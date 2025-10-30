Give Now
Dónde acceder a asistencia alimentaria en el condado de San Diego

Por Brenden Tuccinardi / Web Producer
Contribuyentes: Natalie Gonzalez Rodriguez / Co-host, Port of Entry
Publicado en October 30, 2025 at 12:36 PM PDT
Boxes full of donated food sit inside the food center at San Diego Food Bank's Miramar headquarters on July 15, 2025.
Matthew Bowler
/
KPBS
Boxes full of donated food sit inside the food center at San Diego Food Bank's Miramar headquarters on July 15, 2025.

Los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh, se agotarán el 1 de noviembre, dejando a casi 42 millones de estadounidenses sin acceso a ayuda alimentaria esencial.

La falta de financiamiento se debe a la decisión del gobierno de Trump de no usar fondos de contingencia para mantener el programa activo durante el cierre del gobierno federal.

Incluso si los republicanos y demócratas en el Congreso llegan a un acuerdo para reabrir el gobierno antes de que se acaben los fondos, los beneficios se retrasarían.

En el condado de San Diego, alrededor de 400,000 personas dependen de CalFresh para comprar alimentos. Ante la expiración de estos beneficios, los bancos de alimentos locales se están preparando para cubrir la demanda.

Si necesitas asistencia alimentaria, consulta los recursos que encontrarás a continuación. También puedes marcar al 2-1-1 para conectarte con servicios disponibles o buscar ayuda en línea aquí.

Health Food
Brenden Tuccinardi
Brenden Tuccinardi is a web producer at KPBS. He is responsible for writing web stories, copy editing and updating the station’s website. Prior to joining KPBS, Brenden was an assistant English teacher in Madrid, Spain. Before that, he served as Editor in Chief of The Daily Aztec, San Diego State’s independent student newspaper.
