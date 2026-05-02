Conoce a los candidatos para el Consejo de la Ciudad de San Diego

¿Qué hace un miembro del Consejo?

El Consejo de la Ciudad es el órgano legislativo de la ciudad de San Diego. Puede revisar, modificar y aprobar nuevas leyes en la ciudad, ya sea a propuesta de la oficina del alcalde o por iniciativa propia. El concejo funciona como un contrapeso al poder del alcalde. Dos dependencias —la Oficina del Auditor Municipal y la Oficina del Analista Presupuestario Independiente— apoyan al concejo en la supervisión de las operaciones de la ciudad.

Una parte importante de sus funciones está relacionada con el presupuesto. Cada año, el concejo dedica parte de abril y mayo a revisar la propuesta presupuestaria del alcalde y a sugerir cambios antes de la votación final en junio. También revisa informes trimestrales sobre ingresos y gastos reales en comparación con el presupuesto, y puede hacer ajustes a mitad de año si es necesario.

Otra parte clave del trabajo de un concejal es la atención a la comunidad. Las y los residentes suelen contactar a su concejal por problemas como banquetas dañadas, árboles que necesitan poda o calles que requieren medidas para reducir la velocidad del tráfico, y esperan que la oficina del concejo les ayude a resolverlos.

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