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KPBS Voter Hub - Election information for voters and resources

Propuesta 44: Exigir que las clínicas destinen más recursos a la atención de los pacientes

Por Calmatters staff
Publicado en October 2, 2026 at 12:24 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 12:29 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

La Propuesta 44 exigiría que las clínicas comunitarias que atienden a pacientes de bajos ingresos destinen el 90 % de sus ingresos anuales a la atención de pacientes. La medida ordena al fiscal general que publique directrices sobre qué gastos se consideran admisibles y permite al estado multar a las clínicas que no destinen el 90 % completo. El sindicato SEIU-UHW impulsó un proyecto de ley similar el año pasado, pero no prosperó. Las clínicas no lograron evitar que la medida se incluyera en la boleta electoral mediante una demanda presentada a principios de este año.

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¿Qué dicen los partidarios y opositores?

Partidarios

Los defensores de esta medida, encabezados por el sindicato de trabajadores de la salud SEIU-UHW, sostienen que las clínicas deberían destinar más recursos a la atención directa de los pacientes y menos a los sueldos de los ejecutivos y a los gastos generales. Ante la inminente entrada en vigor de los recortes federales previstos en la ley H.R. 1 —que se espera que deje a muchas más personas sin seguro—, los defensores afirman que ahora es especialmente crucial que las clínicas den prioridad a la atención de los pacientes.

Opositores

Los opositores sostienen que la medida es innecesaria porque las clínicas comunitarias ya están fuertemente reguladas por los gobiernos estatal y federal. Afirman que les costaría a las clínicas más de 1,7 mil millones de dólares en multas por incumplimiento durante el primer año, lo que, en última instancia, las obligaría a reducir significativamente sus servicios o a cerrar.

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Politics Política y elecciones
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