Reportaje Especial: Ilegal por Decreto, parte 1
Que onda friends!
Tenemos un par de reportajes especiales que se centran en los actuales desafíos que enfrenta la región fronteriza: La migración.
La migración es un tema contencioso y polarizante que a menudo los comentaristas políticos utilizan para golpetear a sus oponentes, pasando por alto las historias de las personas atrapadas en medio de este debate.
Estas historias de esperanza y resiliencia nos recuerdan la importancia de ver más allá de la nota: reconocerlos como seres humanos. Seres humanos con sueños y aspiraciones al igual que cualquiera.
En esta segunda y última edición de nuestros reportajes especiales, conversamos con una exiliada venezolana a la que llamaremos Chama. Su nombre real no es Chama; aceptó ser entrevistada bajo la condición de mantener su identidad en el anonimato, ya que carece de estatus legal y teme ser deportada.
Chama ingresó legalmente a Estados Unidos en el 2022, siguiendo las políticas establecidas por la administración del entonces presidente Joe Biden. Chama fue una de los cientos de miles de migrantes que perdieron su estatus legal debido a una orden ejecutiva del ahora presidente Donald Trump. Como resultado, vive actualmente en las sombras, indocumentada.
Este primer episodio explora el primer capítulo de la travesía migratoria de Chama: la odisea para salir de Venezuela y establecerse en Tijuana, y su determinación por reunir a su familia en California.
La segunda parte adentra en su camino hacia Estados Unidos, el esfuerzo sobrehumano por hacerlo de manera legal y cómo, a pesar de todos sus intentos, el sistema finalmente le falló.
No se pierdan esta increíble historia de perseverancia.
Créditos
Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González
Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco
Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos
Editora: Elma Gonzalez Lima Brandao
Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco
Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette
This program is made possible, in part, by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people