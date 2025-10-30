Dónde acceder a asistencia alimentaria en el condado de San Diego

Los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh, se agotarán el 1 de noviembre, dejando a casi 42 millones de estadounidenses sin acceso a ayuda alimentaria esencial.

La falta de financiamiento se debe a la decisión del gobierno de Trump de no usar fondos de contingencia para mantener el programa activo durante el cierre del gobierno federal.

Incluso si los republicanos y demócratas en el Congreso llegan a un acuerdo para reabrir el gobierno antes de que se acaben los fondos, los beneficios se retrasarían.

En el condado de San Diego, alrededor de 400,000 personas dependen de CalFresh para comprar alimentos. Ante la expiración de estos beneficios, los bancos de alimentos locales se están preparando para cubrir la demanda.

Si necesitas asistencia alimentaria, consulta los recursos que encontrarás a continuación. También puedes marcar al 2-1-1 para conectarte con servicios disponibles o buscar ayuda en línea aquí.