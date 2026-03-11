Gasolina en el condado de San Diego suma 21 días consecutivos de aumento en precio

El precio promedio de un galón de gasolina regular de autoservicio en el condado de San Diego subió el miércoles a su nivel más alto desde el 25 de abril de 2024, al aumentar 4.2 centavos y situarse en 5.359 dólares.

El precio promedio ha aumentado durante 21 días consecutivos, con un incremento total de 75.2 centavos, incluidos 8.5 centavos el martes, de acuerdo con cifras de la American Automobile Association (AAA) y el Oil Price Information Service.

Actualmente, el precio es 55.2 centavos más alto que hace una semana, 78.3 centavos más que hace un mes y 66.3 centavos más que hace un año.

El miércoles, la International Energy Agency (IEA por sus siglas en inglés) anunció que los países miembros liberarán 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo, luego de que la guerra en Iran alterara los mercados energéticos.

Kenneth Medlock, director senior del Centro de Estudios Energéticos de la Rice University, dijo a Associated Press que la liberación de reservas podría calmar los mercados y evitar fuertes fluctuaciones en los precios, lo que podría traducirse en precios más bajos en las gasolineras durante la próxima semana aproximadamente.

A pesar de los recientes aumentos, el precio promedio sigue siendo 1.076 dólares menor que el récord histórico de 6.435 dólares, registrado el 5 de octubre de 2022.

A nivel nacional, el precio promedio también subió a su nivel más alto desde el 28 de mayo de 2024, tras aumentar 3.9 centavos hasta 3.578 dólares.

El promedio nacional ha subido durante 11 días consecutivos, con un incremento total de 59.6 centavos, incluidos 6.1 centavos el martes.

Actualmente, el promedio nacional es 38 centavos más alto que hace una semana, 64.1 centavos más que hace un mes y 49.7 centavos más que hace un año. Aun así, se mantiene 1.438 dólares por debajo del récord de 5.016 dólares, establecido el 14 de junio de 2022.

