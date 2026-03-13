¿Cómo solucionar la contaminación del río Tijuana? Un nuevo informe propone varios pasos

Las autoridades encargadas de limpiar la contaminación del Río Tijuana deben terminar las mejoras a las plantas de aguas residuales en ambos lados de la frontera, financiar las operaciones y no sólo la construcción de esas instalaciones, y planificar la eventual reutilización de aguas residuales, recomendó un informe publicado el miércoles.

Estas son algunas sugerencias clave del informe “Crisis de Contaminación del Río Tijuana: Un Marco de Cinco Pilares para Soluciones Binacionales”, publicado hoy por la Cámara de Comercio Regional de San Diego y la Fundación Prebys. María Elena Giner, excomisionada de la Oficina de Fronteras Internacionales de EE. UU., y Doug Liden, exfuncionario de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., fueron los autores del informe.

El documento ofrece una descripción general de cómo el río transfronterizo se convirtió en una de las vías fluviales más contaminadas del país, los esfuerzos recientes para solucionarlo y lo que aún se necesita para limpiarlo.

“La persistente contaminación del río Tijuana y la cercana costa del Pacífico se debe a fallas históricas crónicas de infraestructura, operaciones y mantenimiento insuficientes, y a una gestión binacional fragmentada”, afirma el informe.

La cuenca del río Tijuana abarca aproximadamente 1750 millas cuadradas, con casi tres cuartas partes de su superficie en México y una cuarta parte en Estados Unidos, según el informe. Está revestida principalmente de concreto en el lado mexicano, pero se extiende por llanuras aluviales naturales y humedales dentro del valle del río Tijuana en el lado estadounidense.

Estados Unidos y México lo han gestionado conjuntamente desde 1944 a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Programa de Infraestructura Hídrica Fronteriza de la EPA de Estados Unidos y la inversión estadounidense en México ayudaron a pagar el tratamiento de aguas residuales, según el informe.

Pero la capacidad de aguas residuales no ha seguido el ritmo del crecimiento de la población en Tijuana, y el mantenimiento postergado y el deterioro de las instalaciones llevaron a “fallas recurrentes y flujos transfronterizos acelerados desde 2016, erosionando gran parte del progreso alcanzado a través de esfuerzos binacionales anteriores”.

Durante la última década, la contaminación por aguas residuales del río Tijuana ha afectado a Imperial Beach, Coronado y otras zonas del sur del condado de San Diego, enfermando a bañistas y surfistas, obligando al cierre de playas y poniendo en peligro el entrenamiento de los Navy SEALs en Coronado. El río también emite toxinas en el aire, como el maloliente gas de sulfuro de hidrógeno, que causa problemas respiratorios y otras dolencias en las comunidades vecinas.

Patógenos como coliformes fecales, E. coli, enterococos y virus causan enfermedades gastrointestinales, respiratorias y cutáneas, según el informe, lo que crea un riesgo crónico para la salud pública de las comunidades cercanas y los usuarios recreativos. Los análisis del agua también detectaron altos niveles de metales industriales, como cobre, níquel y zinc.

Mientras tanto, el 75% de la red de aguas residuales de Tijuana y la mitad de sus estaciones de bombeo necesitan reparaciones urgentes. Se proyecta que su población crecerá un 40% para 2050, y la demanda de agua potable supera el interés en el tratamiento de aguas residuales, según el informe.

La infraestructura del lado estadounidense también se estaba desmoronando. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay International sufrió décadas de mantenimiento aplazado, con más de un tercio de las instalaciones en estado crítico en 2022, según el informe.

La falta de financiación consistente para operaciones y mantenimiento “resultó en un ciclo recurrente de fallas del sistema, donde las soluciones urgentes solo ocurren después de interrupciones operativas importantes”, afirmó.

Para corregir estas deficiencias, Estados Unidos y México deben apegarse a los planes establecidos en una serie de tratados, o Actas, acordados a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, instaron los autores. Estos detallan cómo ambos países deberían cooperar para gestionar el río y cómo ampliar la capacidad de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales para controlar las aguas residuales y otros contaminantes.

Además de estas inversiones, Estados Unidos debe destinar fondos anuales al mantenimiento y la operación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay. La Comisión Internacional de Límites y Aguas debería considerar una estructura tarifaria escalonada que penalice a las instalaciones mexicanas por las aguas residuales vertidas al río Tijuana y ofrezca tarifas más bajas por los caudales que se gestionen adecuadamente, recomendaron los autores.

Si bien el clima lluvioso aumenta los caudales del río, la peor contaminación ocurre durante las condiciones secas, por lo que “eliminar los caudales en clima seco proporciona los mayores beneficios al menor costo”, señalaron.

En lugar de simplemente gestionar la escorrentía, las instalaciones deberían depurarla para que sea utilizable. «La reutilización de aguas residuales debe seguir siendo la máxima prioridad para las infraestructuras futuras», afirma el informe.

Además, instó a la transparencia y a la información pública, pidiendo una “estrategia de comunicación binacional conjunta”, mejorar el monitoreo en tiempo real y los informes de playas y celebrar un “Foro sobre el Estado del Río” anual.

