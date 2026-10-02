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Propuesta 40: Aplicar un impuesto único a los multimillonarios para financiar la salud y la educación

Por Calmatters staff
Publicado en October 2, 2026 at 10:48 AM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 10:48 AM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

La Propuesta 40 exigiría a los aproximadamente 200 californianos cuyo patrimonio neto superara los mil millones de dólares a principios de este año que pagaran un impuesto único del 5 %. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) – Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste, el grupo que impulsa la medida, estima que esta recaudaría aproximadamente 100 mil millones de dólares en cinco años. Ese dinero se destinaría principalmente a la atención médica, y una parte se reservaría para la asistencia alimentaria y la educación. Si las propuestas 41 o 42 obtienen más votos que la Propuesta 40, esta medida quedaría sin efecto.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Quienes apoyan la medida argumentan que las personas que pagarían el impuesto son las que más se beneficiaron económicamente de las recientes reformas fiscales federales. El Congreso también recortó decenas de mil millones de dólares de Medicaid —conocido como Medi-Cal en California—, que brinda seguro médico a personas de bajos ingresos. El sindicato SEIU-UHW sostiene que esos recortes provocarán el cierre de hospitales y clínicas, lo que costará miles de empleos y empeorará el acceso a la atención médica para todos los pacientes.

Opponents

Entre los opositores se encuentran empresarios de Silicon Valley, grupos de interés empresarial y algunas organizaciones de salud y laborales. Afirman que la propuesta tendrá un efecto contraproducente, ya que provocará que los multimillonarios se vayan de California y reducirá los ingresos fiscales a largo plazo. Los grupos de salud afirman que no se les consultó durante la elaboración de la medida y que esta no resuelve los retos fiscales a largo plazo relacionados con el financiamiento de la atención médica. Estos mismos grupos respaldaron las propuestas 41 y 42, medidas competitivas que impondrían límites a los nuevos impuestos especiales.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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