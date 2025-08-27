Demanda denuncia condiciones “inhumanas” en campamentos para personas sin hogar en San Diego

Ocho personas que han estado viviendo en los campamentos de “safe sleeping” designados para personas sin hogar en San Diego presentaron esta semana una demanda en la que alegan que los campamentos carecen de comida adecuada, no ofrecen refugio apropiado contra las inclemencias del tiempo y son inhabitables para personas con discapacidades.

La queja, presentada el lunes en un tribunal federal de San Diego, pide una orden judicial para corregir lo que describen como “condiciones inaccesibles e inhumanas” en los dos campamentos ubicados cerca de Balboa Park. La ciudad de San Diego aparece como demandada, junto con las organizaciones Dreams for Change y Downtown San Diego Partnership, que ayudan a operar los lotes.

“Estos campamentos, que funcionan bajo el nombre orwelliano de ‘Programa de Dormir Seguro’, son cualquier cosa menos seguros para sus residentes”, señala la demanda.

Entre las acusaciones se incluyen infestación de roedores, riesgo de incendio por la cercanía de las carpas y un terreno difícil de transitar para personas con problemas de movilidad.

El clima también es un factor: la escasa sombra apenas protege del calor en verano, mientras que las carpas no resguardan a los residentes de la lluvia, según la queja.

Además, los demandantes aseguran que varias de sus solicitudes para mejorar las condiciones fueron ignoradas e incluso que, en algunos casos, sufrieron represalias del personal, quienes supuestamente tiraron sus pertenencias personales.