Horas extras y binoculares de visión nocturna: UC San Diego es una de las agencias ayudando a patrullar la frontera

Durante 20 noches al año, la policía de la Universidad de California en San Diego, además de sus rondas escolares habituales, patrulla las costas de La Jolla, Black’s Beach y Torrey Pines. Con el pago de horas extras proporcionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes buscan a personas que cruzan la frontera.

La policía de la Universidad de California en San Diego participa desde hace tiempo en el programa federal del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como Operación Stonegarden, que otorga 10.9 millones de dólares anuales a decenas de agencias policiales de California para colaborar con la Patrulla Fronteriza. Esta práctica continuó durante las administraciones demócratas y republicanas, y después de que el estado aprobara una ley santuario en 2017 que restringe la colaboración de las fuerzas del orden con las autoridades migratorias.

Ahora, UC San Diego participa en el programa en un momento de mayor control migratorio por parte de la Patrulla Fronteriza. La universidad advierte a los estudiantes sobre la ubicación de los puntos de control de la Patrulla Fronteriza en su sitio web. El año pasado, a decenas de estudiantes se les revocaron y posteriormente se les restituyeron las visas, y al menos uno fue detenido en la frontera.

Hasta el momento, el programa Stonegarden de la Universidad de California en San Diego no ha generado críticas públicas. Los departamentos de policía suelen destinar el dinero al pago de horas extras para que los agentes realicen operaciones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El dinero también permite financiar una amplia gama de equipos de vigilancia, desde cámaras de búsqueda y dispositivos que transmiten sus datos, hasta software de reconocimiento facial y de matrículas . Tres condados de California (Imperial, San Diego y Riverside) aceptan la subvención y la distribuyen entre las fuerzas policiales de su zona.

California y otros cuatro estados santuario (Nueva York, Washington, Vermont y Minnesota) participan en Stonegarden, junto con otros 18 estados y territorios. California es el tercer estado que más subvenciones recibe, después de Texas y Arizona.

El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, republicano y candidato a gobernador, declaró a CalMatters que la ley estatal de santuario debería cambiar su nombre a “Ley de Protección Criminal de California”, pero también afirmó que la participación de su departamento en Stonegarden no viola dicha ley. Bianco añadió que está sumamente orgulloso de que su departamento colabore con la Patrulla Fronteriza.

“Al proporcionar recursos policiales locales a través de la Operación Stonegarden para combatir… los problemas de seguridad pública, la Patrulla Fronteriza y otros agentes federales tienen más capacidad para dedicar sus recursos a la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad fronteriza”, dijo Bianco.

Adriana Heldiz / CalMatters A person walks into the UC San Diego Police Department building at UC San Diego on Feb. 4, 2026.

La Fiscalía General de California, bajo la dirección del demócrata Rob Bonta, declaró que no podía analizar si las subvenciones de Stonegarden violan la ley estatal de santuarios. Sus representantes indicaron que la ley permite a las agencias estatales y locales colaborar con las agencias federales en grupos de trabajo conjuntos, “siempre que el enfoque principal de dichos grupos de trabajo no sea la aplicación de la ley migratoria”.

Aunque las agencias locales llevan a cabo las operaciones, los civiles no pueden acceder a información sobre la actividad de la Operación Stonegarden. Una vez finalizada la operación, la policía presenta un informe de actividades a la Patrulla Fronteriza que detalla sus acciones de control fronterizo, entrevistas de campo, arrestos y citaciones, y cualquier otra información que consideren relevante.

Un oficial de información del departamento de policía de la Universidad de California en San Diego indicó que, una vez que envían los informes de actividad al DHS, aún pueden consultarlos, pero no pueden editarlos. Varios departamentos de policía informaron a CalMatters que, si bien aún tienen acceso a los informes, no pueden proporcionarlos mediante solicitudes de registros públicos, ya que se convierten en propiedad federal una vez ingresados en la Red de Información de Seguridad Nacional (NHIS) . Esta base de datos está disponible para el Departamento de Seguridad Nacional y sus socios internacionales y del sector privado, pero no para el público.

Sin embargo, el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside proporcionó varios informes a través de una solicitud bajo la Ley de Registros Públicos de California. Los informes muestran que, durante las operaciones en Stonegarden, el departamento realizó frecuentes controles de tráfico en 2023 y 2024 , en colaboración con el personal de la Patrulla Fronteriza. La mayoría de los controles no resultaron en arrestos, citaciones ni incautaciones de drogas. En cambio, las detenciones resultaron en “desarrollo de inteligencia”, es decir, se desarrolló inteligencia federal sobre las interacciones entre civiles y policías durante dichos controles, incluso cuando no se cometió ningún delito.

Escaneando las vías fluviales de San Diego

El sargento Patrick Dobbins, quien supervisa los gastos de Stonegarden en el departamento de policía de la UC San Diego, afirmó que las patrullas son competencia de la universidad. Durante las patrullas, el departamento supervisa el Instituto Scripps de Oceanografía de la universidad, donde casi 6000 estudiantes estudian ciencias oceánicas y terrestres.

“La actividad se centra en la costa”, dijo Dobbins. “No está en el campus principal, pero es propiedad del campus”. Dobbins añadió que el departamento ha recibido la subvención durante más de una década.

Adriana Heldiz / CalMatters La Jolla Shores in San Diego on Feb. 4, 2026. Adriana Heldiz / CalMatters La Jolla Shores in San Diego on Feb. 4, 2026.

Dobbins afirmó que su departamento realizaría patrullajes similares en esas zonas, “ya sea con fondos de Stonegarden o no”, y añadió que la subvención permite realizar más patrullajes, que son más visibles, más duraderos y no desvían los fondos de la universidad. La subvención también cubre el combustible de los vehículos.

El sitio web de UC San Diego indica que, lamentablemente, existen estaciones de la Patrulla Fronteriza en el condado de San Diego y que la universidad no puede predecir cuándo estarán activas. El sitio web también indica que el Departamento de Policía de UC no colaborará con agentes federales de inmigración para expulsar a estudiantes del campus.

Según Dobbins, así como informes operativos publicados en línea, los oficiales del campus buscan pangas, embarcaciones de pesca al aire libre que se utilizan frecuentemente para cruzar la frontera. Dobbins afirmó que los cruces en panga representan importantes riesgos de seguridad para los viajeros que se encuentran en el interior. En noviembre pasado, una panga se volcó cerca de la costa de San Diego, causando la muerte de cuatro migrantes, según Los Angeles Times. Un sobreviviente del accidente fue detenido por agentes federales de inmigración.

Dobbins agregó que el departamento de policía de UC San Diego se centra en la seguridad y la protección en lugar de la aplicación de las leyes de inmigración.

“Tenemos prohibido incluso preguntar sobre el estatus migratorio o hacer cumplir la ley migratoria. Así que eso no forma parte de nuestras funciones, y ni siquiera preguntamos al respecto”, dijo Dobbins. Últimamente, añadió, se le da más importancia, como recordatorio de que esa no es nuestra misión.

Stonegarden fortalece la comunicación entre la policía universitaria y agencias como la Guardia Costera para ayudar a responder a crisis que no pueden resolver solos, dijo Dobbins.

Además de vigilar la costa, la policía de la universidad realiza un par de patrullajes cada año en la Interestatal 5 para detectar vehículos de narcotráfico. Estos patrullajes actúan como elemento disuasorio contra la actividad delictiva, afirmó Dobbins.

La mitigación de la delincuencia fronteriza genera controversia

Los documentos de la subvención Stonegarden de la administración Biden muestran que el programa está diseñado para combatir los delitos relacionados con la frontera. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) define este delito como uno de dos: tráfico de personas, narcóticos o armas de destrucción masiva; o simplemente el cruce ilegal de la frontera.

Según un documento de subvención de 2024 para el Condado Imperial, las fuerzas policiales deben detener a todos los “extranjeros delincuentes” que consideren que ingresan al país ilegalmente. El documento de la administración Biden también establece que, idealmente, el aumento de la aplicación de la ley bajo Stonegarden reduciría las incursiones fronterizas.

Adriana Heldiz / CalMatters A blue emergency station near La Jolla Shores in San Diego on Feb. 4, 2026.

Tracy Rosenberg, quien ha investigado Stonegarden para Oakland Privacy, una organización defensora de la privacidad, explicó que el enfoque de la subvención se centra en el tráfico de drogas y los arrestos migratorios. Según FEMA, el éxito de Stonegarden se mide con tres estadísticas: el número de agencias participantes, las horas extras y los arrestos.

“No hay nada sobre prevención del delito ni de la violencia”, dijo Rosenberg. “Se trata simplemente de: ¿cuántas personas arrestaron y cuántas drogas incautaron?”

Varias agencias de todo el país han dejado de participar en Stonegarden discretamente a lo largo de los años, alegando preocupación por la discriminación racial, la protección de los solicitantes de asilo y el riesgo para las comunidades latinas. Un sheriff de Arizona se retiró de la subvención tras la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia en 2025, por temor a que su departamento contribuyera a las deportaciones masivas.

“Está claro que no se obtiene el dinero a menos que se acepte cooperar con la Patrulla Fronteriza de ciertas maneras”, dijo Rosenberg. Añadió que los alguaciles de California parecen creer que pueden hacer cumplir la ley santuario de California y colaborar con la Patrulla Fronteriza al mismo tiempo.

Herramientas de vigilancia

Los registros de equipos adquiridos con subvenciones de Stonegarden forman parte de los informes de órdenes de operación que el público no debe ver. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que están exentos de la Ley de Libertad de Información. Algunos gobiernos locales los han publicado de todos modos, revelando compras como computadoras portátiles con datos móviles, rastreadores GPS, sistemas de cámaras, drones, vehículos de patrulla y lectores de matrículas.

La policía de UC San Diego adquirió binoculares de visión nocturna gracias a la subvención, según Dobbins.

Adriana Heldiz / CalMatters The badge of a University of California Police officer at a pro-Palestine encampment at UC San Diego on May 1, 2024.

Rachel Zaetz, directora sénior de comunicaciones de la Junta de Regentes de la UC, el órgano rector de la universidad, declaró por correo electrónico que los regentes no están obligados a aprobar las adquisiciones de la Operación Stonegarden para los departamentos de policía de la UC. Dobbins indicó que el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego otorga la subvención a la policía de la UC San Diego.

La Electronic Frontier Foundation, una organización dedicada a la privacidad digital, imploró al gobierno de Trump que pusiera fin a la Operación Stonegarden en un memorando de enero de 2025. La fundación argumentó que las empresas tecnológicas manipulan a la policía para que solicite la Operación Stonegarden y les vendan tecnología de vigilancia que no necesitan ni usarán.

En 2021, el fabricante de embarcaciones SAFE Boats publicó en su sitio web un boletín promocional sobre las oportunidades de subvenciones de Seguridad Nacional. Pelco, empresa de vigilancia y seguridad, mantiene un blog completo que anima a la policía a solicitar fondos de Stonegarden, ofreciendo asistencia para la solicitud de subvenciones y un catálogo de las cámaras de seguridad fronteriza de la empresa.

Las ordenanzas locales aprobadas por funcionarios electos pueden regular la tecnología de vigilancia utilizada por pequeñas fuerzas policiales, afirmó Dave Maass, director de investigaciones de la organización de privacidad digital. Añadió que las universidades estatales solo están sujetas a las regulaciones aprobadas por los sistemas universitarios en general o por la Legislatura estatal.

“Los estudiantes no pueden votar por quién dirige la universidad”, dijo Maass. “Lamentablemente, no es una democracia. Por eso, los estudiantes no tienen mucho poder para decidir qué normas les afectan”.

Phoebe Huss colabora con la Red de Periodismo Universitario, una colaboración entre CalMatters y estudiantes de periodismo de toda California. La cobertura de CalMatters sobre educación superior cuenta con el apoyo de una subvención de la Fundación College Futures.

