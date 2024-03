Desde la falta de vivienda hasta los problemas de la comunidad LGBTQ+, el alcalde de San Diego responde a las preguntas que son importantes para ti

Este noviembre, el Alcalde de San Diego, Todd Gloria, estará buscando la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Por lo tanto, KPBS preguntó a nuestros oyentes: ¿Qué preguntas tienen para el alcalde?

En Midday Edition del martes, Jade Hindmon le preguntó al alcalde Gloria sobre la respuesta de la ciudad a las tormentas, las políticas sobre personas sin hogar, los costos de vivienda y los problemas que influyen en las elecciones de noviembre, como la crisis humanitaria en Gaza.

También le preguntamos al alcalde cómo liderará San Diego de manera diferente en caso de ser reelegido para un segundo mandato.

Puedes escuchar en inglés la entrevista completa . Aquí te traducimos al español un poco de lo que el Alcalde Todd Gloria dijo durante su entrevista en Midday Edition respecto a diversos temas.

Inundaciones en San Diego durante enero y problemas de infraestructura en consecuencia

Quiero comenzar con la respuesta que hubo a la tormenta e inundaciones desastrosas que golpearon a San Diego en enero. Realmente resaltó muchos problemas con la infraestructura de nuestra ciudad. Y has recibido muchas críticas por eso.

Todd Gloria: ‘’Sabes, los habitantes de San Diego están acostumbrados a incendios forestales y terremotos, pero las inundaciones no son algo que hayamos experimentado de esta magnitud. Es un desastre natural, como lo demuestra la declaración de desastre y recuperación del presidente. Como dije desde el primer día, esto se medirá en meses y años, no en días o semanas. Y eso ha demostrado ser cierto. Lo que has visto por parte de la ciudad en términos de respuesta es un compromiso continuo para hacer el trabajo, ya sea la limpieza inmediata el día de la tormenta hasta el día de hoy, o la continua provisión de asistencia a los afectados. Más recientemente, con la apertura de un centro de asistencia de FEMA en la zona afectada que ya ha proporcionado $12 millones en asistencia directa a más de 1200 habitantes de San Diego. Y esto es solo el comienzo.Estas han sido dos semanas de esa operación. Tenemos más trabajo por hacer. De ninguna manera estoy diciendo misión cumplida, y tenemos mucho trabajo por hacer. Y creo que este es un trabajo importante porque en parte fue impulsado por el cambio climático. Y eso significa que sospecho que estaremos lidiando con esto de manera continua. Así que hay muchas lecciones que aprender de esta experiencia. Y mi intención es asegurarme de que aprendamos esas lecciones y hagamos nuestro mejor esfuerzo para no repetirlas nunca.’’

Volver a inicio



Vivienda en San Diego y control de rentas

San Diego es una de las ciudades más caras para vivir y para rentar, muchos de nuestros oyentes quieren saber sobre el control de rentas, en noviembre votarán en una medida estatal que ampliaría la capacidad de la ciudad para implementar el control de rentas. ¿Es algo que podríamos ver en San Diego?

Todd Gloria: ‘’Cuando nací aquí en San Diego a finales de los años 70, estábamos construyendo alrededor de 15,000 casas al año. Avancemos rápidamente hasta hoy. En la historia reciente, hemos estado construyendo alrededor de 5000 casas por año, pero nuestra ciudad sigue creciendo. En ese período de tiempo, pasamos de alrededor de 700,000 personas a más de 1.4 millones de personas. Cuando tienes ese nivel de crecimiento de población con tan poco crecimiento de viviendas, es exactamente el por qué tenemos rentas excesivas, viviendas inalcanzables, propiedad de vivienda, y hay demasiadas personas viviendo sin techo. La forma de cambiar esto a largo plazo es construir más viviendas y Jade, una cosa de la que me complace informarte, y pronto haremos un anuncio. Sabes, te dije que 5000 es lo que hemos estado haciendo por año recientemente. Nuestros números preliminares muestran que el año pasado permitimos más de 8000 nuevas viviendas.Y creemos que incluso podría ser más que eso. Y tenemos que reportar esos números al estado. Mi punto es este. Las políticas que estoy promoviendo están funcionando. Están aumentando la cantidad de producción de viviendas en nuestra ciudad. Pero al igual que la pregunta anterior, no podemos deshacer décadas de fracasos en la construcción de nuevas viviendas en solo un par de años. Pero la tendencia va en la dirección correcta, y depende de nosotros mantener esa tendencia hasta que podamos llegar a un punto de precio donde los precios sean más razonables, donde no tengamos aumentos excesivos en el alquiler, y donde los trabajadores de clase media de San Diego puedan permitirse vivir aquí y ver un futuro para ellos aquí.’’

Volver a inicio



Personas sin hogar

Según el último conteo regional de San Diego, el número de personas sin refugio en la ciudad aumentó aproximadamente un 32% entre el 2022 y el 2023.



Todd Gloria: ‘’Necesitamos hacer más, y me he comprometido a hacer más. Pero para responder a tu pregunta, Jay, hemos más que duplicado el número de servicios para las personas sin hogar de San Diego en el tiempo que he servido como alcalde. Esto significa una expansión en nuestros servicios de refugio, la expansión de nuestros estacionamientos seguros, la creación de nuestros sitios seguros para dormir, lo que significa que, sabes, cuando entré como alcalde teníamos alrededor de mil oportunidades. Hoy tenemos más de 2000, y me he comprometido a hacer otros mil este año en particular. Esto significa que hay más opciones y oportunidades para sacar a la gente de las calles y mejorar su situación para cambiar sus circunstancias, abordar las causas subyacentes de su falta de vivienda y llevarlos a una vivienda permanente. Esto se remonta a todas las políticas de vivienda que estaba describiendo hace un momento. Muchas de estas personas terminan en las calles simplemente porque no pueden permitirse vivir aquí. Y cuando implementamos políticas de vivienda que aumentan el número de hogares en nuestra comunidad, eso necesariamente también está abordando nuestra crisis de personas sin hogar.’’

Volver a inicio



Comunidad LGBTQ+ sin hogar

El condado de San Diego recientemente publicó su informe de Indicadores de Equidad Regional, en el que se discuten las desigualdades sociales que van desde la educación hasta los resultados de salud, la vivienda y la falta de hogar. Desafortunadamente, el informe señaló que, aunque los jóvenes LGBTQ tienen algunas de las tasas más altas de falta de hogar, el condado de San Diego no recopila ni informa sobre esas estadísticas.

Todd Gloria: ‘’Se han logrado muchos avances en cuanto al matrimonio y la capacidad de servir en el ejército. Pero cuando estamos discutiendo si la vida de los niños trans importa o si, sabes, incluso puedes leer libros en la biblioteca sobre personas gay, entiendes que las disparidades todavía están presentes. Como la primera persona abiertamente gay elegida alcalde de San Diego. Entiendes por qué esto es personal para mí. Jade, cuando hablaba sobre la expansión del refugio, no solo se trata de aumentar el número de camas en el refugio, sino también de diversificarse para incluir un refugio específicamente para jóvenes LGBTQ. Una vez más, queremos asegurarnos de que haya lugares a los que la gente pueda ir. Y si no se sienten cómodos en un refugio de población general, entonces llevémoslos a un lugar que sea más culturalmente competente, que esté más dispuesto a servirles de manera efectiva. Así que una vez más, los sacamos de las calles para siempre. Pero Jade, hablaste sobre la recolección de datos. Y eso es un desafío real. Y por eso existe nuestra Oficina de Raza y Equidad en la ciudad. Para hacer esas preguntas y ver dónde no estamos recolectando datos, dónde estamos fallando, dónde tenemos puntos ciegos, y cómo nuestras políticas están afectando a cada persona en San Diego.’’

Volver a inicio



Infraestructura

¿Qué se está haciendo para arreglar las calles de San Diego? Un informe reciente encontró que 1 de cada 3 calles están en mal estado o peor. ¿Cuál es tu plan para arreglar eso?

Todd Gloria: ‘’Lo que hicimos en mi primer año en el cargo fue financiar un índice general de la condición de las calles de nuestra ciudad, realizar un inventario completo de la condición de cada una de nuestras más de 2000 millas de carreteras en la ciudad de San Diego. Esta es la primera vez que se hace esto en casi una década. Por lo tanto, la falta de datos. Volviendo a lo que acabo de decir hace un momento, esa falta de datos es un gran problema para abordar este problema de manera sistemática y aprovechar al máximo nuestros recursos limitados. Recientemente, presentamos esos datos al Consejo de la Ciudad, junto con un plan de gestión de pavimentos que detalla cómo la ciudad puede abordar de manera efectiva nuestros problemas de calles en los próximos diez años. Ahora, el objetivo es pagar por ello, y debo ser franco, los recursos actuales de la ciudad no son suficientes para abordar este problema en particular. He aumentado el financiamiento para reparaciones de carreteras cada año que he sido alcalde, a pesar de la pandemia. Esa es la gran prioridad que tengo. Muchos servicios adicionales para personas sin hogar, mucha vivienda adicional y mucho dinero adicional para reparar carreteras. Este año gastamos alrededor de $150 millones en reparación de carreteras. Es un récord histórico, pero según nuestro plan de gestión de pavimentos, necesitamos gastar aproximadamente el doble si queremos ver un cambio transformacional en nuestras calles.’’

Volver a inicio

Nuestros oyentes también tenían muchas preguntas sobre los carriles para bicicletas de San Diego. Parecen estar muy subutilizados, reduciendo el estacionamiento y aumentando el tráfico.

Todd Gloria: ‘’Actualmente estamos en la ciudad mientras reparamos la carretera, a menudo instalamos una instalación para bicicletas, una instalación para peatones para hacer el viaje de todos más seguro, sin importar quién seas en la carretera. Ese proceso está en curso y puede sentirse algo fragmentado.Pero si ves nuestro plan maestro de bicicletas, si ves nuestros planes comunitarios, el plan general de nuestra ciudad, el plan de acción climática de nuestra ciudad, verás cuál es la visión de tener una red conectada que brinde opciones a los habitantes de San Diego. Y yo quiero que los habitantes de San Diego piensen en esto en este momento. No siento que tengan opciones. Y creo que a todos nos gustan las opciones, ¿verdad? Tengo trajes y corbatas de diferentes colores, pero me gusta tener diferentes opciones cada día cuando me levanto. El hecho es que, cuando se trata de transporte, tenemos una opción básicamente en esta ciudad, que es el automóvil, y eso no es sostenible económicamente. Es muy caro. En cuanto al clima, obviamente hay problemas reales para nuestro clima cambiante. Debido a eso, tenemos que darle a la gente opciones de calidad para llegar de A a B y permitirles elegir cómo hacerlo. Ya sea caminando, en bicicleta, tomando transporte público o conduciendo su vehículo personal. Esa transición es difícil, pero la realidad es que nuestro clima lo demanda, nuestra infraestructura lo demanda. Y creo que cada vez más los habitantes de San Diego van a exigir esto. Pero diría que no nos juzguen por un plan parcialmente implementado. Ese plan está en curso y seguirá avanzando porque es necesario para nuestra calidad de vida. ‘’

Volver a inicio



Crisis humanitaria en Gaza

Un problema importante es la creciente crisis humanitaria en Gaza, como sabes, después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, fuiste muy rápido en apoyar y reconocer a la comunidad judía local aquí en San Diego. El número de muertos en Gaza desde entonces ha superado los 31,000 palestinos.

Todd Gloria: ‘’No es solo el antisemitismo, por terrible que sea, también hay una cantidad significativa de islamofobia. Y como dije antes, quiero que todos los habitantes de San Diego se sientan seguros. Sabes, obviamente, la pérdida de vidas, ya sea los 1200 israelíes que fueron asesinados por Hamas en octubre o los decenas de miles de palestinos que han sido asesinados en Gaza desde entonces, todo eso es desgarrador y necesita llegar a su fin. Necesitamos encontrar una manera de llegar a la paz y poner fin al conflicto. Aprecio que el Presidente Biden haya estado tratando de reunir a las partes y encontrar una forma de lograr un alto el fuego. Y creo que nosotros, como estadounidenses, deberíamos esforzarnos por hacerlo. Pero volviendo a tu pregunta. Sabes, ya sea reuniéndose con las comunidades afectadas, tratando de entender cómo podemos ser de mejor apoyo, y en general asegurándonos de que estamos brindando apoyo a sus instituciones culturales, permitiendo su libre expresión y la capacidad de protestar y manifestarse, y seguiremos haciéndolo, porque eso es su derecho como estadounidenses y como residentes de esta comunidad. Es una situación trágica y desgarradora. Y tengo esperanza. Como todo estadounidense, creo que espero que esto pueda llegar a su fin más pronto que tarde. La liberación de rehenes, el fin de las hostilidades y el fin de la matanza de civiles inocentes.’’

Volver a inicio

Guía Electoral Mantente informado sobre las elecciones con nuestra Guía Electoral de KPBS

Antes de finalizar la entrevista, el alcalde Todd Gloria cerró con el siguiente comentario:

‘’Recordatorio que asumí el cargo de alcalde durante la mitad de la pandemia, antes de que tuviéramos vacunas y antes de tener un camino para saber cuánto más duraría esto, luego entramos en esta era de tremenda polarización política que ha sido muy difícil, y también enfrentando aumentos de precios que realmente nos han desafiado desde una perspectiva fiscal. Anhelaba una oportunidad para hacer este trabajo en circunstancias más normales. Pero reconozco que ser alcalde de la octava ciudad más grande de este país es un trabajo difícil. Es un trabajo duro, pero nunca he tenido miedo al trabajo duro. Lo que seguiré haciendo es asegurarme de luchar por nuestras ciudades. Trabajando en la clase media, me preocupa profundamente su capacidad para tener éxito en la ciudad. No quiero ver que mi ciudad natal se convierta en un lugar reservado para los muy ricos que pueden permitirse vivir aquí, y los muy atrapados que son muy pobres, que están atrapados aquí. Y lo que seguiremos haciendo es liderar con un enfoque en la equidad, reconociendo que como el primer alcalde de color en la ciudad, reconozco lo que la ciudad ha hecho históricamente para hacer que personas como yo sientan que no pertenecen aquí, y hacer mi mejor esfuerzo para cambiar eso. Y la prioridad y el enfoque es construir más viviendas que la gente común pueda pagar, albergar a nuestras personas sin hogar porque la crisis es inaceptable e insostenible. Invertir en nuestra infraestructura porque las carreteras necesitan ser arregladas y priorizar la seguridad pública. San Diego es una de las ciudades más seguras del país, y debemos seguir siendo así. Esas son mis prioridades, y seguiré haciendo mi mejor esfuerzo para liderar mi ciudad natal y espero hacer que los habitantes de San Diego se sientan orgullosos.’’

Puedes escuchar las respuestas completas del alcalde Todd Gloria a estos y otros temas dando click aquí.