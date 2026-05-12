Tu guía de respaldos para las elecciones primarias de 2026

Esta guía solo incluye recomendaciones para los candidatos que aparecen en la boleta de las primarias de junio. Ten en cuenta que algunas organizaciones y partidos políticos no emiten recomendaciones para todas las contiendas o propuestas electorales.
¿Qué es un respaldo político?
Un respaldo político se produce cuando personas u organizaciones expresan públicamente su apoyo a un candidato. Estos respaldos suelen provenir de partidos políticos, otros políticos, figuras públicas, representantes sindicales, publicaciones y organizaciones sin fines de lucro.
Fuente: League of Women Voters
¿Por qué son importantes los respaldos?
Los respaldos demuestran la aprobación de un candidato, su persona y sus propuestas. Suelen otorgarse solo después de una exhaustiva investigación y verificación de datos. Además, permiten a los votantes comprobar rápidamente si las organizaciones que valoran apoyan a un candidato. Los respaldos influyen directamente en el voto, y el respaldo de un partido puede suponer un gran impulso para un candidato.
Fuente: League of Women Voters
Es posible que encuentres diferencias entre esta guía y tu boleta electoral oficial. Por ejemplo, puede que veas contiendas que están fuera de tu zona. Esto puede deberse a que los códigos postales o vecindarios pueden estar divididos en varios distritos. También ten en cuenta que esta guía no es exhaustiva. ¿Notas que falta algo? Avísanos aquí.
Partido Verde del Condado de San Diego
Este partido sigue la lista "Left Unity Slate", que representa una coalición formal entre el Partido Paz y Libertad y el Partido Verde de California. Los siguientes candidatos figuran en el sitio web de la coalición:
Vicegobernadora: Alice Stek
Secretario de Estado: Gary N. Blenner
Contralora: Meghann Adams
Tesorero: Glenn Turner
Fiscal General: Marjorie Mikels
Comisionado de Seguros: Eduardo "Lalo" Vargas
Superintendente de Instrucción Pública: Frank Lara
Fuente: Green Party of San Diego County
Partido Paz y Libertad
Este partido sigue la línea de la "Left Unity Slate", que representa una coalición formal entre el Partido Paz y Libertad y el Partido Verde de California. KPBS se comunicó con el partido para solicitar una lista de sus respaldos locales; no recibimos respuesta a tiempo para la publicación.
Secretary of State: Gary N. Blenner
Controller: Meghann Adams
Vicegobernadora: Alice Stek
Secretario de Estado: Gary N. Blenner
Contralora: Meghann Adams
Tesorero: Glenn Turner
Fiscal General: Marjorie Mikels
Comisionado de Seguros: Eduardo "Lalo" Vargas
Superintendente de Instrucción Pública: Frank Lara
Fuente: Left Unity Slate 2026
Partido Republicano del Condado de San Diego
Governor: None endorsed
Gobernador: Sin respaldo
Vicegobernadora: Gloria Romero
Tesorera: Jennifer Hawks
Contralor: Herb Morgan
Fiscal General: Michael Gates
Secretario de Estado: Don Wagner
Comisionada de Seguros: Stacy A. Korsgaden
Superintendenta de Instrucción Pública: Sonja Shaw
Junta de Ecualización, Distrito 4: Denis Bilodeau
Representante de EE. UU., Distrito 49: Ninguno
Representante de EE. UU., Distrito 50: Steve Cohen
Representante de EE. UU., Distrito 51: Ricardo Cabrera
Representante de EE. UU., Distrito 52: Ninguno
Distrito 32: Kelly Seyarto
Distrito 38: Laura Bassett
Distrito 40: Ninguno
Distrito 75: Carl DeMaio
Distrito 76: Ninguno
Distrito 77: Ninguno
Distrito 78: Ninguno
Distrito 79: Andrew Lawson
Distrito 80: Ninguno
Junta de Supervisores, Distrito 4: Kristine C. Alessio
Junta de Supervisores, Distrito 5: Sin candidato avalado
Evaluador/Registrador/Secretario: Jordan Marks
Tesorera-Recaudadora de Impuestos: Shirley Nakawatase
Juez, Oficina 31: Adam Noakes
Juez, Oficina 32: Nicole D'Ambrogi
Carlsbad
Chula Vista
Alcalde: John McCann
Consejo Distrito 1: Greg Martinez
Consejo Distrito 2: Angelica Martinez
El Cajon
Alcalde: Bill Wells
Consejo Distrito 1: Chuck Kaye
Imperial Beach
Consejo Distrito 1: Carol Seabury
Consejo Distrito 3: Mariko Nakawatase
Poway
Consejo Distrito 1: Chris Pikus
Consejo Distrito 2: Anita Edmondson
San Diego
Consejo Distrito 4: Johnny Lee Dang
Consejo Distrito 6: Mark Powell
Junta de Educación del Condado, Distrito 3: Cory Brown
Colegio Comunitario Grossmont Cuyamaca, Área de la Junta Directiva 5: Rosangela Cribbs
Distrito Escolar Lakeside Union, Área de la Junta Directiva 5: Ron Kasper
Junta Escolar Alpine Union
Angela May
Glenn Dickie
Eric Wray
Partido Demócrata del Condado de San Diego
Contralora: Malia Cohen
Fiscal General: Rob Bonta
El Partido Demócrata no ha respaldado a ningún candidato en las siguientes seis contiendas estatales:
Gobernador
Vicegobernador
Tesorero
Comisionado de Seguros
Superintendente de Instrucción Pública
Junta de Igualación, Distrito 4
Representante de EE. UU., Distrito 48: Ninguno
Representante de EE. UU., Distrito 49: Mike Levin
Representante de EE. UU., Distrito 50: Scott Peters
Representante de EE. UU., Distrito 51: Sara Jacobs
Representante de EE. UU., Distrito 52: Juan Vargas
Senado estatal, Distrito 32: Tiffanie Tate
Senado estatal, Distrito 38: Catherine Blakespear
Senado estatal, Distrito 40: Mara Elliott
Distrito 75: Gerald Boursiquot
Distrito 76: Darshana Patel
Distrito 77: Tasha Boerner
Distrito 78: Chris Ward
Distrito 79: LaShae Sharp-Collins
Distrito 80: David Alvarez
Tesorero y Recaudador de Impuestos: Larry Cohen
Jueza, Oficina 32: Tia Ramirez
Chula Vista
Consejo Distrito 1: Carolina Chavez
Consejo Distrito 2: Jose Preciado
San Diego
Consejo Distrito 4: Henry Foster III
Consejo Distrito 6: Kent Lee
Consejo Distrito 8:
(Vota por uno)
- Antonio Martinez
- Venus Molina
- Rafael Perez
- Gerardo Ramirez
Junta de Educación del Condado, Distrito 5: Rick Shea
Junta del Colegio Comunitario Grossmont-Cuyamaca, Área 5: Mary Gwin
Junta del Colegio Comunitario de San Diego, Distrito A: Maria Nieto Senour
Junta del Colegio Comunitario de San Diego, Distrito C: Craig Milgrim
Partido Libertario de San Diego
Junta de Igualación, Distrito 4: Gardner Osborne
San DiegoConsejo Distrito 2: Mike Rickey
Fuente: San Diego Libertarian Party
Organizaciones de base
Las organizaciones locales de base con afiliaciones políticas, pero independientes de los partidos políticos, también dan su apoyo.
Vicegobernador: Michael Tubbs
Tesorero: Sin candidato
Contralora: Malia Cohen
Fiscal General: Rob Bonta
Secretaria de Estado: Shirley Weber
Comisionado de Seguros: Sin candidato
Superintendente de Instrucción Pública: Richard Barrera o Nichelle Henderson
Junta de Igualación, Distrito 4: Cody Petterson
Distrito 38: Catherine Blakespear
Distrito 40: Mara Elliott
Distrito 75: None endorsed
Distrito 76: Dr. Darshana Patel
Distrito 77: Tasha Boerner
Distrito 78: Christopher Ward
Distrito 79: LaShae Sharp-Collins
Distrito 80: David Alvarez
Fuente: Courage California
Vicegobernador: Oliver Ma
Superintendente de Instrucción Pública: Nichelle Henderson
Comisionada de Seguros: Jane Kim
Junta de Igualación, Distrito 4: Cody Petterson
*La organización identificó a Tom Steyer como el candidato más progresista entre los candidatos viables actuales. Si bien no le dio un respaldo formal, el grupo enfatizó la importancia de votar estratégicamente en las primarias de junio para evitar que los dos candidatos republicanos más votados queden en las elecciones de noviembre, en lugar de emitir un voto de protesta.
Representante de los Estados Unidos, Distrito 50: Sparky Mitra
Representante de los Estados Unidos, Distrito 52: Frances Yasmeen Motiwalla
Distrito Escolar Unificado de San Diego, Distrito C: Hayden Gore
Junta de Educación del Condado, Distrito 3: Alicia Muñoz
Junta de Educación del Condado, Distrito 5: Rick Shea
Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego, Distrito A: Maria Senour
Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego, Distrito C: Craig Milgrim
Distrito de Colegios Comunitarios de Grossmont-Cuyamaca, Distrito 5: Mary Gwin
Fuente: Democratic Socialists of San Diego
Vicegobernadora: Gloria Romero
Fiscal General: Michael Gates
Secretario de Estado: Don Wagner
Tesorera: Jennifer Hawks
Contralor: Herb Morgan
Comisionada de Seguros: Stacy Korsgaden
Superintendente de Instrucción Pública: Sonja Shaw
Junta de Igualación, Distrito 4: Denis Bilodeau
Representante del Distrito 48: Jim Desmond
Representante del Distrito 49: Star Parker
Representante del Distrito 50: Steve Cohen
Representante del Distrito 51: Ricardo Cabrera
Representante del Distrito 52: Sin candidato respaldado
Distrito 38: Laura Bassett
Distrito 40: Kristie Bruce-Lane
Distrito 75: Carl DeMaio
Distrito 76: Carrie Villanueva Espinoza
Distrito 77: Trinity Hannaway
Distrito 78: Payton Galvez
Distrito 79: Andrew Lawson
Distrito 80: Alejandro Galicia
Junta de Supervisores, Distrito 5: Rebecca Jones
Tesorera y Recaudadora de Impuestos: Shirley Nakawatase
Jueza, Oficina 18: Tracy Prior
Juez, Oficina 31: Adam Noakes
Jueza, Oficina 32: Nicole D’Ambrogi
Chula Vista
Alcalde: John McCann
Consejo Distrito 1: Greg Martinez
Consejo Distrito 2: Angelica Martinez
PowayConsejo Distrito 2: Anita Edmondson
San Diego
Consejo Distrito 2: Richard Bailey
Consejo Distrito 4: None endorsed
Consejo Distrito 6: Mark Powell
Consejo Distrito 8: Kenia Peraza
Junta de Educación del Condado, Distrito 5: Bianca Ragonesi-Lasche
Distrito Universitario Comunitario de Grossmont-Cuyamaca, Área 5: Rosangela Cribbs
Distrito Universitario Comunitario de San Diego, Área C: Samantha Ely
Fuente: Reform California
Contralor: Herb Morgan
Fiscal General: Michael Gates
Superintendente de Instrucción Pública: Sonja Shaw
Representante del Distrito 49: Armen Kurdian
Distrito 38: Laura Bassett
Distrito 40: Ed Musgrove
Junta de Supervisores, Distrito 5: John Franklin
Juez, Oficina 32: Nicole D'Ambrogi
Chula Vista
Alcalde: John McCann
San DiegoConsejo Distrito 2: Richard Bailey
Consejo Distrito 8: Gerardo Ramirez
Fuente: San Diego Lincoln Club
Comisionada de Seguros de California: Jane Kim
San Diego
Consejo Distrito 2: Nicole Crosby
Consejo Distrito 4: Henry Foster III
Consejo Distrito 8: Rafael Perez
Fuente: Working Families Party