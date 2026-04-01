El precio promedio de la gasolina en el condado de San Diego alcanza su nivel más alto desde octubre de 2023.

El precio promedio de un galón de gasolina regular de autoservicio en el condado de San Diego subió hoy a su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2023, con un aumento de 1.1 centavos, llegando a $5.579.

El precio promedio ha subido durante 26 días consecutivos, con un incremento de 97.1 centavos, incluyendo 3.5 centavos el domingo, según cifras de la AAA y el Servicio de Información de Precios del Petróleo.

El precio promedio es 34.7 centavos más alto que hace una semana, 97.3 centavos más alto que hace un mes y 90.3 centavos más alto que hace un año. A pesar de los recientes aumentos, el precio promedio es 85.6 centavos más bajo que el récord de $6.435 registrado el 5 de octubre de 2022.

Los precios subían ligeramente, en línea con la temporada habitual, antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que disparó los precios del petróleo y aceleró drásticamente el alza de los precios de la gasolina.

El precio promedio nacional alcanzó su nivel más alto desde el 7 de octubre de 2023, con un aumento de 1,9 centavos, llegando a $3,718. Ha subido durante 16 días consecutivos, con un incremento total de 73,6 centavos, incluyendo 2,4 centavos el domingo.

El precio promedio nacional es 24 centavos más alto que hace una semana, 78,9 centavos más alto que hace un mes y 64,2 centavos más alto que hace un año. Es $1,298 más bajo que el récord de $5,016 registrado el 14 de junio de 2022.