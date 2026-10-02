Propuesta 40: Aplicar un impuesto único a los multimillonarios para financiar la salud y la educación

Argumentos en contra

Entre los opositores se encuentran empresarios de Silicon Valley, grupos de interés empresarial y algunas organizaciones de salud y laborales. Afirman que la propuesta tendrá un efecto contraproducente, ya que provocará que los multimillonarios se vayan de California y reducirá los ingresos fiscales a largo plazo. Los grupos de salud afirman que no se les consultó durante la elaboración de la medida y que esta no resuelve los retos fiscales a largo plazo relacionados con el financiamiento de la atención médica. Estos mismos grupos respaldaron las propuestas 41 y 42, medidas competitivas que impondrían límites a los nuevos impuestos especiales.