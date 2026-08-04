¿Inundaciones violentas u olas gigantescas? Así se prepara San Diego para un invierno de clima extremo bajo el efecto de El Niño

Cuando llegue el fenómeno de El Niño extremo este invierno, San Diego podría sufrir inundaciones devastadoras que arrasarían cañones y laderas.

También podría enfrentarse a escasas precipitaciones y un mayor riesgo de incendios. Además, podría presenciar olas gigantescas que erosionarían las playas y azotarían los muelles.

El Niño, el fenómeno meteorológico que produce aguas superficiales marinas más cálidas y vientos alisios más débiles, también ha traído típicamente inviernos lluviosos al sur de California.

“Los fenómenos de El Niño de gran magnitud tienden a inclinar la balanza hacia un mayor número de tormentas invernales en el Pacífico Norte, y también hacia tormentas de mayor envergadura, debido a la energía que el océano transfiere a la atmósfera”, afirmó Dan Cayan, investigador del Instituto Scripps de Oceanografía.

Pero la relación entre las condiciones oceánicas y las precipitaciones se ha debilitado este siglo. Esto obliga a los científicos a ajustar los pronósticos y a los funcionarios públicos a planificar para una gama más amplia de escenarios. A esta incertidumbre se suman los sistemas de drenaje pluvial obsoletos de San Diego y las presas centenarias.

Por eso, la ciudad de San Diego convocó a un grupo de trabajo sobre El Niño con miembros de todos los departamentos municipales para prepararse ante emergencias relacionadas con el clima.

“Desde San Ysidro hasta Sorrento Valley y Lake Hodges, en cualquier lugar donde haya arroyos, ríos y lagos, hay que vigilar de cerca esas zonas para asegurarnos de estar preparados para un fenómeno meteorológico extremo”, dijo el subjefe de bomberos Robert Rezende, quien está a cargo de esa planificación.

El historial volátil de El Niño

El fenómeno meteorológico de El Niño se produce cuando la superficie del océano se calienta en el Pacífico tropical central y oriental. Los vientos alisios, que normalmente soplan desde América hacia Asia, se debilitan e incluso pueden invertir su dirección, soplando de vuelta hacia la costa oeste. El agua cálida se desplaza desde el Pacífico occidental hacia América, lo que provoca que el aire ascienda y alimenta las tormentas eléctricas.

Los científicos informan de un fenómeno de El Niño cuando la temperatura de la superficie del mar sube medio grado Celsius por encima de lo normal, explicó Tyler Rodenbaugh, meteorólogo jefe de la Autoridad del Agua del Condado de San Diego. Cuando la temperatura sube 1,5 grados por encima de lo normal, declaran un “El Niño muy fuerte”. Eso es lo que están observando ahora.

En ciclos anteriores del siglo pasado, el patrón de circulación de El Niño provocó tormentas que descargaron abundantes lluvias en el sur de California.

En 1982-83, San Diego tuvo 70 días de lluvia, en comparación con los 40 a 45 de un año normal, es decir, más de una vez y media la cantidad habitual de días de tormenta, dijo Cayan. Eso volvió a suceder en 1997-98.

El volumen de lluvia fue aún mayor. Los fenómenos de El Niño de esos años produjeron casi 50 centímetros de lluvia en la estación meteorológica de Lindbergh Field, en el Aeropuerto Internacional de San Diego, en comparación con los 25 centímetros habituales en un año normal. Ambos fenómenos también contribuyeron a la acumulación de nieve en Sierra Nevada, lo que provocó un mayor deshielo en todo el estado.

Adriana Heldiz / CalMatters Damaged cars from heavy rains and flooding line Castana Street in the southeastern neighborhood of San Diego on Feb. 2, 2024.

Pero el llamado “El Niño Godzilla” de 2015-16 dio un vuelco a esa tendencia, lo que resultó en condiciones ligeramente más secas, con 8 pulgadas registradas en Lindbergh Field ese año.

“Lo que realmente sucederá depende de tormentas específicas llamadas ríos atmosféricos, que no se rigen por el fenómeno de El Niño”, dijo Alexander Gershunov, meteorólogo investigador de Scripps.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se trata de secciones largas y estrechas de la atmósfera —ríos en el cielo— que transportan vapor de agua desde los trópicos y producen lluvias torrenciales.

Cómo afecta El Niño a San Diego sobre el terreno

Situada al pie de colinas, construida sobre llanuras aluviales y surcada por cañones, la geografía de San Diego se presta a las inundaciones. Pero el impacto de las inundaciones depende de la infraestructura diseñada para contenerlas.

Las graves inundaciones que azotaron el arroyo Chollas en enero de 2024 dañaron 1.000 viviendas en el barrio de Shelltown, al sureste de San Diego.

Los expertos afirman que se trató de un desastre natural capaz de causar estragos instantáneamente. Rezende lo calificó como una inundación de las que ocurren cada mil años y que era inevitable. Cayan señaló que el arroyo es una pequeña cuenca hidrográfica, susceptible a lluvias torrenciales que se producen en poco tiempo.

Pero los residentes sostienen que los daños se agravaron por años de abandono. Miles de supervivientes interpusieron demandas alegando que la ciudad no mantuvo los canales de drenaje pluvial , lo que provocó inundaciones catastróficas.

Muchos afirman que aún padecen problemas de salud, como erupciones cutáneas, problemas respiratorios e hinchazón , que atribuyen a la exposición al agua de la inundación o al moho que infestó sus hogares posteriormente.

En el presupuesto de este año , San Diego menciona más de 800 millones de dólares en mejoras para el sistema de drenaje pluvial que ya ha realizado, incluyendo 18 proyectos finalizados el año pasado. Sin embargo, enumera 3300 millones de dólares en otras mejoras necesarias, y no está claro cómo las financiará. La ciudad no proporcionó la información que CalMatters solicitó sobre las inversiones en infraestructura para el drenaje pluvial.

Sin embargo, los funcionarios municipales indicaron que están haciendo todo lo posible por mantener el sistema de drenaje pluvial en óptimas condiciones. El Departamento de Drenaje Pluvial está limpiando los canales y retirando escombros para que el agua fluya libremente durante las tormentas, explicó Rezende. Los funcionarios colaboran con el equipo de rescate en aguas bravas del Servicio de Salvavidas de San Diego para despejar la maleza, abrir las compuertas y eliminar los obstáculos, garantizando así el acceso de los servicios de emergencia en caso de que haya personas atrapadas por las inundaciones.

El condado de San Diego también está monitoreando las condiciones climáticas y enviando cuadrillas de campo para prepararse para las tormentas, limpiando los desagües pluviales y las alcantarillas, podando árboles y barriendo las carreteras en las áreas no incorporadas del condado, dijo la portavoz Donna Durckel en un correo electrónico a CalMatters.

En el norte del condado de San Diego, el representante Mike Levin anunció una subvención federal de 26 millones de dólares para reparar el sistema de diques del río San Luis Rey cerca de Oceanside y limpiar los sedimentos del cauce. Estas mejoras para el sistema fluvial, ubicado en una zona baja y propensa a las inundaciones, se habían prometido desde 1970, pero nunca se habían realizado.

La contaminación es otro problema. Los residentes del sur de San Diego y de la vecina Imperial Beach se enfrentan habitualmente a la contaminación por aguas residuales y desechos industriales provenientes del río Tijuana. Cuando llueve, el volumen de agua puede sobrepasar la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y verter más desechos sin tratar al río, que desemboca en el mar y crea condiciones peligrosas en las playas.

Presas centenarias

Las labores de control de inundaciones también se complican por el envejecimiento de las represas de San Diego. Con una edad promedio de 100 años, se encuentran entre las más antiguas del país. Cuatro represas presentan riesgos de seguridad que requieren reparaciones, incluida una en el lago Hodges que está calificada como “insatisfactoria” y presenta un “potencial de peligro extremadamente alto aguas abajo”, según la División de Seguridad de Represas de California.

Será necesario reemplazarlo por completo, pero el plan para reconstruirlo para 2029 fracasó después de que el costo estimado aumentara de 275 millones de dólares a hasta 697 millones. La autoridad de agua del condado había acordado pagar la mitad del costo del reemplazo, pero se retractó cuando el precio se duplicó con creces.

Los funcionarios de la ciudad de San Diego están tomando la iniciativa. En 2024, el consejo aprobó un contrato de gestión de 10 años y 100 millones de dólares para el Programa de Seguridad de Presas de la ciudad de San Diego. También amplió su equipo de seguridad de presas, que se encarga del mantenimiento e inspección de las mismas, y está diseñando 36 proyectos de reparación a corto plazo, según informó la portavoz de la ciudad, Jennifer McBride, en un correo electrónico a CalMatters. Se necesitarán 3 mil millones de dólares en las próximas décadas para realizar todas las mejoras.

Mientras tanto, el estado ordenó a San Diego que redujera el nivel del lago Hodges por debajo de los 280 pies, para disminuir el riesgo de rotura de la presa en caso de inundación.

Algunos residentes se quejan de que el bajo nivel del lago perjudica el hábitat de la fauna silvestre, y la reducción de las reservas de agua podría ponerlos en riesgo en caso de incendio forestal . Dado que El Niño puede provocar tanto tormentas como sequías, esto representa otra preocupación este año.

También se vislumbran grandes olas en el horizonte, para deleite de los surfistas y consternación de los funcionarios costeros.

Estas marejadas se forman a medida que sube el nivel del agua, debido a la expansión del agua más cálida, los sistemas atmosféricos de baja presión, los cambios en los patrones de circulación oceánica y la superposición de un nivel del mar más alto sobre mareas excepcionalmente altas.

Según Gershunov, las olas gigantes pueden arrasar las estructuras costeras, como ocurrió durante el fenómeno de El Niño de 1982-83, cuando el histórico muelle Scripps sufrió daños irreparables y el emblemático restaurante Marine Room se inundó: «Hubo muchos daños en la costa porque las grandes olas coincidieron con mareas astronómicamente altas. El riesgo de daños costeros y erosión es mayor este invierno».

Como punto positivo, dijo: “Creo que los surfistas que aman las olas grandes deberían estar satisfechos este invierno”.

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