Conoce a los candidatos para la Junta de Equidad

¿Qué hace la junta de equidad?

La Junta de Equidad Fiscal se creó para estandarizar las valoraciones del impuesto a la propiedad en todo el estado. Hoy en día, cuenta con una junta de cinco personas compuesta por cuatro miembros electos que representan a distritos geográficos y por el contralor estatal. Asesora a los tasadores de los condados, establece el valor imponible de los bienes inmuebles que son propiedad de empresas de servicios públicos y ferrocarriles, y atiende algunas apelaciones de los contribuyentes. Los legisladores le quitaron a la agencia una parte de sus facultades en 2017.