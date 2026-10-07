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Propuesta 1: Solicitar un préstamo de 11.25 mil millones de dólares para vivienda

Por Calmatters staff
Publicado en October 7, 2026 at 4:58 PM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 4:58 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 1 de California?

La Propuesta 1 permitiría al estado vender 11.25 mil millones de dólares en bonos para financiar diversos programas de vivienda accesible. De ese monto total, 1.25 mil millones de dólares se destinarían a viviendas para veteranos, mientras que el resto financiaría viviendas de alquiler, programas de acceso a la propiedad, viviendas para trabajadores agrícolas, viviendas estudiantiles accesibles, viviendas para comunidades indígenas y más. Se espera que estos bonos ayuden a financiar hasta 40,000 unidades de alquiler multifamiliares, al tiempo que ayuden a otros 40,000 hogares a comprar una vivienda.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

California necesita más recursos para la vivienda a fin de ayudar a los más de 180,000 residentes sin hogar del estado, así como a quienes pagan una renta superior a lo que pueden permitirse y a quienes no tienen los medios para comprar una casa.

Opositores

Algunos legisladores republicanos criticaron el proyecto de ley por utilizar a los veteranos para conseguir apoyo, mientras que en realidad hace muy poco por ellos. También cuestionaron la conveniencia de pedir más dinero prestado para financiar la vivienda sin abordar las razones subyacentes por las que es tan caro construirla.

Financiamiento de campaña

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