Propuesta 1: Solicitar un préstamo de 11.25 mil millones de dólares para vivienda

¿Qué hace la Propuesta 1 de California?

La Propuesta 1 permitiría al estado vender 11.25 mil millones de dólares en bonos para financiar diversos programas de vivienda accesible. De ese monto total, 1.25 mil millones de dólares se destinarían a viviendas para veteranos, mientras que el resto financiaría viviendas de alquiler, programas de acceso a la propiedad, viviendas para trabajadores agrícolas, viviendas estudiantiles accesibles, viviendas para comunidades indígenas y más. Se espera que estos bonos ayuden a financiar hasta 40,000 unidades de alquiler multifamiliares, al tiempo que ayuden a otros 40,000 hogares a comprar una vivienda.