Ciudad de Poesía: abierta la convocatoria para el XVIII Premio Nacional de Poesía Tijuana 2026

El poeta mexicano y premio Nobel Octavio Paz afirma que la poesía hace realidad "lo no dicho, el espíritu, el alma", y Tijuana continúa con orgullo esa tradición mediante un premio nacional de poesía. La XVIII edición del Premio Nacional de Poesía Tijuana ya está abierta y recibe candidaturas.

En esta ciudad fronteriza de casi dos millones de habitantes, Tijuana posee su propio ritmo, su propia música y su propia poesía.

La poeta Sofía Favela Magro se encuentra en la librería tijuanense Libros, Café y Jazz —situada a solo dos calles al oeste de la Avenida Revolución, en el centro de la ciudad— y lee uno de los poemas de su obra inconclusa, La historia de ella.

Sometida a mi civilización.

Reducida al salvajismo puro.

Abierta a la naturaleza bárbara.

Para Favela, Tijuana es un lugar especial para escribir.

"Libran una especie de guerra a través de sus palabras. Se percibe la intensidad emocional, ya sea que hablen de amor o de una queja política; siempre hay emoción en las palabras que la gente escribe aquí", dijo Favela.

Matthew Bowler / KPBS Samantha Luna, Director of the Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana (IMAC) poses for a portrait in Tijuana on Aug. ‎21, ‎2026.

Samantha Luna, Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, o IMAC, lee uno de sus poemas favoritos llamado "Gato" de Sara Uribe.

Solo en las fotografías,

Hay un hombre que me mira desde su silla, desde su mano

inmóvil, que escribe sin escribir en una vieja máquina de nombres rotos.

Sólo en las fotografías,

hay un hombre que me mira desde su silla, desde su mano inmóvil

escribiendo sin escribir en una vieja máquina de nombres rotos.

Desde 1998, el IMAC Tijuana patrocina el premio nacional de poesía, comúnmente conocido como Premío Tijuana.

Flyer for the 28th annual Tijuana National Poetry Prize.

“El año pasado fueron 120 trabajos, 120 trabajos, de los cuales 101 completaron como todo lo que se requiere dentro de la de la convocatoria. Este año esperamos el doble,” Dijo Luna.

Los poetas pueden presentar un poemario de entre 60 y 120 páginas. El plazo de entrega finaliza el 11 de septiembre. La obra debe estar escrita en español y el autor debe ser ciudadano mexicano residente en el país o contar con la condición de residente legal en México desde hace al menos cinco años.

La obra ganadora será publicada por el IMAC y su autor recibirá un premio de 90.000 pesos (aproximadamente 5.000 dólares).

Claudia Berrueto ganó el Premio Tijuana en 2008 con su libro Polvo doméstico. Actualmente, es profesora en la Universidad Autónoma de Coahuila. Berrueto afirmó que haber ganado el premio ayudó a impulsar su carrera.

"Fue muy emocionante, porque era mi primer premio de poesía. Y necesitaba creer en mi escritura", comentó Berrueto.

Matthew Bowler / KPBS Calle Benito Juárez 2da and Avenida Constitución are shown in Tijuana on Aug. ‎21, ‎2026.

Tijuana es conocida por su carácter aguerrido y bullicioso, pero también es singularmente hermosa y poética en muchos sentidos. La directora del IMAC, Luna, afirma que la poesía muestra otra faceta de esta ciudad.

“La poesía es una de las vías y una de las mejores maneras de poder, dejar testimonio de todo esto que estamos viviendo en los tiempos presentes.”

“La poesía es una de las vías, una de las mejores maneras, de dar testimonio de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos”, dijo Luna.

El ganador del Premio Tijuana se anunciará el 12 de noviembre.