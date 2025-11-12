El cierre del gobierno oculta los datos de detención de ICE al público

Nota: Puedes cambiar la pista de audio al español en la configuración del video.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha publicado datos sobre detenciones durante el cierre del gobierno, lo que ha generado preocupaciones por la falta de transparencia.

En 2018, el Congreso aprobó una ley que exige que ICE publique datos de detención cada dos semanas. Entre otras cosas, esta información incluye cuántas personas son arrestadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el nivel de criminalidad de los detenidos y los lugares donde están siendo retenidos.

Durante la administración de Trump, académicos utilizaron estos datos para demostrar que la mayoría de las personas arrestadas por agentes de ICE no tienen antecedentes de delitos violentos, desmintiendo así la narrativa oficial de la Casa Blanca de que los agentes federales se enfocan en “los peores de los peores.”

Por ejemplo, el último conjunto de datos publicado por ICE el 25 de septiembre muestra que el 34% de las personas arrestadas por la agencia tenían condenas penales.

Sin datos disponibles de manera regular, se vuelve difícil verificar la información del gobierno federal, dijo Max Weinzierl, creador de Open ICE, un sitio web que da seguimiento a los datos de detención.

“Creo que es importante que podamos auditar,” señaló.

