más estándar de 40 horas.

“Lo más importante es que ahora puedo asistir a todos los eventos deportivos de mis hijos. Y ellos también notan el cambio, están más contentos,” contó Delgado. “Porque puedo ir más seguido a sus prácticas o partidos, en lugar de tener que verlos por FaceTime o algo así.”

El programa ya seleccionó a los próximos 10 participantes para su segunda generación, que comenzará en enero de 2026.

Redmond, de UC San Diego Health, dijo que mientras el financiamiento continúe, el programa seguirá en marcha, con el potencial de expandirse a otros puestos clínicos.

