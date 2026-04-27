San Diego recorta fondos para las artes en medio de ajustes presupuestarios en California

San Diego está recortando los fondos para las artes, las bibliotecas y los centros recreativos, mientras se enfrenta a un déficit presupuestario de 146 millones de dólares que está obligando a realizar recortes de gastos impopulares.

No es el único caso. Otras ciudades de California se enfrentan a déficits similares, como Los Ángeles, con un déficit de 200 millones de dólares; Sacramento, con un déficit de 66 millones de dólares; y San Francisco, con un déficit de 643 millones de dólares en los próximos dos años.

Los problemas financieros de las ciudades reflejan el déficit proyectado del estado, que oscila entre 3,000 y 18,000 millones de dólares, debido a la inflación y los recortes en la ayuda federal. En San Diego, el escaso crecimiento de los impuestos locales sobre las ventas, la propiedad y los hoteles genera una presión adicional.

“Lo que hemos observado en los últimos años, tras la pandemia de COVID-19 y las presiones inflacionarias, es que esto ha afectado los precios en todo el país y en todo el mundo”, declaró Rolando Charvel, director financiero de San Diego. “Los costos están aumentando más rápido que nuestros ingresos”.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, presentó la semana pasada un proyecto de presupuesto de 6,400 millones de dólares, revelando un plan de gastos mínimo que reforzaba la seguridad pública, la lucha contra la falta de vivienda, la reparación de carreteras y la seguridad vial, pero recortaba otros servicios.

Adriana Heldiz / CalMatters San Diego Mayor Todd Gloria at the O Lot Safe Sleeping site in San Diego on Aug. 12, 2024. The city of San Diego opened the site in 2023 to offer temporary shelter for unhoused residents after it began implementing a homeless encampment ban.

“Ahora hay que tomar decisiones difíciles, incluidas reducciones específicas de personal y funciones de apoyo, para proteger los servicios de los que dependen los habitantes de San Diego y mantener a la ciudad en una posición sólida”, dijo Gloria en un comunicado.

Eso enfureció a los defensores de las artes y la cultura, quienes protestaron argumentando que el plan del alcalde eliminaría casi toda la financiación para las artes y reduciría los horarios y programas en bibliotecas, parques y centros recreativos.

“Cuando recortamos las cosas que hacen grande a San Diego o a cualquier ciudad, las cosas que nos unen como comunidad… me estremezco al pensar en qué terminaremos”, dijo Patrick Stewart, director ejecutivo de la Fundación de la Biblioteca de San Diego.

Los concejales de San Diego se mostraron satisfechos con la sólida financiación para la seguridad pública, pero no están conformes con los drásticos recortes a las artes, declaró el presidente del consejo, Joe LaCava. «La gente sacará sus lápices y empezará a examinar el presupuesto del alcalde para ver si podemos abordar este problema en el futuro».

Adriana Heldiz / CalMatters San Diego Police Department officers arrest a group of protesters who barricaded themselves inside Mayor Todd Gloria’s office at San Diego City Hall in San Diego, on Jan. 23, 2026. The protesters demanded to meet with Gloria to discuss concerns about how SDPD interacts with federal immigration agents.

Cómo las ciudades de California se están quedando cortas

En medio de los problemas presupuestarios que afectan a todo el estado, San Diego ofrece un caso de estudio sobre cómo el gasto municipal puede caer en números rojos.

“Nos estamos viendo afectados tanto por los costes como por los ingresos”, afirmó Alan Gin, profesor asociado de economía en la Universidad de San Diego.

Según Charvel, los costos han aumentado en todo, desde repuestos para las flotas de vehículos municipales hasta asfalto para la reparación de calles, lo que encarece el mantenimiento y las operaciones. Mientras tanto, la inflación frena el gasto de los consumidores, el turismo y la venta de viviendas, todos ellos importantes fuentes de ingresos fiscales locales.

Eso se debe en parte a fuerzas que escapan al control local.

“La política federal de inmigración, los aranceles y otras dimensiones de las políticas comerciales están ejerciendo presión sobre los costos de los proveedores de servicios en todos los sectores, y los gobiernos estatales y locales no son ajenos a ello”, dijo Jeffrey Clemens, economista de la UC San Diego.

Un informe de noviembre de la Liga Nacional de Ciudades afirmaba que la mayoría de las ciudades se estaban preparando para recortar gastos, ya que tenían que lidiar con el aumento de los costos, las demandas de infraestructura, los aranceles y otros desafíos.

Su encuesta a gobiernos locales reveló que al 55% de las ciudades les resultó más difícil equilibrar sus presupuestos en 2025 que el año anterior, en comparación con solo el 11% en 2022.

La ayuda por la pandemia está a punto de expirar, mientras las ciudades se enfrentan a nuevas dificultades presupuestarias, declaró Ben Triffo, defensor legislativo de la Liga de Ciudades de California.

“Creo que estamos presenciando una lenta transición de la recuperación a la contención”, dijo. “Los ingresos de nuestras ciudades se están estancando; no están a la par con los costos”.

En San Diego, se prevé que el crecimiento de los impuestos sobre la propiedad se desacelere este año, debido a la disminución en el número de ventas de viviendas, según Charvel. La región sufre una grave escasez de viviendas, y la limitada oferta, sumada a las altas tasas hipotecarias, se traduce en un menor número de casas en venta.

Según LaCava, los recortes federales a la asistencia para la vivienda y la financiación estatal inconsistente para la respuesta a las personas sin hogar también le han costado caro a San Diego.

La inflación persistente, impulsada por los aranceles y el aumento del precio de la gasolina a causa de la guerra en Irán, está frenando el gasto de los consumidores. En San Diego, se prevé que los impuestos sobre las ventas aumenten a la mitad de la tasa del año pasado, según Charvel. En 2024, los votantes de San Diego rechazaron un impuesto sobre las ventas de un centavo por menos de un punto porcentual.

“Los consumidores se muestran reticentes en general, sobre todo en el mercado inmobiliario, y eso está generando presiones a nivel estatal y nacional sobre los ingresos procedentes de los impuestos sobre la propiedad y las ventas”, dijo Clemens.

Según Charvel, el sector turístico de San Diego también se prepara para una recesión; los impuestos hoteleros crecerán solo un 1,5 por ciento este año, frente al 6 por ciento del año pasado, debido al descenso tanto de los viajes en grupo como de las visitas internacionales.

“Por ejemplo, los canadienses están boicoteando a Estados Unidos”, dijo Gin. “Eso nos afecta en San Diego, porque somos un importante destino turístico”.

Ante el estancamiento de los ingresos, los costos se acumulan. La alcaldía estima que costaría entre 118 y 120 millones de dólares más mantener los servicios municipales al mismo nivel que el año pasado, además de otros 26 millones para cumplir con las obligaciones legales, los acuerdos extrajudiciales, la acreditación de FEMA y otros gastos fijos. San Diego tiene un retraso considerable en el mantenimiento de aceras y otras infraestructuras, y debe cumplir con los requisitos estatales para modernizar su sistema de drenaje pluvial, según Charvel.

Algunos críticos afirman que las prioridades de gasto de San Diego son erróneas, señalando una excesiva burocracia intermedia y una inversión insuficiente en infraestructura. Un informe publicado este mes por la Asociación de Contribuyentes de San Diego indicó que la fuerza laboral de la ciudad ha crecido aproximadamente cuatro veces más rápido que su población en los últimos 15 años.

Durante ese período, los puestos de mandos intermedios en la administración aumentaron un 461%, pasando de 70 a 393, según el informe. Los funcionarios de San Diego lo negaron, afirmando que muchos de esos puestos se financiaban con subvenciones específicas y que algunos se habían reducido posteriormente.

Otras grandes ciudades de California también se encuentran en una situación crítica. El gasto público de San Francisco ha superado con creces el crecimiento de los impuestos locales, y la ciudad se enfrenta a recortes federales en los programas de asistencia alimentaria y Medicaid.

La semana pasada, los trabajadores de San Francisco protestaron contra la primera oleada de avisos de despido, luego de que la oficina de presupuesto del alcalde Daniel Lurie advirtiera a los departamentos que se prepararan para eliminar 500 puestos de trabajo. La ciudad también planea recortar la asistencia por discapacidad, los programas ambientales y la asistencia legal.

En febrero, el interventor municipal de Los Ángeles, Kenneth Mejia, escribió que se prevé que la ciudad gaste 200 millones de dólares de más , debido a los incendios forestales de Palisades y Eaton del año pasado, los aranceles sin precedentes desde la Gran Depresión y la agresiva aplicación de las leyes federales de inmigración. En un informe aparte sobre el último ejercicio fiscal, Mejia advirtió que el gasto excesivo, el aumento de los costos de responsabilidad civil y el estancamiento de los ingresos han provocado el deterioro de la infraestructura y de los servicios.

¿Quiénes son los que sufren las peores consecuencias de los recortes?

Según Clemens, mientras las ciudades intentan cerrar sus déficits presupuestarios, los funcionarios públicos y los defensores de los derechos ciudadanos deberían reflexionar seriamente sobre quiénes quedarán desamparados.

“Deberíamos preocuparnos de que, cuando se consideren los recortes, estos se apliquen a áreas que no cuentan con representación entre los grupos de interés bien organizados, y que son las más fáciles de revertir desde una perspectiva política”, afirmó.

San Diego planea cerrar su déficit presupuestario eliminando 101 puestos de trabajo, poniendo a los empleados en licencia sin goce de sueldo durante una semana al año y realizando recortes drásticos en departamentos seleccionados.

Según Stewart, las 37 bibliotecas de San Diego tendrán que recortar 2.5 millones de dólares en horas de servicio, además de la programación, los libros y los materiales. La ciudad también pondrá fin a un fondo de subvenciones que ayudaba a las bibliotecas a recaudar donaciones privadas. El consejo municipal decidirá cuándo y dónde limitar el horario de atención de las bibliotecas.

El recorte más drástico fue la casi eliminación de la financiación para las artes. El presupuesto del alcalde propone suprimir por completo un programa de subvenciones para las artes y la cultura de 11.8 millones de dólares, dejando solo 2 millones en una cuenta aparte.

“El alcalde propone diezmar una fuente de ingresos fundamental y de larga data para casi 200 organizaciones en todo San Diego”, dijo Jessica Hanson York, directora ejecutiva del Museo Mingei y presidenta de la Asociación Cultural de Balboa Park, que representa a los museos en el centro cultural histórico de la ciudad.

Según explicó, muchos de estos lugares ofrecen eventos, espectáculos y programas educativos gratuitos. En lo que York calificó como un “doble golpe”, San Diego impuso nuevas controversiales tarifas de estacionamiento en Balboa Park a principios de este año. Desde entonces, los directores de los museos han reportado una disminución en la afluencia de visitantes, mientras que los ingresos por estacionamiento son menores de lo previsto inicialmente.

York cuestionó si el ahorro de 11.8 millones de dólares proporcionaría un alivio significativo al presupuesto multimillonario de la ciudad, pero afirmó que los daños colaterales podrían extenderse a otros sectores y reducir el gasto en entretenimiento y turismo.

“Cuando se recortan los servicios que mejoran la calidad de vida, se socavan por completo las futuras oportunidades económicas, los ingresos, el desarrollo y las oportunidades de inversión”, dijo Stewart.

En una concurrida audiencia celebrada a principios de esta semana, cientos de residentes se manifestaron en contra del desmantelamiento del programa de artes, y el ayuntamiento planea celebrar audiencias públicas adicionales para perfeccionar el plan de gastos de la ciudad. LaCava espera mitigar el impacto de los recortes más drásticos, pero reconoció que habrá que tomar decisiones difíciles.

“Nadie estará contento con el presupuesto, que se aprobará en junio”, dijo. “Mi trabajo como presidente del consejo es garantizar un proceso abierto y transparente. Espero que al final la gente sienta que tuvo una oportunidad justa para exponer sus argumentos”.