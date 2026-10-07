Propuesta 37: Crear hipotecas de bajo costo para quienes compran vivienda

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¿Qué hace la Propuesta 37 de California?
La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de California podría (aunque no estaría obligada a hacerlo) obtener un préstamo de hasta 25 mil millones de dólares para ayudar a los futuros compradores a adquirir casas y departamentos de nueva construcción. Estos préstamos podrían cubrir hasta el 17 % del precio de compra de una vivienda, lo que dejaría a los compradores con un pago inicial en efectivo del 3 % si se combina con una hipoteca típica: 24,000 dólares para una vivienda de 800,000 dólares. Los compradores de vivienda pagarían el préstamo en cuotas mensuales a prestamistas privados. Cualquier persona que gane hasta el doble del ingreso medio de la zona sería elegible. Los prestamistas privados, y no los contribuyentes, serían los responsables en caso de que los compradores de vivienda no cumplieran con sus pagos.