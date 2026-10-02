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Conoce a los candidatos para la Junta de Equidad

Publicado en May 23, 2026 at 11:58 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 2:13 PM PDT

¿Qué hace la junta de equidad?

La Junta de Equidad Fiscal se creó para estandarizar las valoraciones del impuesto a la propiedad en todo el estado. Hoy en día, cuenta con una junta de cinco personas compuesta por cuatro miembros electos que representan a distritos geográficos y por el contralor estatal. Asesora a los tasadores de los condados, establece el valor imponible de los bienes inmuebles que son propiedad de empresas de servicios públicos y ferrocarriles, y atiende algunas apelaciones de los contribuyentes. Los legisladores le quitaron a la agencia una parte de sus facultades en 2017.

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Los candidatos

Board of Equalization candidate Denis Bilodeau
Courtesy of Denis Bilodeau campaign

Denis Bilodeau

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Presidente de la Asociación de Contribuyentes

Board of Equalization candidate Tom Umberg
Courtesy of Tom Umberg Campaign

Tom Umberg

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Senador Estatal

Financiamiento de campaña

Tags

Politics CaliforniaPolítica y elecciones
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