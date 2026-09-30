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Arts & Culture

Comparte tus recuerdos para el Día de Muertos en el altar en línea de KPBS

Por Marielena Castellanos / South Bay Engagement Producer
Publicado en September 30, 2026 at 4:45 PM PDT
The Day of the Dead altar, or Dia de los Muertos ofrenda, at Mercado Hidalgo in Tijuana, October 22, 2025.
Matthew Bowler
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KPBS
The Day of the Dead altar, or Dia de los Muertos ofrenda, at Mercado Hidalgo in Tijuana, October 22, 2025.

Flores de cempasúchil, velas y más pronto iluminarán el camino hacia otro Día de Muertos. Muchas personas se reunirán en privado y en público para recordar y dar la bienvenida a los espíritus de sus seres queridos. Este periodo de conmemoración comienza en octubre y tradicionalmente concluye el 2 de noviembre.

¿Y tú? ¿Hay alguien especial en quien estarás pensando este Día de Muertos?

KPBS te invita a honrar la vida de un ser querido que haya fallecido creando un homenaje o compartiendo un recuerdo en nuestra ofrenda o altar digital comunitario en línea.

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Todo lo que tienes que hacer es llenar el formulario que aparece abajo. Puedes escribir unas palabras sobre la persona a quien deseas recordar. No es obligatorio, pero también puedes crear un archivo de audio, compartir un video o hacer las tres cosas si así lo deseas.

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Arts & Culture LatinxSan Diego
Marielena Castellanos
Marielena Castellanos is the South Bay engagement producer at KPBS. She expands the station’s community engagement and outreach efforts in that region to deepen KPBS News' connection with the South Bay communities.
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