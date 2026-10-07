Propuesta 1: Solicitar un préstamo de 11.25 mil millones de dólares para vivienda

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¿Qué hace la Propuesta 1 de California?
La Propuesta 1 permitiría al estado vender 11.25 mil millones de dólares en bonos para financiar diversos programas de vivienda accesible. De ese monto total, 1.25 mil millones de dólares se destinarían a viviendas para veteranos, mientras que el resto financiaría viviendas de alquiler, programas de acceso a la propiedad, viviendas para trabajadores agrícolas, viviendas estudiantiles accesibles, viviendas para comunidades indígenas y más. Se espera que estos bonos ayuden a financiar hasta 40,000 unidades de alquiler multifamiliares, al tiempo que ayuden a otros 40,000 hogares a comprar una vivienda.
¿Qué dicen partidarios y opositores?
- Partido Demócrata de California
- El gobernador Gavin Newsom
- La Asociación de Apartamentos de California
- AFL-CIO California