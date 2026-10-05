Medida B: Ley de Salud y Seguridad del Condado de San Diego

Cómo funcionaría

De aprobarse, los promotores estiman que el impuesto sobre las ventas recaudaría unos 400 millones de dólares anuales. Según la propuesta, los fondos se destinarían a lo siguiente:



60% para atención médica, cuidado infantil, seguridad alimentaria y otros servicios para las familias;

22,5% para soluciones no especificadas a la crisis de aguas residuales del río Tijuana;

17,5% para seguridad pública, prevención de incendios forestales y respuesta a emergencias.

El gasto se limitaría a las categorías especificadas en la medida y se realizaría una auditoría anual para informar sobre los desembolsos.

Exenciones: Ciertas compras de aeronaves, propiedades vendidas para su uso fuera del condado bajo determinadas condiciones y ciertos contratos de arrendamiento preexistentes, entre otras. Los impuestos estatales y locales vigentes también quedarían excluidos del cálculo del impuesto de la Medida B.

Costo: Se estima que el impuesto sobre las ventas generará entre 400 y 450 millones de dólares anuales. Los promotores de la medida señalan que hasta un 1,5% se destinaría a tareas administrativas y de supervisión. El impuesto no tiene fecha de finalización.