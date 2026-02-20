Maestros de San Diego planean su primera huelga en 30 años por problemas con el personal y los servicios de educación especial

Los maestros de San Diego planean hacer huelga por primera vez en 30 años, después de enfrentarse al distrito escolar sobre la dotación de personal y los servicios de educación especial.

Más de 300 maestros se manifestaron el martes frente a la reunión de la Junta Escolar Unificada de San Diego, en anticipación a una huelga en todo el distrito en 172 campus programada para el 26 de febrero. Los maestros portaron carteles que decían “Respeten a nuestros estudiantes, respeten nuestro contrato” y desfilaron por la sala de juntas al comienzo de la reunión.

Los líderes sindicales dijeron que era la última oportunidad para que la junta cumpliera con demandas que incluyen mayor personal de educación especial, mejor apoyo a los estudiantes y estipendios para los docentes.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego establece una proporción de 20 estudiantes por maestro para la educación especial, por debajo del estándar estatal de 28 a uno. Los funcionarios sindicales afirmaron que estas proporciones son motivo de orgullo para los docentes, pero el distrito no cumple con sus propios estándares, por lo que muchos docentes tienen más estudiantes con necesidades especiales de los que pueden atender. Esto está causando déficits educativos para “los estudiantes con discapacidades más vulnerables”, declaró Kyle Weinberg, presidente de la Asociación de Educación de San Diego.

“El año escolar pasado, terminamos con la mayoría de las escuelas del distrito con vacantes y exceso de casos de maestros de educación especial”, dijo Weinberg. “Y este año escolar estamos viendo cifras similares que aumentan e impactan a las escuelas de todo el distrito”.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego anunció el cierre de escuelas el día de la huelga y alertó a los padres para que busquen otras alternativas para sus hijos. Los funcionarios del distrito informaron que el 97% de los puestos de educación especial están cubiertos y que están intentando llegar a un acuerdo con el sindicato sobre otras demandas.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego es el segundo distrito escolar más grande de California, con aproximadamente 95,000 estudiantes , solo superado por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. La última huelga docente en San Diego fue en 1996, cuando los docentes abandonaron sus clases durante una semana para protestar por los salarios y la toma de decisiones escolares. El profesorado de San Francisco también está votando sobre si autorizar una huelga por primera vez en casi medio siglo, en parte debido a las preocupaciones sobre la educación especial.

“Nuestros educadores se encuentran entre los mejor pagados de la región, reciben beneficios integrales financiados íntegramente por el Distrito y trabajan en aulas con una de las proporciones de alumnos por clase más bajas de la región”, declaró el superintendente Fabi Bagula en un comunicado. “Hemos propuesto soluciones concretas que siguen bajo consideración, y mantenemos nuestro compromiso de negociar de buena fe y alcanzar un acuerdo que priorice a los estudiantes”.

Según el distrito, los docentes de San Diego ganan un promedio de $104,898 con beneficios promedio de $20,620. Esta cifra es superior a la de algunos distritos vecinos y al promedio estatal de $100,245 en salario y $16,919 en beneficios, según el distrito.

El sindicato declaró que, si bien la compensación forma parte de su negociación colectiva, los miembros votaron a favor de la huelga debido a quejas sobre la dotación de personal de educación especial, no sobre el salario. Weinberg afirmó que los docentes de San Diego llevan siete años luchando por cambios en la educación especial y han presentado quejas contra el distrito que no se han resuelto.

Los maestros de educación especial que participaron en la manifestación describieron las condiciones de trabajo que, según ellos, conducen al agotamiento docente y ponen en riesgo el aprendizaje e incluso la seguridad de los estudiantes.

Kimberly Carpender, maestra de educación especial en la Escuela Intermedia Bell, comentó que algunos de sus estudiantes no reciben el apoyo académico prometido en sus programas de educación individualizada, los documentos legalmente vinculantes que detallan los servicios que deben recibir los estudiantes. Por ejemplo, explicó que los alumnos con un nivel inferior al de su grado en lectura pueden recibir apoyo en esa materia, pero deben hacerlo por sí solos en las clases de historia y ciencias.

“Se supone que reciben 16 horas de servicio a la semana, y solo reciben ocho porque no hay personal para brindar las otras ocho horas”, dijo. “Y no se trata de un solo niño. Son varios. Y el resultado es que esos niños se van a casa con malas calificaciones porque no reciben ayuda”.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego permite que las escuelas individuales determinen cómo programar horas de instrucción académica especializada y los alienta a agrupar a los estudiantes por nivel de grado y necesidad para maximizar la cantidad de apoyo que reciben, dijo el portavoz del distrito, James Canning.

Mike Hernández, también profesor en Bell, comentó que sus clases incluyen estudiantes con capacidades cognitivas muy diversas y algunos con comportamiento agresivo. Esto dificulta impartir lecciones que funcionen para todos y, además, le obliga a desviar su atención cuando un estudiante se porta mal.

“Puedo estar con él solo y sacarlo del aula cuando explota y vuelca las mesas, o puedo apoyar a catorce niños en 50 minutos enseñando matemáticas”, dijo Hernández. “No. Realmente no puedo hacer ambas cosas”.

Weinberg dijo que esos desafíos hacen que los docentes tengan dificultades para gestionar las clases y que los estudiantes se retrasen en el aprendizaje.

“Esas brechas se hacen cada vez más grandes y a menudo se vuelven insuperables”, dijo.

El sindicato exige que el distrito aumente la dotación de personal de educación especial, resuelva las quejas existentes sobre el exceso de casos, programe jornadas de gestión de casos que permitan a los docentes planificar y evaluar a los estudiantes, otorgue estipendios de $4,000 a los docentes de educación especial y cubra el costo de la obtención de las credenciales de educación especial para los docentes de educación general. Canning afirmó que el distrito no publicará sus contrapropuestas.

El distrito ofrecerá clases de recuperación el 9 de marzo para compensar el tiempo de instrucción perdido durante la huelga.

