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Trump da marcha atrás a sus amenazas por dos semanas, siempre que Irán acepte un alto el fuego

Por Bassem Mroue, Jon Gambrell y Samy Magdy
Publicado en April 7, 2026 at 4:17 PM PDT
Bystanders try to comfort and assist a woman as she reacts near the site of a strike that, according to a security official at the scene, destroyed half of the Khorasaniha Synagogue and nearby residential buildings in Tehran, Iran, Tuesday, April 7, 2026.
Francisco Seco
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AP
Bystanders try to comfort and assist a woman as she reacts near the site of a strike that, according to a security official at the scene, destroyed half of the Khorasaniha Synagogue and nearby residential buildings in Tehran, Iran, Tuesday, April 7, 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el martes que dará marcha atrás a sus amenazas de atacar puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes, siempre que Teherán acepte un alto el fuego de dos semanas y reabra el estrecho de Ormuz.

Trump también dijo que Irán ha propuesto un plan de paz "viable" de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense publicó en redes sociales que Irán podría aceptar "la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz" y, entonces "suspenderá los bombardeos y ataques sobre Irán por un periodo de dos semanas".

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Horas antes el martes, Trump había amenazado con que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no alcanzaba un acuerdo que incluyera la reapertura del estrecho de Ormuz —por el que antes de la guerra circulaba la quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial— antes de la fecha límite. Aunque, a lo largo del conflicto, Trump ha dado marcha atrás a repetidos plazos poco antes de que expiren.

El presidente dijo en su publicación que Irán ha presentado "una base viable sobre la cual negociar".

"Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los diversos puntos de contención previos, pero un periodo de dos semanas permitirá que se finalice y consuma el acuerdo", destacó Trump.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Magdy informó desde El Cairo. Los periodistas de The Associated Press John Leicester en París; Nicole Winfield en Roma; Amir-Hussein Radjy en El Cairo; Natalie Melzer en Jerusalén; Farnoush Amiri en Naciones Unidas; y Konstantin Toropin, Seung Min Kim, Michelle L. Price, Joshua Boak y Will Weissert en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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