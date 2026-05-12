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Tu guía de respaldos para las elecciones primarias de 2026

By Riley Arthur / Web Producer
Published May 12, 2026 at 12:45 PM PDT
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Esta guía solo incluye recomendaciones para los candidatos que aparecen en la boleta de las primarias de junio. Ten en cuenta que algunas organizaciones y partidos políticos no emiten recomendaciones para todas las contiendas o propuestas electorales.

¿Qué es un respaldo político?

Un respaldo político se produce cuando personas u organizaciones expresan públicamente su apoyo a un candidato. Estos respaldos suelen provenir de partidos políticos, otros políticos, figuras públicas, representantes sindicales, publicaciones y organizaciones sin fines de lucro.

Fuente: League of Women Voters

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¿Por qué son importantes los respaldos?

Los respaldos demuestran la aprobación de un candidato, su persona y sus propuestas. Suelen otorgarse solo después de una exhaustiva investigación y verificación de datos. Además, permiten a los votantes comprobar rápidamente si las organizaciones que valoran apoyan a un candidato. Los respaldos influyen directamente en el voto, y el respaldo de un partido puede suponer un gran impulso para un candidato.

Fuente: League of Women Voters

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Es posible que encuentres diferencias entre esta guía y tu boleta electoral oficial. Por ejemplo, puede que veas contiendas que están fuera de tu zona. Esto puede deberse a que los códigos postales o vecindarios pueden estar divididos en varios distritos. También ten en cuenta que esta guía no es exhaustiva. ¿Notas que falta algo? Avísanos aquí.

Partido Verde del Condado de San Diego

Este partido sigue la lista "Left Unity Slate", que representa una coalición formal entre el Partido Paz y Libertad y el Partido Verde de California. Los siguientes candidatos figuran en el sitio web de la coalición:

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Respaldos de los candidatos

Fuente: Green Party of San Diego County

Partido Paz y Libertad

Este partido sigue la línea de la "Left Unity Slate", que representa una coalición formal entre el Partido Paz y Libertad y el Partido Verde de California. KPBS se comunicó con el partido para solicitar una lista de sus respaldos locales; no recibimos respuesta a tiempo para la publicación.

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Fuente: Left Unity Slate 2026

Partido Republicano del Condado de San Diego

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Fuente: The Republican Party of San Diego County

Partido Demócrata del Condado de San Diego

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Fuente: San Diego County Democratic Party

Partido Libertario de San Diego

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Candidate endorsement

Fuente: San Diego Libertarian Party

Organizaciones de base

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Las organizaciones locales de base con afiliaciones políticas, pero independientes de los partidos políticos, también dan su apoyo.

Courage California

Fuente: Courage California

Socialistas democráticos de América, San Diego

Fuente: Democratic Socialists of San Diego

Reform California

Fuente: Reform California

San Diego Lincoln Club

Fuente: San Diego Lincoln Club

Partido de las Familias Trabajadoras

Fuente: Working Families Party

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Riley Arthur
Riley Arthur is a web producer at KPBS. She is responsible for copy editing, updating the station’s website, writing stories and multimedia production.
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