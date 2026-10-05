Conoce a los candidatos para la junta del Distrito de Palomar Community College

¿Qué hace un miembro de la junta escolar?
Los miembros de las juntas directivas de los colegios comunitarios aprueban y supervisan los presupuestos de sus distritos, reciben informes sobre proyectos de construcción y autorizan modificaciones en la oferta de cursos y programas de titulación de las instituciones. Asimismo, deciden si se somete a votación la emisión de bonos.
Estas juntas pueden abogar por la obtención de fondos y promover políticas educativas a nivel estatal y federal. También pueden colaborar con los distritos escolares locales (niveles K-12) para ofrecer cursos a estudiantes de secundaria y facilitar la transición de los alumnos hacia el colegio comunitario.
¿Por qué votamos por los miembros de la junta escolar?
Al igual que en los distritos escolares de educación básica y media (K-12), la financiación proviene de una combinación de subvenciones federales, fondos estatales e impuestos locales. Los miembros de la junta tienen la responsabilidad de aprobar un presupuesto que refleje las prioridades de la comunidad y garantice que los estudiantes tengan acceso a la educación superior.
Los ingresos estatales para los colegios comunitarios provienen en gran medida del Student-Centered Funding Formula de California. La cantidad que recibe un distrito de colegios comunitarios depende de la matrícula y del número de estudiantes de bajos ingresos a los que atiende el distrito.