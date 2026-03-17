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Sube el precio promedio de la gasolina en San Diego por 28.º día consecutivo

Por City News Service
Publicado en March 17, 2026 at 9:40 AM PDT
A gas pump is shown at a Shell station in San Diego, Calif. March 8, 2022.
KPBS Staff
A gas pump is shown at a Shell station in San Diego, Calif. March 8, 2022.
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El precio promedio de un galón de gasolina regular de autoservicio en el condado de San Diego subió el martes por 28.º día consecutivo, al aumentar 2.4 centavos hasta un récord de 5.946 dólares, un día después de haber subido 1.1 centavos.

El precio promedio ha aumentado 1.202 dólares durante esta racha, de acuerdo con cifras de la American Automobile Association (AAA) y el Oil Price Information Service.

Actualmente es 17.4 centavos más alto que hace una semana, 1.202 dólares más que hace un mes y 2.025 dólares más que hace un año.

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La semana pasada, el precio promedio aumentó 28.9 centavos.

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