Condado de San Diego demanda a ICE por bloquear inspección sanitaria en centro de detención

El condado de San Diego presentó el martes una demanda en un tribunal federal alegando que la administración Trump bloqueó ilegalmente una inspección de salud pública del Centro de Detención de Otay Mesa, lo que intensificó una disputa sobre la supervisión del centro de detención de inmigrantes de gestión privada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

La demanda solicita una orden judicial que exija al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y a la empresa privada de prisiones CoreCivic que permitan el ingreso de los funcionarios de salud del condado para realizar una inspección completa. Según la demanda, el ICE autorizó inicialmente el ingreso de los funcionarios del condado a las instalaciones, pero revocó esa decisión cuando llegó el equipo de inspección.

“La administración Trump no puede ocultar las condiciones dentro del centro de detención de Otay Mesa”, declaró Terra Lawson-Remer, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, en una conferencia de prensa frente al tribunal federal. “Si no permiten una inspección de salud pública legal, un tribunal federal lo hará”.

CoreCivic, con sede en Tennessee, no respondió a una solicitud de comentarios.

La Casa Blanca remitió CalMatters al Departamento de Seguridad Nacional. En una declaración escrita, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional replicó que los funcionarios de San Diego solicitaron la inspección indebidamente al no avisar al ICE con siete días de anticipación. “Estos procedimientos y protocolos existen para la seguridad de los detenidos, el personal y los visitantes”, decía el comunicado.

Las autoridades de San Diego afirman que la inspección está autorizada por una ley de California de 2024 que otorga a los funcionarios locales de salud pública la facultad de inspeccionar los centros de detención privados para garantizar que cumplan con las normas de salud y seguridad. CalMatters informó en octubre que las autoridades locales de todo el estado no estaban haciendo uso de esta nueva autoridad.

“Este es nuestro trabajo. Esta autoridad existe por una razón. Las enfermedades y las condiciones inseguras afectan a quienes se encuentran dentro de las instalaciones y no se detienen en las compuertas de las esclusas. El personal, los contratistas y los visitantes se desplazan entre estas instalaciones y nuestra comunidad a diario,” dijo Lawson-Remer.

La Dra. Sayone Thihalolipavan, oficial de salud pública del condado de San Diego, llegó a las instalaciones de Otay el 20 de febrero para realizar una inspección según el código de salud de California después de lo que los funcionarios del condado describieron como “informes alarmantes desde el interior de las instalaciones”.

La supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre, cuyo distrito incluye el centro de detención, citó un informe de CalMatters que describe algunas de esas condiciones, incluyendo la detención de un hombre sordo de Mongolia que permaneció recluido durante más de cuatro meses sin acceso a un intérprete. Su abogado lo describió como similar a estar en régimen de aislamiento. Aguirre también citó otros informes sobre condiciones inseguras en el interior, como enfermedades, alimentación inadecuada y retrasos en la atención médica.

“Desafortunadamente, lo que estamos viendo hoy refleja un patrón más amplio bajo la administración Trump, donde las agencias federales están bloqueando cada vez más la transparencia y la supervisión incluso cuando la salud pública está en juego”, dijo Aguirre.

Los detenidos en otros dos centros privados en California también han demandado al gobierno federal por las condiciones dentro de las instalaciones. Las empresas que los gestionan han afirmado que operan los centros de detención de conformidad con la ley federal.

En una de las demandas, los abogados de los detenidos en el Centro de Detención de Adelanto presentaron el martes una moción que incluye más de dos docenas de declaraciones juradas alegando agua sucia, comida podrida y personas encerradas en aislamiento por pedir necesidades básicas en el sitio en el condado de San Bernardino.

El mismo día que CoreCivic y ICE negaron a los funcionarios del condado de San Diego el acceso al Centro de Detención de Otay Mesa, el senador estadounidense Alex Padilla intentó realizar una visita sin previo aviso.

Una ley federal autoriza a los miembros del Congreso a supervisar los centros de detención sin previo aviso. El Departamento de Seguridad Nacional exigía a los legisladores que avisaran con siete días de anticipación para las visitas, pero en diciembre un juez federal suspendió temporalmente esa restricción , confirmando que los legisladores pueden supervisar los centros de detención en tiempo real.

El abogado del condado, Damon Brown, dijo que la demanda argumenta que la negativa del gobierno federal viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque los funcionarios no proporcionaron una explicación legal para bloquear la inspección autorizada por el estado.

“Cualquier entidad que opere dentro del condado de San Diego debe cumplir con las leyes estatales de salud y seguridad, y ninguna entidad está exenta”, dijo Brown.

Los reporteros de CalMatters Deborah Sullivan Brennan y Jeanne Kuang contribuyeron a este informe.

