Fuerte tormenta se acerca al área de San Diego

Es hora de sacar el paraguas.

La región de San Diego se prepara para un fuerte temporal que llegará hacia finales de la semana laboral y se extenderá durante el fin de semana, advirtieron meteorólogos el jueves.

Patrones atmosféricos inestables provenientes del oeste y del norte traerán un aumento en la probabilidad de lluvias al condado a partir de la noche del jueves, con precipitaciones intensas y posibles tormentas eléctricas entre la tarde del viernes y la noche del sábado, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Como resultado del clima, la Comisión de Vivienda de San Diego activó refugios de emergencia por mal tiempo en toda la ciudad. El diácono Jim Vargas, presidente y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Father Joe’s Villages, dio la bienvenida a las personas sin vivienda.

“Un refugio seguro y seco puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para nuestros vecinos más vulnerables, incluidos familias, niños pequeños y adultos mayores”, dijo. “Nuestro personal y voluntarios trabajan incansablemente durante cada periodo de mal clima para asegurarse de que las personas estén seguras, cálidas y alimentadas. Solo el año pasado, proporcionamos 4,672 noches de cama en refugios por mal tiempo, lo que equivale a una persona durmiendo en una cama por noche.

“Además de una cama, quienes buscan refugio en Father Joe’s Villages pueden hablar con el personal y ser conectados con servicios adicionales, ya sea atención médica o de salud conductual, apoyo para el uso de sustancias, capacitación laboral y manejo de casos, para guiarlos en su camino hacia una vivienda permanente”.

La lista completa de camas disponibles en refugios por mal tiempo se puede encontrar en sdhc.org.

Para la mañana del domingo, las bandas de nubes cargadas de humedad habrán dejado entre 1.5 y 3 pulgadas de lluvia en la costa y los valles interiores, y hasta 5 pulgadas en las montañas, según los pronósticos. Se espera hasta una pulgada de lluvia en las comunidades desérticas.

La posibilidad de fuertes aguaceros llevó al NWS a emitir una advertencia de inundación para la región de San Diego, vigente desde la noche del viernes hasta la noche del sábado.

Las lluvias continuarán de manera más dispersa el domingo, y es probable que más precipitaciones caigan en el condado en algunos momentos de la próxima semana, según el servicio meteorológico.

