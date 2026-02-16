Kristi Noem alaba historial de Trump en la fronteras mientras manifestantes de San Diego interrumpen su rueda de prensa

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, realizó el jueves una visita de alto perfil al condado de San Diego, donde promocionó las políticas fronterizas de la administración Trump mientras más de 100 manifestantes intentaban acallar su rueda de prensa.

Noem habló frente a cajas de cartón marcadas con la palabra “evidencia” y bolsas de plástico llenas de pastillas que, según las autoridades, eran drogas ilegales. Afirmó que la administración había incautado 188 218 libras de narcóticos en la frontera y describió las reuniones que había mantenido con padres que habían perdido a sus hijos por sobredosis de fentanilo.

«El presidente Trump ha cortado el flujo de tráfico en la frontera sur y, solo en lo que respecta al fentanilo, hemos visto una disminución del 56 %, una caída del 56 % en la entrada de fentanilo en este país», dijo Noem, flanqueada por el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, y Rosa Hernández, directora del puerto de Otay Mesa.

Noem dijo que la cantidad de drogas que había en la cámara acorazada y en exposición era suficiente para matar a millones de personas.

«En otras palabras, esa cámara acorazada contiene más de 1,700 millones de dosis letales de narcóticos», afirmó Noem.

Su visita se produjo cuando nuevas encuestas mostraban un descenso en el apoyo a las tácticas de control fronterizo y de inmigración de la Administración Trump tras dos tiroteos mortales contra manifestantes por parte de agentes de inmigración en Minneapolis. Una encuesta de la NBC reveló que el 49 % de los estadounidenses desaprueba rotundamente las políticas de inmigración de la administración. Esto supone un aumento con respecto al 38 % del verano pasado.

Los líderes demócratas de California han condenado sistemáticamente las tácticas de control de la inmigración de la administración, que incluyen detenciones en los juzgados y arrestos de inmigrantes que no han sido acusados de delitos penales.

Fuera del evento de Noem, los manifestantes, indignados por las violaciones de los derechos civiles y constitucionales durante la administración Trump, pusieron música a todo volumen, sirenas y gritaron con megáfonos, lo que en ocasiones dificultó escuchar a la secretaria.

El activista Arturo González vestía una camiseta de la selección mexicana de fútbol cuando se unió a la numerosa multitud, liderándola en cánticos contra Noem y el ICE.

«Estamos aquí protestando contra la presencia de Kristi Noem en nuestra comunidad», dijo González. «Le estamos haciendo saber que no es bienvenida aquí. Quería que se supiera. Quería que nos viera. Quería que viera nuestra ira».

Jeremy Ross, que se identificó como «protector de la Constitución», dijo que entre la multitud había tanto demócratas como republicanos.

«No se trata de inmigración», dijo Ross. «Se trata de derechos humanos. Se trata de defender nuestra constitución y aquello en lo que nuestros antepasados realmente creían».

Noem dijo sobre los manifestantes: «Obviamente están ejerciendo sus derechos amparados por la Primera Enmienda y lo acogemos con satisfacción. Mientras lo hagan de forma pacífica, creo que es algo maravilloso».

El historial de Trump en la frontera

Ella y Banks dijeron que la administración ha puesto fin a una política que denominaban «captura y liberación», en la que los funcionarios fronterizos concedían la libertad condicional a personas que no representaban una amenaza para la seguridad mientras esperaban que se resolvieran sus procesos judiciales de inmigración.

«Durante nueve meses consecutivos, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no ha liberado a ningún extranjero ilegal en el país, con menos personas que cruzan ilegalmente», dijo Noem.

En el año fiscal 2025, los encuentros de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México cayeron al total anual más bajo desde al menos 1970, con unos 237 538 encuentros. Eso está muy por debajo de los más de 1,5 millones del año fiscal 2024 y los más de 2 millones de 2023.

Noem y otros miembros de la administración Trump han afirmado en repetidas ocasiones que las políticas de California, incluida la denominada ley de santuario, obstaculizan sus esfuerzos para deportar a los inmigrantes no autorizados.

«Y aunque impedimos que las amenazas entren en nuestro país, no podemos olvidarnos de las que ya se encuentran dentro de nuestras fronteras, en prisiones y cárceles de toda California. El ICE ha dictado órdenes de detención contra más de 33 000 extranjeros ilegales con antecedentes penales», afirmó Noem.

La ley de santuario de California no se aplica a las personas condenadas por delitos graves o violentos. El departamento correccional puede transferir, y de hecho lo hace regularmente, a los reclusos a la custodia del ICE. En 2025, el ICE emitió 1641 órdenes de detención contra reclusos en los centros penitenciarios de California. Los agentes del ICE detuvieron a 1453 de esas personas. El personal del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California no puede controlar si el ICE viene a recoger a las personas a las que han impuesto órdenes de detención.

Aumentan las detenciones de inmigrantes en la región de San Diego

Cuando se le preguntó si su presencia en San Diego indicaba que se estaba llevando a cabo una campaña de represión a mayor escala en el sur de California, Noem eludió la pregunta y destacó que la estrategia de la agencia se centra ahora en operaciones específicas. Afirmó que no pondría en riesgo a las fuerzas del orden al comentar sobre operaciones futuras. El ayudante del sheriff del condado de San Diego, Ken Jones, asistió a la rueda de prensa.

La visita de Noem sigue a la del gobernador Gavin Newsom la semana pasada al corredor San Diego-Otay Mesa, donde destacó las asociaciones con las fuerzas del orden, incluidas las operaciones contra el fentanilo y las redadas federales de inmigración. Contrastó esos esfuerzos de colaboración con la decisión de la administración Trump de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles y otras ciudades demócratas en contra de los deseos de los gobernadores y alcaldes.

Newsom también señaló una investigación de CalMatters que reveló que las detenciones de inmigrantes en San Diego han aumentado silenciosamente un 1500 % durante el último año, «pero sin la fanfarria de lo que se ve en la sala de estar y en la pantalla, como ocurre en lugares como Minneapolis».

Noem respondió diciendo: «Espero que Newsom colabore más con nosotros».

Noem bajo escrutinio en el Congreso

El viaje también se desarrolla en el contexto de varios puntos conflictivos políticos y legales que han acaparado los titulares y que involucran al Departamento de Seguridad Nacional.

En el Congreso, los legisladores demócratas han renovado sus llamamientos a la supervisión y algunos han pedido un proceso de destitución contra Noem por las tácticas de control de la inmigración aplicadas por las agencias bajo su autoridad. Los demócratas en el Congreso carecen de los votos necesarios para destituir a Noem.

Los esfuerzos de Noem por poner fin a las designaciones de Estatus de Protección Temporal para venezolanos, haitianos y somalíes —grupos de inmigrantes con comunidades establecidas en San Diego— se han enfrentado a retos en los tribunales federales.

Funcionarios de la ciudad de San Diego presentaron recientemente una demanda federal acusando al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa de instalar ilegalmente cercas de alambre de púas en terrenos municipales cerca de la frontera. La demanda menciona específicamente a la secretaria Noem como demandada, alegando daños ambientales y a la propiedad.

El influencer conservador Nick Shirley ha estado circulando por el condado de San Diego en las últimas semanas, supuestamente grabando videos en City Heights y cerca de centros de cuidado infantil administrados por somalíes, lo que provocó declaraciones de preocupación de los funcionarios estatales y locales sobre el acoso y la seguridad de la comunidad.

Shirley, cuyo contenido ha generado millones de visitas en línea, ha creado una base de seguidores viajando a regiones fronterizas y barrios de inmigrantes, presentándolos como lugares sin ley. Defensores de los inmigrantes y funcionarios locales afirman que sus narrativas tergiversan las condiciones sobre el terreno y exacerban las tensiones.

Su video, en el que se denunciaba fraude en guarderías dirigidas por somalíes en Minnesota, fue ampliamente reconocido por haber atraído una intensa atención federal a las Ciudades Gemelas, incluida la amplia oleada de control de inmigración denominada “Operación Metro Surge”.

El Puerto de Entrada de Otay Mesa es uno de los puntos comerciales y de inspección más activos de la región. Según fuentes federales, las declaraciones de Noem podrían abordar temas como la asignación de recursos, la cooperación federal-estatal, las métricas operativas y el narcotráfico.