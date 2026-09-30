Comparte tus recuerdos para el Día de Muertos en el altar en línea de KPBS

Flores de cempasúchil, velas y más pronto iluminarán el camino hacia otro Día de Muertos. Muchas personas se reunirán en privado y en público para recordar y dar la bienvenida a los espíritus de sus seres queridos. Este periodo de conmemoración comienza en octubre y tradicionalmente concluye el 2 de noviembre.

¿Y tú? ¿Hay alguien especial en quien estarás pensando este Día de Muertos?

KPBS te invita a honrar la vida de un ser querido que haya fallecido creando un homenaje o compartiendo un recuerdo en nuestra ofrenda o altar digital comunitario en línea.

Todo lo que tienes que hacer es llenar el formulario que aparece abajo. Puedes escribir unas palabras sobre la persona a quien deseas recordar. No es obligatorio, pero también puedes crear un archivo de audio, compartir un video o hacer las tres cosas si así lo deseas.