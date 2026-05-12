Tu guía de respaldos para las elecciones primarias de 2026

En todo el estado

Gobernador: Tom Steyer*



Vicegobernador: Oliver Ma



Superintendente de Instrucción Pública: Nichelle Henderson



Comisionada de Seguros: Jane Kim



Junta de Igualación, Distrito 4: Cody Petterson







*La organización identificó a Tom Steyer como el candidato más progresista entre los candidatos viables actuales. Si bien no le dio un respaldo formal, el grupo enfatizó la importancia de votar estratégicamente en las primarias de junio para evitar que los dos candidatos republicanos más votados queden en las elecciones de noviembre, en lugar de emitir un voto de protesta.