Tribunal: La política de detención masiva de inmigrantes de Trump contradice 30 años de precedentes

Un tribunal federal asestó un duro golpe a la detención masiva de inmigrantes indocumentados por parte de la administración Trump en un nuevo fallo que sostiene que muchos de ellos deberían haber tenido la oportunidad de ser liberados mientras esperaban las decisiones sobre su deportación.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que, durante más de 30 años, el gobierno federal ha tratado de manera diferente a las personas detenidas dentro de Estados Unidos que a los inmigrantes detenidos en la frontera.

En la frontera, los inmigrantes pueden ser detenidos y deportados casi de inmediato sin una audiencia judicial. Dentro del país, a los inmigrantes indocumentados se les da la oportunidad de pagar una fianza y regresar con sus familias mientras se desarrollan los procesos legales.

Por el contrario, la administración Trump no distingue entre ambos grupos, una práctica que ha llenado los centros de detención y saturado los tribunales federales con miles de solicitudes de liberación . «Algunos de estos extranjeros detenidos han residido en Estados Unidos durante largos períodos», escribió el juez del Noveno Circuito, Daniel Bress, nominado al tribunal por el presidente Donald Trump.

Bress reconoció la existencia de un lenguaje contradictorio en las leyes federales, pero señaló el largo historial de cómo diferentes presidentes han interpretado la ley.

“Tenemos 30 años de acción: el gobierno ha tratado activamente a los extranjeros indocumentados presentes en el interior del país como personas con derecho a audiencias para la fijación de fianzas”, escribió.

El caso se centró en inmigrantes detenidos en el área de Seattle, pero abarca todo el oeste del país, incluida California.

La decisión dividida del tribunal de apelaciones, con un resultado de 2 a 1, refleja la disparidad entre los tribunales inferiores sobre este tema. Dado que los tribunales inferiores han emitido fallos diferentes, es casi seguro que la Corte Suprema de los Estados Unidos revisará el caso.

La reportera de CalMatters, Lynn La, contribuyó a este artículo.