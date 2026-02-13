Kristi Noem visita la frontera cerca de San Diego en momentos en que encuestas muestran rechazo a políticas de Trump

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene previsto llegar al condado de San Diego el jueves para una visita de alto perfil a la frontera entre Estados Unidos y México, donde tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa centrada en la seguridad fronteriza y los esfuerzos de control de drogas, según funcionarios federales.

El evento, que se realizará en la comunidad de Otay Mesa, está siendo organizado por el Departamento de Seguridad Nacional como una actualización sobre las iniciativas históricas de seguridad fronteriza e incautación de drogas de la actual administración. Se espera que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. asistan junto con Noem.

Su visita se produce en un momento en que nuevas encuestas muestran una disminución del apoyo a las tácticas de control fronterizo e migratorio de la administración Trump tras dos tiroteos fatales de manifestantes a manos de agentes de inmigración en Minneapolis. Una encuesta de la NBC mostró que el 49% de los estadounidenses desaprueba firmemente las políticas migratorias de la administración. Esto representa un aumento con respecto al 38% del verano pasado.

Los líderes demócratas de California han condenado constantemente las tácticas de control migratorio de la administración, que incluyen arrestos en tribunales y detenciones de inmigrantes que no han sido acusados de delitos penales.

Pero Noem y otros miembros de la administración Trump han respondido que las políticas de California, incluida su llamada ley santuario, obstaculizan sus esfuerzos para deportar a inmigrantes no autorizados.

“Estos políticos de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a los inmigrantes ilegales delincuentes violentos”, declaró Noem en mayo cuando el departamento publicó una lista de ciudades y estados con políticas de santuario. “Estamos exponiendo a estos políticos de santuario que albergan a inmigrantes ilegales delincuentes y desafían la ley federal. El presidente Trump y yo siempre priorizaremos la seguridad del pueblo estadounidense. Los políticos santuario están sobre aviso: cumplan con la ley federal”.

A principios de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional promocionó su éxito en detener el flujo de drogas ilícitas y los cruces no autorizados en la frontera sur, presentándolos como logros importantes en la estrategia de seguridad general de la administración Trump.

La visita de Noem se produce tras el viaje del gobernador Gavin Newsom la semana pasada al corredor San Diego-Otay Mesa, donde destacó las colaboraciones entre las fuerzas del orden , incluyendo la lucha contra el fentanilo y las redadas federales de inmigración. Contrastó los esfuerzos de colaboración con la decisión de la administración Trump de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles y otras ciudades demócratas en contra de la voluntad de gobernadores y alcaldes.

Newsom también señaló una investigación de CalMatters que mostró que los arrestos por inmigración en San Diego aumentaron silenciosamente un 1,500% durante el año pasado, “pero sin la fanfarria de lo que estás viendo en tu sala de estar y en tu pantalla que sucede en lugares como Minneapolis”.

El viaje también se desarrolla en el contexto de varios puntos polémicos de índole política y legal que involucran al Departamento de Seguridad Nacional.

En el Congreso, los legisladores demócratas han renovado sus demandas de supervisión y algunos han solicitado un proceso de destitución contra Noem por las tácticas de control migratorio de las agencias bajo su autoridad. Los demócratas en el Congreso carecen de los votos necesarios para destituir a Noem.

Los esfuerzos de Noem para poner fin a las designaciones de Estatus de Protección Temporal para venezolanos, haitianos y somalíes —grupos de inmigrantes con comunidades establecidas en San Diego— han enfrentado desafíos en los tribunales federales.

Funcionarios de la ciudad de San Diego presentaron recientemente una demanda federal acusando al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa de instalar ilegalmente cercas de alambre de púas en terrenos municipales cerca de la frontera. La demanda menciona específicamente a la secretaria Noem como demandada, alegando daños ambientales y a la propiedad.

El influencer conservador Nick Shirley ha estado circulando por el condado de San Diego en las últimas semanas, supuestamente grabando videos en City Heights y cerca de centros de cuidado infantil administrados por somalíes, lo que provocó declaraciones de preocupación de los funcionarios estatales y locales sobre el acoso y la seguridad de la comunidad.

Shirley, cuyo contenido ha generado millones de visitas en línea, ha creado una base de seguidores viajando a regiones fronterizas y barrios de inmigrantes, presentándolos como lugares sin ley. Defensores de los inmigrantes y funcionarios locales afirman que sus narrativas tergiversan las condiciones sobre el terreno y exacerban las tensiones.

Su video, en el que se denunciaba fraude en guarderías dirigidas por somalíes en Minnesota, fue ampliamente reconocido por haber atraído una intensa atención federal a las Ciudades Gemelas, incluida la amplia oleada de control de inmigración denominada “Operación Metro Surge”.

El Puerto de Entrada de Otay Mesa es uno de los puntos comerciales y de inspección más activos de la región. Según fuentes federales, las declaraciones de Noem podrían abordar temas como la asignación de recursos, la cooperación federal-estatal, las métricas operativas y el narcotráfico.