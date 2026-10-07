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Propuesta 37: Crear hipotecas de bajo costo para quienes compran vivienda

Por Calmatters staff
Publicado en October 7, 2026 at 4:58 PM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 4:58 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 37 de California?

La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de California podría (aunque no estaría obligada a hacerlo) obtener un préstamo de hasta 25 mil millones de dólares para ayudar a los futuros compradores a adquirir casas y departamentos de nueva construcción. Estos préstamos podrían cubrir hasta el 17 % del precio de compra de una vivienda, lo que dejaría a los compradores con un pago inicial en efectivo del 3 % si se combina con una hipoteca típica: 24,000 dólares para una vivienda de 800,000 dólares. Los compradores de vivienda pagarían el préstamo en cuotas mensuales a prestamistas privados. Cualquier persona que gane hasta el doble del ingreso medio de la zona sería elegible. Los prestamistas privados, y no los contribuyentes, serían los responsables en caso de que los compradores de vivienda no cumplieran con sus pagos.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Quienes buscan comprar una vivienda deben contar con un pago inicial equivalente al 20 % del valor de la misma. En California, donde 700,000 dólares por una casa que necesita reformas se considera una ganga en gran parte del estado, eso no es factible para la mayoría de las personas. Este programa de préstamos pondrá el sueño de ser propietario de una vivienda al alcance de la clase media sin que le cueste ni un centavo a los contribuyentes.

Opositores

Algunos opositores sostienen que el gobierno estatal no debería intervenir en el mercado de préstamos hipotecarios y señalan que la medida no contribuirá mucho a abordar las causas subyacentes de que la vivienda en California sea tan cara. Otros señalan que, si bien ayudaría a más personas a comprar una vivienda, lo haría únicamente permitiéndoles endeudarse aún más.

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