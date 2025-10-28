Lo que necesitas saber sobre el duelo y dónde obtener apoyo

Al igual que el sexo y la política, el duelo es un tema tabú, una experiencia humana profunda que es considerada muy cruda o muy peligrosa para tener una conversación honesta al respecto. Y aunque la mayoría de nosotros experimentaremos muchas pérdidas a lo largo de nuestras vidas, los expertos dicen que la sociedad nos impone un cronograma para el duelo.

Las condolencias y los chequeos de bienestar se desvanecen rápidamente, y cuando las personas realmente lidian con su pérdida, a menudo se sienten aisladas y solas. En 2023, el Director General de Salud Pública de Estados Unidos declaró la soledad una epidemia nacional.

Alan Wolfelt, autor de bestsellers, educador sobre el duelo y director del Centro de Pérdida y Transición de Vida, compartió sus perspectivas sobre el duelo por correo electrónico con KPBS.

¿El duelo y el luto son lo mismo?

No del todo. Según Wolfelt, presentan diferencias distintivas. Describe el duelo como los «pensamientos y sentimientos internos que experimentamos cuando fallece un ser querido». Mientras que el duelo es expresar esos pensamientos internos externamente.

¿Cómo influye nuestro origen cultural en el duelo?

La cultura es el conjunto de valores, normas y tradiciones que guían a tu familia, generalmente transmitidos y moldeados por tu origen geográfico, y no es de extrañar que puedan influir en el duelo. Wolfelt explicó que la cultura es vital para tu forma de actuar en el mundo.

“Tu origen cultural es un factor importante en cómo experimentas y expresas tu duelo”, compartió.

¿Cómo puedo apoyar a un ser querido que está sufriendo un duelo?

Ten en cuenta las festividades y los aniversarios. Wolfelt comentó que pueden subrayar la ausencia de un ser querido. "Respeta este dolor como una extensión natural del proceso de duelo", escribió. "Y, lo más importante, nunca intentes quitarle importancia al dolor".



¿Qué debería decirle a alguien que está viviendo un duelo?

Este es un momento en el que escuchar y ofrecer ayuda con tareas, recados o quehaceres es más útil que las trivialidades, aconsejó. Lo que a usted le puede parecer inspirador, puede resultarle humillante a alguien en duelo. Wolfelt advirtió contra el uso de clichés comunes como: "Lo estás aguantando muy bien", "El tiempo cura todas las heridas", "Piensa en todo lo que aún tienes que agradecer" o "Simplemente alégrate de que ya no sufra". No son constructivos.



¿Dónde buscar apoyo?

No sufras solo ni en silencio. Wolfelt recomendó hablar con un consejero profesional o un líder espiritual para obtener orientación y apoyo especializado, como una extensión natural de tu red de apoyo. También existen varios grupos de apoyo que atienden el duelo; Wolfelt recomendó que muchos grupos de apoyo sean "uno de los mejores recursos de ayuda". Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, consulta estos recursos.

