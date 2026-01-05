Reacciones divididas en San Diego ante la operación de EE. UU. en Venezuela

Las reacciones entre los sandieguinos estuvieron divididas tras la acción militar del sábado en Venezuela, en la cual el presidente Nicolás Maduro fue capturado por el ejército de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Alejandra Herrera es propietaria de Encuento Cafe, un restaurante en Old Town que sirve comida venezolana.

"Estamos muy felices. Hemos estado esperando esto durante tres años", comentó a City News Service. "Es algo que definitivamente necesitábamos".

Herrera inmigró a los Estados Unidos desde Venezuela hace 11 años. "Va a ser muy difícil al principio", comentó. "... Estamos agradecidos con los Estados Unidos".

Criseiea Waldenberg, presidenta de Casa de Venezuela en San Diego, lo calificó como "uno de los momentos más felices de mi vida. ¡Venezuela es LIBRE de este dictador!", publicó en Instagram. "Los venezolanos intentaron la vía pacifista durante años sin resultados. Un tercio de la población de Venezuela vive en el exilio; miles han muerto, desaparecido o están encarcelados".

"Venezuela solía ser una de las 10 economías más fuertes del mundo. Ya me conocen, yo soy todo amor, paz y comprensión, pero hace mucho tiempo que los venezolanos entendieron que, con estos criminales, la violencia era la única salida", continuó el comunicado de Waldenberg. "Los venezolanos estarán ETERNAMENTE agradecidos con los EE. UU. por finalmente escuchar su súplica de ayuda".

Sin embargo, la representante Sara Jacobs (demócrata por el distrito 51 de California) manifestó su rechazo a la operación a través de X.

"Secuestrar al presidente Maduro en una operación de cambio de régimen no ayudará a proteger al pueblo estadounidense. De hecho, esto no mitigará el narcotráfico en los Estados Unidos: Venezuela prácticamente no tiene ninguna participación en la producción o el tráfico de fentanilo", señaló Jacobs.

Insto encarecidamente al presidente Trump a que se abstenga de realizar más acciones no autorizadas y cualquier ocupación de Venezuela. La próxima semana, el Senado votará una resolución para bloquear la acción militar de EE. UU. contra Venezuela a falta de una autorización del Congreso, y la Cámara de Representantes debe hacer lo mismo”, continuó Jacobs. “Y el pueblo estadounidense merece respuestas, por lo que el Congreso debe recibir un informe del secretario Rubio, el secretario Hegseth y nuestros líderes de inteligencia lo antes posible”.

El representante Mike Levin (demócrata por el distrito 49 de California) también señaló que el presidente Donald Trump debió haber informado al Congreso antes de la incursión.

“Nicolás Maduro era un gobernante autoritario ilegítimo que desmanteló las instituciones democráticas de Venezuela y presidió la represión, la corrupción y el colapso económico. Millones de venezolanos han pagado el precio, y su país está mejor sin él”, dijo Levin. “Pero esa realidad no exime a la administración Trump de sus obligaciones constitucionales”.

“Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia por su profesionalismo y valentía, y me alivia que ningún militar estadounidense haya perdido la vida. Sin embargo, mi gratitud no cambia el hecho de que el Presidente no acudió al Congreso para presentar una justificación legal y estratégica, ni para buscar la autorización que la Constitución exige”, continuó el comunicado de Levin. “Esa omisión corre el riesgo de arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto no autorizado aún más profundo, sin el consentimiento del pueblo estadounidense o de sus representantes electos”.

El representante Scott Peters (demócrata por el distrito 50 de California) dijo estar “profundamente alarmado al despertar con la noticia de que Estados Unidos ha invadido —y ahora tomado el control de— Venezuela”.

“Nicolás Maduro es un dictador ilegítimo que ha causado un sufrimiento inmenso al pueblo venezolano. Pero Venezuela no representa una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos que justifique esta acción. Parece ser una maniobra por los recursos petroleros venezolanos. Sabemos, por el indulto al expresidente hondureño Hernández, que llevar a Maduro ante la justicia por cargos de narcotráfico es un pretexto”, añadió Peters

“Y aunque muchos venezolanos y estadounidenses deseaban ver a Maduro fuera del poder, sabemos que 'gobernar un país' implica costos continuos. Lo sabemos por las dos décadas y los billones de dólares que invertimos en el Medio Oriente. El presidente Trump ahora ha arrastrado a los Estados Unidos a otro conflicto al que, según las encuestas, los estadounidenses se oponen abrumadoramente. Y tras décadas de guerras interminables, no necesitamos otra más.

En San Diego, una comunidad militar orgullosa, sabemos mejor que la mayoría lo que las acciones militares les cuestan a nuestros soldados y a sus familias aquí en casa. Por eso, sospechamos especialmente de las decisiones militares impulsivas con objetivos poco claros. Estamos agradecidos de que ningún militar estadounidense haya muerto y de que la misión haya salido según lo planeado, pero nos preocupa la misión indefinida que tenemos por delante”, continuó el comunicado.

“... La Constitución le otorga al Congreso el poder de declarar la guerra, pero el Congreso no fue notificado de esta acción con anticipación... Es momento de que la administración rinda cuentas al Congreso sobre esta acción y la estrategia a seguir. Donald Trump sigue debilitando a nuestro país al perder amigos y ganar enemigos en todo el mundo. Tenemos que evitar que esto se convierta en otra debacle mal planeada de reconstrucción nacional”, concluyó Peters.

El representante Darrell Issa (republicano por el distrito 48 de California) tuvo una perspectiva distinta.

"Nuestros militares de élite han vuelto a desempeñarse de manera brillante, con total eficacia y una mínima pérdida de vidas. Son los mejor entrenados, mejor equipados y los más valientes del mundo", publicó Issa en X. "Una vez más, @realDonaldTrump ha tomado medidas contundentes para proteger el territorio estadounidense de las amenazas vecinas del narcoterrorismo y del flagelo de los narcóticos mortales. La administración Trump tiene todo mi apoyo".

Tras meses de crecientes tensiones —en los que EE. UU. llevó a cabo ataques letales contra presuntas embarcaciones de droga provenientes de Venezuela, confiscó un buque petrolero y ordenó el bloqueo de todos los tanqueros petroleros sancionados—, el ejército estadounidense lanzó la operación a gran escala en Caracas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Maduro —quien enfrenta una acusación federal en los Estados Unidos por presuntamente dirigir un cártel que ha introducido drogas a ese país— y su esposa fueron sacados de su hogar y estaban siendo trasladados a Nueva York para enfrentar los cargos.

En una conferencia de prensa el sábado, Trump dijo que Estados Unidos estaría "dirigiendo" Venezuela de manera indefinida hasta que pudiera llevarse a cabo una transferencia de poder "sensata". Añadió que Estados Unidos tomaría el control de los campos petroleros del país, aumentando la producción y permitiendo que las empresas petroleras estadounidenses vendan el petróleo a otras naciones, incluyendo a China y Rusia.

"No queremos vernos involucrados en que alguien más llegue y tengamos la misma situación que hemos tenido durante el largo periodo de los últimos años", dijo Trump. "... Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos que ahora viven en los Estados Unidos y quieren regresar a su país".

Trump acusó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de una "campaña de narcoterrorismo mortal contra los Estados Unidos y sus ciudadanos".

El presidente señaló que los ataques previos de EE. UU. contra embarcaciones de droga habían eliminado el 97% de las sustancias que entran a los Estados Unidos por mar, "y esas drogas provienen principalmente de un lugar llamado Venezuela".

Añadió que cada presunta embarcación de droga era responsable de "un promedio de 25,000 muertes".

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y solía estar entre sus principales productores, pero su producción ha caído drásticamente en las últimas dos décadas.

El secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, dijo a los reporteros el sábado que la naturaleza de la operación militar —la cual los funcionarios planearon durante días, pero esperaron a lanzar hasta que las condiciones climáticas fueran ideales— no permitió la notificación al Congreso. Trump añadió que el Congreso es conocido por filtrar información, y que eso podría haber puesto en peligro la misión.

La Constitución otorga al Congreso el poder exclusivo de declarar formalmente la guerra. En 1973, en un intento por codificar con mayor rigor su control sobre las incursiones militares en medio de la Guerra de Vietnam, el Congreso aprobó la Resolución de Poderes de Guerra. Dicha ley establece que el presidente debe notificar al Congreso en un plazo de 48 horas tras introducir fuerzas armadas en hostilidades, y las tropas deben ser retiradas en un periodo de 60 a 90 días si el Congreso no autoriza la acción.

Desde entonces, los presidentes ocasionalmente han eludido la ley, citando diversas urgencias, y su eficacia sigue siendo objeto de debate.

Varios barcos con base en San Diego se desplegaron en el Caribe a finales de 2025 para la Operación Southern Spear (Lanza del Sur), incluyendo los destructores de misiles guiados USS Stockdale y USS Sampson, junto con el crucero USS Lake Erie. Estas embarcaciones operaron como parte de un despliegue mayor del Comando Sur de los EE. UU. dirigido contra los cárteles de la droga. Aún no está claro qué papel pudieron haber desempeñado en la operación.

El grupo Indivisible North County San Diego programó una vigilia en la puerta principal de Camp Pendleton a las 3 p.m. del sábado para protestar contra la operación estadounidense.

