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Medida B: Ley de Salud y Seguridad del Condado de San Diego

Por Tammy Murga / Environment Reporter
Publicado en October 6, 2026 at 12:00 PM PDT
Puesto Al Día October 6, 2026 at 12:00 PM PDT

En resumen

La Medida B, denominada oficialmente Ley de Salud y Seguridad del Condado de San Diego, es una iniciativa ciudadana a nivel de condado para establecer un impuesto sobre las ventas de medio centavo; dicho impuesto generaría fondos para la atención médica, el cuidado infantil, la seguridad alimentaria y la seguridad pública , incluyendo la prevención de incendios forestales y soluciones locales para la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

Qué significa un voto "a favor"

Un voto a favor autorizaría al Condado de San Diego a imponer un aumento de medio centavo en el impuesto sobre las ventas, creando así una fuente de ingresos local específica para las áreas de financiación propuestas.

Qué significa un voto "en contra"

Votar "no" significa que no habría nuevos ingresos procedentes del impuesto sobre las ventas y que se seguiría dependiendo de las fuentes de financiación existentes o de otras fuentes para las áreas propuestas.

Cómo funcionaría

De aprobarse, los promotores estiman que el impuesto sobre las ventas recaudaría unos 400 millones de dólares anuales. Según la propuesta, los fondos se destinarían a lo siguiente:

  • 60% para atención médica, cuidado infantil, seguridad alimentaria y otros servicios para las familias;
  • 22,5% para soluciones no especificadas a la crisis de aguas residuales del río Tijuana;
  • 17,5% para seguridad pública, prevención de incendios forestales y respuesta a emergencias.

El gasto se limitaría a las categorías especificadas en la medida y se realizaría una auditoría anual para informar sobre los desembolsos.

Exenciones: Ciertas compras de aeronaves, propiedades vendidas para su uso fuera del condado bajo determinadas condiciones y ciertos contratos de arrendamiento preexistentes, entre otras. Los impuestos estatales y locales vigentes también quedarían excluidos del cálculo del impuesto de la Medida B.

Costo: Se estima que el impuesto sobre las ventas generará entre 400 y 450 millones de dólares anuales. Los promotores de la medida señalan que hasta un 1,5% se destinaría a tareas administrativas y de supervisión. El impuesto no tiene fecha de finalización.

¿Por qué está en la boleta?

La Medida B es una iniciativa ciudadana que los organizadores incluyeron en la boleta electoral tras presentar al condado más de las 103.000 firmas requeridas. La propuesta surgió de una coalición de grupos laborales y de atención médica, organizaciones sin fines de lucro y defensores del medio ambiente, quienes expresaron su preocupación por problemas locales de larga data en un momento en que los recortes de fondos federales y estatales han dejado al condado con déficits presupuestarios que cubrir.

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¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Supporters


Sus defensores afirman que el impuesto generaría fondos locales seguros para abordar los problemas que enfrentan los residentes del condado, en un momento en que la financiación estatal y federal es menos fiable.

Opponents

Los opositores afirman que el impuesto impondría un nuevo y costoso gravamen sobre las ventas, sin fecha de finalización ni objetivos anuales de desempeño que permitan medir los resultados; además, no existe certeza de que su aprobación conduzca a la reapertura de los contratos laborales del condado, según sostiene la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego.

Tags

Politics Política y elecciones
Tammy Murga
Tammy Murga is the environment reporter at KPBS.
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