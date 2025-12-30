ICE arrestó a un surfista después de accidentalmente terminar en una playa de Camp Pendleton

El 24 de agosto, Tambra Sanders-Kirk recibió una llamada de un número desconocido con lada 619. La ignoró, pensando que era spam.

Pero cuando la persona dejó un mensaje de voz, Sanders-Kirk reconoció de inmediato la voz de Hagop Chirinian, su pareja desde hace 18 años. Estaba en problemas.

“Dijo: ‘Me detuvo ICE (Inmigración y Control de Aduanas), necesito hablar contigo, contesta cuando te vuelva a llamar’”, contó. “Así que regresé la llamada para confirmar si de verdad era un número de ICE. Y sí lo era. Me quedé esperando junto al teléfono toda la noche. No volvió a llamar hasta el día siguiente”.

Sanders-Kirk pasó esa noche angustiada y confundida, preguntándose cómo un viaje temprano para surfear cerca de Oceanside pudo terminar en una detención por parte de ICE.

A la mañana siguiente, obtuvo algunas respuestas.

Chirinian y sus amigos llegaron a la playa muy temprano, antes de que saliera el sol. Armaron una casa de campaña cerca de la orilla y esperaron a que llegaran sus amigos.

Pero resultó que, sin darse cuenta, habían caminado unos 100 metros dentro de Camp Pendleton.

“La policía militar llegó en su Jeep con las luces encendidas y nos dijo que estábamos en una base militar”, recordó Chirinian. “Nos dieron multas por allanamiento”.

La policía militar también les preguntó a todos si eran ciudadanos de Estados Unidos. Cuando Chirinian les dijo que no era ciudadano, llamaron a ICE.

Cuando llegaron los agentes de ICE, Chirinian intentó explicarles que ya estaba inscrito en un programa de supervisión con ICE. Que había pasado las últimas dos décadas acudiendo regularmente a citas de control con agentes de ICE. Ellos saben exactamente dónde vive y dónde trabaja.

A los agentes de ICE en Camp Pendleton pareció no importarles, dijo Chirinian en una entrevista con KPBS a principios de este mes.

“Me dijo: ‘Sé que llevas 20 años reportándote, sé que te reportaste hace tres semanas, aun así te voy a tener que llevar’”, contó Chirinian.

Cuatro meses después, sigue detenido en el Centro de Detención de Otay Mesa.

Número record de inmigrantes detenidos

Actualmente hay más de 68,000 personas en centros de detención de ICE en todo el país, lo que representa un récord histórico según datos federales. La mayoría de ellos, como Chirinian, pasaron las fiestas navideñas separados de sus amigos y familiares.

KPBS habló con Sanders-Kirk desde su casa en San Bernardino y con Chirinian desde el Centro de Detención de Otay Mesa.

Ambos expresaron su frustración por el hecho de que Chirinian no haya sido citado a comparecer ante el tribunal ni se le haya ofrecido una audiencia de fianza.

“ICE no habló conmigo durante los primeros dos meses”, dijo Chirinian. “Nadie vino a decirme una palabra”.

Esa falta de información lo dejó sintiéndose totalmente impotente, dijo Sanders-Kirk.

“En ese momento empezó a deprimirse mucho”, dijo. “No tiene audiencia judicial, simplemente está sentado sin hacer nada. No hay una solución en el futuro”.

ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La familia ha gastado cientos de dólares en la detención de Chirinian, financiando todo, desde comida hasta llamadas telefónicas, dijo Sanders-Kirk.

“Tenía $500 cuando llegó”, dijo. “Obviamente, todo eso se ha ido. Para las llamadas telefónicas, son entre $10 y $20 a la semana”.

El papel de las empresas privadas fue otra fuente de frustración para la pareja.

“Para mí, todo se trata de dinero”, dijo Chirinian. “Ganan dinero por cada uno de nosotros que está aquí todos los días. Parece que simplemente retienen a la gente el mayor tiempo posible solo para ganar dinero”.

De acuerdo con un resumen del presupuesto de ICE de 2024, mantener a una persona detenida en el “área de operaciones” de San Diego —que incluye los condados de San Diego e Imperial— le cuesta a los contribuyentes aproximadamente 217 dólares por día.

Chirinian ha pasado más de 120 días en detención, lo que le ha costado a los contribuyentes alrededor de 26,040 dólares, para mantenerlo separado de su familia y amigos.

Una parte importante de ese dinero va a CoreCivic, la empresa privada de prisiones con sede en Tennessee que es dueña del Centro de Detención de Otay Mesa.

“Es ridículo”, dijo Sanders-Kirk. “Lo están reteniendo por la razón que sea y eso nos cuesta dinero a todos —a cada contribuyente— mantenerlo ahí”.

Detenido durante la temporada navideña

Chirinian llegó a Estados Unidos desde Líbano hace más de 50 años. Fue residente permanente legal hasta 2005, cuando perdió su estatus debido a una condena por un delito grave relacionado con drogas.

Chirinian afirmó que ICE intentó deportarlo en 2005. Sin embargo, el gobierno libanés no pudo presentarle su pasaporte, certificado de nacimiento ni otros documentos de viaje, afirmó. Los registros revisados ​​por KPBS mostraron que fue incluido en un programa de supervisión que le permitió permanecer y trabajar en Estados Unidos.

Chirinian dijo que se ha reportado con agentes de ICE cada año durante los últimos 20 años. Tiene un permiso de trabajo, paga impuestos y no ha vuelto a meterse en problemas con la ley, según Sanders-Kirk.

"Ha hecho todo lo que le han pedido", dijo. "Y hay miles de personas que hacen todo lo que se les pide".

Chirinian se encuentra entre el 26% de las personas bajo custodia de ICE que tienen condenas penales. Casi la mitad no tiene antecedentes penales, según datos federales.

La familia no ha podido encontrar un abogado de inmigración dispuesto a representar a Chirinian pro bono. Los familiares han escrito cartas de apoyo solicitando a un juez de inmigración que libere a Chirinian del centro de detención privado.

En una carta, la hija de Sanders-Kirk describió a Chirinian como "de la familia".

"Durante muchos años, ha ayudado a cuidar a mis hermanas, una de las cuales tiene una discapacidad", escribió. "La llevaba a la escuela y de regreso, la acompañaba en sus citas médicas, la animaba desde la grada durante sus presentaciones con la banda y estuvo presente para ella en cada gesto, pequeño pero significativo, que hace que un niño se sienta seguro y apoyado".

Dado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pudo deportarlo a Líbano hace 20 años, su familia teme que sea detenido indefinidamente o deportado a un tercer país, algo que la administración Trump está haciendo ahora con los inmigrantes como parte de sus esfuerzos por cumplir con los objetivos de deportación masiva del presidente.

Sanders-Kirk no pudo ver a Chirinian en Navidad, que fue el jueves pasado. Esto se debe a que el Centro de Detención de Otay Mesa solo permite visitas los domingos. Y solo por una hora.