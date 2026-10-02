Propuesta 40: Aplicar un impuesto único a los multimillonarios para financiar la salud y la educación

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¿Qué hace la Propuesta 40 de California?
La Propuesta 40 exigiría a los aproximadamente 200 californianos cuyo patrimonio neto superara los mil millones de dólares a principios de este año que pagaran un impuesto único del 5 %. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) – Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste, el grupo que impulsa la medida, estima que esta recaudaría aproximadamente 100 mil millones de dólares en cinco años. Ese dinero se destinaría principalmente a la atención médica, y una parte se reservaría para la asistencia alimentaria y la educación. Si las propuestas 41 o 42 obtienen más votos que la Propuesta 40, esta medida quedaría sin efecto.
¿Qué dicen partidarios y opositores?
- Service Employees International Union-United Healthcare Workers West
- Vermont Sen. Bernie Sanders
- Teamsters California
- AFSCME California
- California Democratic Party
- California Business Roundtable
- California Medical Association
- California Teachers Association
- Planned Parenthood
- California Professional Firefighters
- State Building and Construction Trades
- Crypto executive Chris Larsen
- Venture capitalist Ron Conway