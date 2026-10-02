Propuesta 44: Exigir que las clínicas destinen más recursos a la atención de los pacientes

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¿Qué hace la Propuesta 40 de California?
La Propuesta 44 exigiría que las clínicas comunitarias que atienden a pacientes de bajos ingresos destinen el 90 % de sus ingresos anuales a la atención de pacientes. La medida ordena al fiscal general que publique directrices sobre qué gastos se consideran admisibles y permite al estado multar a las clínicas que no destinen el 90 % completo. El sindicato SEIU-UHW impulsó un proyecto de ley similar el año pasado, pero no prosperó. Las clínicas no lograron evitar que la medida se incluyera en la boleta electoral mediante una demanda presentada a principios de este año.
¿Qué dicen los partidarios y opositores?
- SEIU-UHW
- Asociación de Atención Primaria de California
- Asociación Médica de California
- Afiliados de Planned Parenthood de California
- Asociación de Hospitales de California
- Partido Demócrata de California