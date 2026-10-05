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Conoce a los candidatos para la junta del Distrito de Palomar Community College

Por Katie Anastas / Education Reporter
Publicado en October 14, 2026 at 11:35 AM PDT
Puesto Al Día October 14, 2026 at 11:49 AM PDT

¿Qué hace un miembro de la junta escolar?

Los miembros de las juntas directivas de los colegios comunitarios aprueban y supervisan los presupuestos de sus distritos, reciben informes sobre proyectos de construcción y autorizan modificaciones en la oferta de cursos y programas de titulación de las instituciones. Asimismo, deciden si se somete a votación la emisión de bonos.

Estas juntas pueden abogar por la obtención de fondos y promover políticas educativas a nivel estatal y federal. También pueden colaborar con los distritos escolares locales (niveles K-12) para ofrecer cursos a estudiantes de secundaria y facilitar la transición de los alumnos hacia el colegio comunitario.

¿Por qué votamos por los miembros de la junta escolar?

Al igual que en los distritos escolares de educación básica y media (K-12), la financiación proviene de una combinación de subvenciones federales, fondos estatales e impuestos locales. Los miembros de la junta tienen la responsabilidad de aprobar un presupuesto que refleje las prioridades de la comunidad y garantice que los estudiantes tengan acceso a la educación superior.

Los ingresos estatales para los colegios comunitarios provienen en gran medida del Student-Centered Funding Formula de California. La cantidad que recibe un distrito de colegios comunitarios depende de la matrícula y del número de estudiantes de bajos ingresos a los que atiende el distrito.

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Politics KPBS Voter Hub: San Diego 2026 General Election guideNorth County
Katie Anastas
Katie Anastas covers education for KPBS News, from preschools and TK to universities and community colleges. Katie has covered school closures, child care shortages, Alaska Native education and statewide school funding issues for Alaska Public Media. In New York City, she reported on a controversial admissions process at the city's elite public high schools.
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