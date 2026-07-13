El costo de morir en San Diego: por qué los funerales pueden costar más de 10.000 dólares

En resumen Un entierro tradicional en un cementerio del condado de San Diego puede costar entre 12 mil y 13 mil dólares, antes de considerar servicios o mejoras adicionales, según Singing Hills Memorial Park, en El Cajón. A nivel nacional, el costo promedio de un funeral tradicional con entierro es de aproximadamente 8 mil 300 dólares, de acuerdo con la la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (National Funeral Directors Association).



Impacto en el bolsillo

La mayoría de las personas no piensa en el costo de morir hasta que se ve obligada a hacerlo.

Para muchas familias de San Diego, ese momento llega acompañado de una factura inesperada que puede alcanzar cifras elevadas de cinco dígitos.

"Les ayudé a tomar todas esas decisiones que deben afrontar en uno de los peores momentos de sus vidas", comentó Penny Waugh, una doula de fin de vida de San Diego.

Muchas familias acuden a una funeraria sin conocer cuáles son sus opciones, señaló.

"Me di cuenta de que carecemos de información sobre cómo son la muerte y el proceso de morir aquí en Estados Unidos", dijo Waugh. "La gente simplemente toma decisiones precipitadas y urgentes".

Muchas personas conocen dos alternativas: el entierro tradicional o la cremación con fuego.

Sin embargo, la industria funeraria actual ofrece muchas más opciones y precios.

El desgloce

El entierro tradicional sigue siendo una opción importante para las familias, especialmente para las generaciones mayores.

En Singing Hills Memorial Park, en El Cajon, un entierro tradicional bajo tierra para una persona suele costar entre 12.000 y 13.000 dólares, señaló Iris Wise, asesora de servicios familiares.

Ese precio no cubre únicamente el espacio en el cementerio; incluye el terreno, la mano de obra para preparar la fosa, la bóveda funeraria y el mantenimiento continuo del camposanto, explicó Wise.

"El costo de cualquier tipo de entierro aumentará cada año, independientemente de la inflación", afirmó.

La preparación del cuerpo en una funeraria constituye un gasto aparte, lo que significa que las familias que planean un funeral tradicional a menudo deben afrontar costos adicionales a los del propio cementerio.

Blanca Flores, organizadora de servicios funerarios en Bravo Family Mortuary, indicó que un funeral tradicional que incluya embalsamamiento, velatorio, ceremonia y ataúd suele sumar unos 10.000 dólares.

Según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (National Funeral Directors Association), el costo mediano a nivel nacional de un entierro tradicional con velatorio y ceremonia ronda los 8.300 dólares.

Waugh señaló que parte de esa diferencia se debe a la ubicación geográfica.

"El espacio en el cementerio puede resultar muy costoso aquí debido a las hermosas vistas y al bello paisaje", comentó Waugh. "Todo eso conlleva un precio algo más elevado".

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Factores que influyen en los precios

Varios factores están impulsando el aumento de los costos funerarios en San Diego.

El suelo es costoso, especialmente para los cementerios. Los costos de mano de obra, el mantenimiento de los cementerios, las bóvedas de enterramiento y las lápidas contribuyen al costo final.

Los proveedores también señalan el aumento de los gastos operativos.

En White Rose Aqua Cremation, en Escondido, la directora ejecutiva Kahla Flores explicó que la cremación por agua utiliza un proceso totalmente eléctrico.

"El costo de la electricidad ha aumentado considerablemente, y para nosotros ha sido un incremento significativo", afirmó Flores.

Waugh señaló que el envejecimiento de la generación del *baby boom*, sumado a la escasez de profesionales que se incorporan al sector funerario, podría aumentar la demanda y, al mismo tiempo, reducir la disponibilidad de trabajadores.

"Actualmente, el promedio de fallecimientos entre la generación del *baby boom* es de unos 7.000 dólares al día. Además, cerca del 60 % de los directores de funerarias en Estados Unidos se jubilará en los próximos tres años", indicó Waugh.

Más opciones, más precios para comparar

Comparar precios no siempre es sencillo. Algunas funerarias agrupan el transporte, la refrigeración y los servicios fuera del horario habitual en un solo paquete, mientras que otras cobran estos servicios por separado.

Esta es una de las razones por las que los expertos recomiendan solicitar una lista general de precios antes de tomar una decisión. La ley federal exige que las funerarias proporcionen este documento a los consumidores. El documento permite a las familias comparar servicios, entender qué está incluido y evitar costos inesperados antes de tomar decisiones definitivas.

Para las familias que buscan opciones de menor costo, la cremación directa puede comenzar alrededor de los 1.500 dólares.

La cremación se ha vuelto cada vez más común. Según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (National Funeral Directors Association), la tasa de cremación en California alcanzó cerca del 71% en 2025.

Sin embargo, los proveedores señalaron que las familias también están empezando a preguntar por otras alternativas.

"La generación más joven que está surgiendo es, sin duda, más consciente del medio ambiente", afirmó Savannah Turhan, propietaria de Orchid Cremations en Carlsbad. "Quieren más opciones".

Una de esas opciones es la cremación por agua, cuyo costo ronda los 3.800 dólares.

"Básicamente, se trata de devolver el cuerpo a su estado natural: aminoácidos, péptidos, azúcares, proteínas y agua", explicó Flores. "El resultado es una urna con aproximadamente un 30% más de restos cremados que en la cremación tradicional".

Otra opción es el entierro en el mar.

Chris Anderson, propietario de Water and Ash Burials, indicó que la dispersión de cenizas sin acompañantes —realizada sin que la familia esté a bordo— comienza en unos 500 dólares. Un entierro de cuerpo completo en el mar parte de los 6.000 dólares aproximadamente.

Señaló que estos costos cubren mucho más que el simple hecho de llevar una embarcación mar adentro. Incluyen la embarcación, el capitán y la tripulación, los permisos, las flores y un recuerdo con las coordenadas exactas del lugar donde reposan los restos del ser querido.

"La gente experimenta una sensación de paz en el océano que tal vez no encuentre en el entorno de un cementerio tradicional", comentó Anderson.

En cifras

Entierro tradicional en un cementerio de San Diego: $12,000 - $13,000 dólares

Promedio nacional de un funeral con entierro: $8,300

Cremación por llama directa: $1,500

Cremación por agua: $3,800

Sepelio en el mar: $500 - $6,000

Tasa de cremación en California (2025): 71.5%

Tasa de entierro en California (2025): 27.2%

¿Existe un "impuesto al sol"?

Los expertos dicen que el alto valor de los terrenos y el elevado costo de vida en San Diego contribuyen a que los funerales sean, con frecuencia, más caros que el promedio nacional. El espacio en los cementerios, la mano de obra y el mantenimiento también cuestan más en una región donde el valor de los bienes raíces es muy alto.

¿Qué sigue?

El sector funerario sigue evolucionando.

La cremación por agua está cada vez más disponible. El próximo año, California incorporará otra opción: el compostaje humano.

Mientras las familias sopesan los costos, las tradiciones y los deseos personales, los expertos señalan que la decisión más importante podría ser hablar del tema antes de verse obligadas a tomar una decisión.