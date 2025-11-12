Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Border & Immigration
Border Brief
We're breaking down the complexities of immigration in the Trump era — from the mass deportation campaign to cross-border economics. In each episode of the Border Brief hear from experts and dive into the data.

El cierre del gobierno oculta los datos de detención de ICE al público

Por Gustavo Solis / Investigative Border Reporter
Contribuyentes: Brenden Tuccinardi / Web Producer,  Lara McCaffrey / Social Media Strategist,  Natalie González Rodríguez/Traductora
Publicado en November 12, 2025 at 3:29 PM PST
Read in English

Nota: Puedes cambiar la pista de audio al español en la configuración del video.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha publicado datos sobre detenciones durante el cierre del gobierno, lo que ha generado preocupaciones por la falta de transparencia.

En 2018, el Congreso aprobó una ley que exige que ICE publique datos de detención cada dos semanas. Entre otras cosas, esta información incluye cuántas personas son arrestadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el nivel de criminalidad de los detenidos y los lugares donde están siendo retenidos.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Durante la administración de Trump, académicos utilizaron estos datos para demostrar que la mayoría de las personas arrestadas por agentes de ICE no tienen antecedentes de delitos violentos, desmintiendo así la narrativa oficial de la Casa Blanca de que los agentes federales se enfocan en “los peores de los peores.”

Por ejemplo, el último conjunto de datos publicado por ICE el 25 de septiembre muestra que el 34% de las personas arrestadas por la agencia tenían condenas penales.

Sin datos disponibles de manera regular, se vuelve difícil verificar la información del gobierno federal, dijo Max Weinzierl, creador de Open ICE, un sitio web que da seguimiento a los datos de detención.

“Creo que es importante que podamos auditar,” señaló.

Tags

Border & Immigration BorderImmigration
Gustavo Solis
Gustavo became the Investigative Border Reporter at KPBS in 2021. He was born in Mexico City, grew up in San Diego and has two passports to prove it. He graduated from Columbia University’s School of Journalism in 2013 and has worked in New York City, Miami, Palm Springs, Los Angeles, and San Diego. In 2018 he was part of a team of reporters who shared a Pulitzer Prize for explanatory journalism. When he’s not working - and even sometimes when he should be - Gustavo is surfing on both sides of the border.
seeStoriesBy

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News