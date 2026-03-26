¿’Valleycrat’ o aspirante a Mamdani? Los demócratas de California están divididos sobre cómo ganar votos

Los demócratas de California, ansiosos por recuperar la Cámara de Representantes de Estados Unidos, están de acuerdo en que deben derrotar al actual representante republicano del Valle Central, David Valadao.

Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debería ser su rival.

A meses de una elección primaria crítica, hay una marcada división entre los activistas liberales sobre qué candidato demócrata podría derrocar a Valadao en un distrito de clase trabajadora con tendencia conservadora, donde una porción significativa de los votantes hispanos pasó de apoyar al expresidente Joe Biden en 2020 a respaldar al presidente Donald Trump en 2024.

El dilema en el Distrito 22 del Congreso, que probablemente será el centro de atención en California durante este año, encarna el tira y afloja más amplio dentro del partido sobre cómo los demócratas pueden recuperar a los votantes que perdieron en 2024: sea jugando con el centro, como lo hicieron los candidatos exitosos a gobernador en Nueva Jersey y Virginia el otoño pasado, o adoptando una marca progresista de populismo económico , que impulsó el ascenso de Zohran Mamdani a la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

Figuras políticas influyentes en Sacramento y Washington, D.C., incluyendo el masivo sindicato SEIU California, varios legisladores californianos y Emily’s List, se han alineado con la asambleísta Jasmeet Bains . La legisladora estatal moderada también puede destacar su trabajo como médica de tiempo completo de Medi-Cal y paramédica contra incendios forestales en un año en el que los demócratas quieren centrarse en los recortes federales a la atención médica. Además, ha votado en contra de su liderazgo legislativo demócrata en numerosas ocasiones e incluso perdió sus asignaciones en comités tras una disputa con el expresidente de la Asamblea por una votación que no le gustó.

“Soy fiel a mi distrito, no a un partido ni a una etiqueta”, declaró Bains a CalMatters en una entrevista. “No estudié política. Estudié mi comunidad desde la perspectiva de un médico. Y lo que el Valle Central quiere es gente que los priorice en Washington”.

Pero un movimiento de base, liderado por los presidentes locales del Partido Demócrata del condado, respalda a Randy Villegas, un recién llegado a la política y profesor universitario que ha adoptado plataformas políticas progresistas como Medicare para Todos y límites en los precios de las recetas y ciertos procedimientos. Villegas argumenta que enfermedades como la diabetes y el cáncer no discriminan, por lo que la atención médica universal beneficiaría a la clase trabajadora, independientemente de su ideología política.

“Esta no es una lucha de izquierda contra derecha. Es una lucha entre los de abajo y los de arriba, y contra la gente del Valle Central, que ha sido abandonada por políticos que los vendieron en ambos partidos”, declaró Villegas a CalMatters. “En cuanto a los servicios públicos y la hipoteca, esas facturas no requieren tu afiliación a un partido, y esta campaña tampoco lo hará”.

Si bien Bains se ha abstenido de compartir prioridades políticas específicas, Villegas ha dedicado una sección entera de su sitio web de campaña a explicar sus ambiciosos planes sobre cómo luchará para implementar la licencia familiar universal y el cuidado infantil, aumentar el salario mínimo a $25 por hora, prohibir a los miembros del Congreso comprar y vender en la Bolsa e introducir límites al mandato del Congreso.

Villegas también ha aceptado el apoyo del Partido de las Familias Trabajadoras y del senador estadounidense Bernie Sanders de Vermont, en contra del consejo de los estrategas demócratas convencionales, quienes advirtieron que podrían usarse en su contra en anuncios de ataque. Incluso contrató al asesor de medios de Mamdani, el joven prodigio de 26 años Morris Katz, cuyos anuncios presentan a los candidatos demócratas como vecinos cercanos y sólidos, en lugar de profesionales elegantes y con buen peinado.

Ambos candidatos también están aprovechando sus identidades étnicas y del Valle para atraer a los votantes.

Villegas habla a menudo de cómo sus padres, inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en busca de trabajo, lo inspiraron a destacar en la escuela, obtener un doctorado y convertirse en maestro. Villegas nació y creció en Bakersfield y ahora imparte cursos de ciencias políticas en el College of the Sequoias en Visalia. También es miembro del consejo escolar público y es dueño de un taller mecánico con su padre.

Bains también destaca sus raíces en el valle, desde su infancia como hija de inmigrantes indios en Delano hasta completar su residencia en un centro de salud que atiende a residentes de bajos recursos en Bakersfield. Todavía atiende pacientes los fines de semana cuando no está en Sacramento para las sesiones legislativas. Bains es la primera sij elegida para un cargo estatal en California y la primera mujer sudasiática en la Legislatura.

¿Qué demócrata puede ganar?

Los delegados de California se reunirán la próxima semana en la convención estatal del partido en San Francisco para decidir a quién respaldarán en las contiendas de 2026. Ambas campañas afirman que apoyarán a quien gane las primarias de junio. Pero con la mayoría en la Cámara de Representantes en juego y la oportunidad de bloquear la agenda de Trump, hay mucho más en juego para elegir al candidato adecuado.

“No podemos perder”, dijo Tia Orr, directora ejecutiva del poderoso Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, que apoyó a Bains. “No tenemos más remedio que ganar”, añadió Orr, “y creemos que ella es quien puede ganar”.

Fred Greaves / CalMatters La asambleísta Jasmeet Kaur Bains durante una sesión plenaria en el Capitolio estatal de Sacramento, el 29 de agosto de 2025. Foto de Fred Greaves para CalMatters.

Una encuesta financiada por SEIU California el otoño pasado mostró que Bains estaba empatado con Valadao, mientras que Villegas iba detrás del actual republicano.

Los partidarios de Villegas cuestionan la noción de que postular a un “Valleycrat” —o un demócrata del Valle conocido por adoptar posiciones más conservadoras que sus colegas legislativos demócratas en industrias locales clave como el petróleo y la agricultura— sea la única forma de derrotar a Valadao, quien también ha tratado de presentarse como un republicano moderado.

“Seguimos apoyando a estos demócratas moderados —me considero un demócrata moderado, en general—, pero seguimos perdiendo”, dijo Christian Romo, presidente de los Demócratas del Condado de Kern y excompañero de Villegas en la preparatoria. “¿Por qué?”

Romo señaló que el rival más reciente de Valadao, el exasambleísta Rudy Salas, quien frecuentemente irritaba a sus colegas progresistas en Sacramento, perdió dos veces por amplios márgenes. Salas se hizo famoso por oponerse a su partido al votar en contra del plan del gobernador Jerry Brown de aumentar el impuesto a la gasolina. El único demócrata que ha derrotado a Valadao ha sido el exrepresentante T.J. Cox, un candidato de tendencia más izquierdista que se subió a la ola demócrata para obtener la victoria durante las elecciones intermedias de Trump en 2018.

“La gente decía: ‘Bueno, Randy no tiene ninguna oportunidad porque es tan progresista’”, dijo Romo. “Bueno, el único que le ganó a Valadao fue el candidato que se mostró un poco más progresista en sus ideales”.

Cabe destacar que Valadao recuperó su puesto dos años después al derrotar a Cox en una revancha. (Cox también se declaró culpable de fraude electrónico y enfrenta un año de prisión federal ).

Villegas y Bains apuntan a diferentes razones por las cuales deberían ser considerados los favoritos.

Villegas, cuya recaudación de fondos ha superado a la de Bains a pesar de su promesa de renunciar a las donaciones corporativas, cuenta con unos 100.000 dólares más en efectivo que Bains, según los registros de financiación de campaña . Además, recibió el apoyo del 55% de los delegados demócratas de su distrito en una reciente votación previa a la convención. Bains recibió el 45%.

Pero Bains y sus partidarios argumentan que tiene la ventaja de su titularidad y de su nombre en el distrito. Su distrito de la Asamblea, ubicado en el condado de Kern, se superpone significativamente con la parte más poblada del distrito congresional, lo que significa que ya representa a muchas de las mismas personas.