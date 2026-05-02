Conoce a los candidatos para el Consejo de la Ciudad de San Diego

¿Qué hace un miembro del Consejo?
El Consejo de la Ciudad es el órgano legislativo de la ciudad de San Diego. Puede revisar, modificar y aprobar nuevas leyes en la ciudad, ya sea a propuesta de la oficina del alcalde o por iniciativa propia. El concejo funciona como un contrapeso al poder del alcalde. Dos dependencias —la Oficina del Auditor Municipal y la Oficina del Analista Presupuestario Independiente— apoyan al concejo en la supervisión de las operaciones de la ciudad.
Una parte importante de sus funciones está relacionada con el presupuesto. Cada año, el concejo dedica parte de abril y mayo a revisar la propuesta presupuestaria del alcalde y a sugerir cambios antes de la votación final en junio. También revisa informes trimestrales sobre ingresos y gastos reales en comparación con el presupuesto, y puede hacer ajustes a mitad de año si es necesario.
Otra parte clave del trabajo de un concejal es la atención a la comunidad. Las y los residentes suelen contactar a su concejal por problemas como banquetas dañadas, árboles que necesitan poda o calles que requieren medidas para reducir la velocidad del tráfico, y esperan que la oficina del concejo les ayude a resolverlos.
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¿Cuánto gana un miembro del Consejo?
Los concejales reciben un salario anual de $178.859 dólares. Una medida aprobada por los votantes en 2018 establece que los salarios de los concejales equivalen al 75% del salario de los jueces del Tribunal Superior de California.
Distrito 2
Los candidatos
Richard Bailey
- Partido: Sin preferencia partidista (republicano hasta febrero de 2026)
- Trayectoria profesional: Empresario, ex alcalde de Coronado
- Principales prioridades (del sitio web de la campaña; el candidato no respondió a las preguntas de KPBS):
- Crecimiento de vivienda accesible y bien planificado:
“Entre 2018 y 2024, el 74% de los nuevos permisos de vivienda en San Diego fueron para edificios con cinco o más unidades en renta, principalmente estudios y departamentos de una recámara, muchos construidos sin estacionamiento. Solo el 6% correspondió a viviendas unifamiliares, lo que limita las opciones para familias y el crecimiento equilibrado de los vecindarios. Desarrollos comerciales subutilizados pueden y deben considerarse para proyectos de uso mixto, pero los impactos en estacionamiento y tráfico deben mitigarse y evaluarse de manera realista. La ciudad debe priorizar políticas de vivienda que respeten el carácter de las comunidades, fomenten unidades familiares, garanticen suficientes espacios de estacionamiento, promuevan la propiedad y devuelvan el control local sobre las decisiones de zonificación.”
- Eliminar nuevos cobros y tarifas:
“Las tarifas de estacionamiento en Balboa Park deben eliminarse por completo. Las tarifas elevadas en el centro, los precios dinámicos de hasta 20 dólares por hora y la ampliación de los horarios de cobro deben reducirse a los niveles previos del primer trimestre de 2025. También deben bajarse las tarifas de ligas recreativas para adultos, para garantizar opciones accesibles para todas y todos los residentes de San Diego. Estas reformas reducirían el costo de vida diario y obligarían al gobierno municipal a priorizar un gasto responsable en lugar de equilibrar el presupuesto con impuestos ocultos y tarifas.”
- Reforma presupuestaria y administrativa:
“Reestructurar el gobierno municipal a niveles de personal de 2015 permitiría ahorrar 220 millones de dólares, cerrando por completo el déficit operativo de la ciudad. Un aumento modesto del 12% en productividad, derivado de avances tecnológicos en la última década, generaría otros 95 millones en ahorros. En conjunto, estas medidas también reducirían las obligaciones anuales de pensiones en aproximadamente 120 millones de dólares. Si la ciudad implementa modelos de competencia administrada y pasa de un rol operativo a uno de supervisión, podría ahorrar al menos 50 millones adicionales al año. Estas y otras reformas, incluyendo seguir las recomendaciones del auditor sobre una mejor gestión de activos, cerrarían el déficit de 610 millones de dólares mientras se financian servicios esenciales e infraestructura.”
- Crecimiento de vivienda accesible y bien planificado:
- Lincoln Club Business League
- La campaña de Bailey informó haber recaudado $200,144.92 entre el 17 de febrero, fecha en que se postuló, y el 18 de abril.
- Un comité de gastos independientes que apoya a Bailey informó haber recaudado $100,000 de un solo individuo, el abogado Steven Richter. La Liga Empresarial del Club Lincoln formó un comité de gastos independientes en apoyo de Bailey, pero no reportó ninguna recaudación de fondos hasta el 18 de abril.
Josh Coyne
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Jefe de Gabinete de Downtown San Diego Partnership, exmiembro del personal del Distrito 2 del Consejo.
- Principales prioridades:
- Reconstruir la confianza y brindar servicios básicos: "La gente está frustrada, y con toda la razón. Hay deficiencias en nuestros servicios básicos. Los residentes pagan más y reciben menos, y debemos cambiar eso. Quienes trabajan en nuestras bibliotecas, parques y obras públicas se esfuerzan al máximo, pero necesitan apoyo real. Mi enfoque es simple: centrarme en lo básico, solucionar lo que no funciona, restablecer la rendición de cuentas y garantizar que los barrios vean resultados concretos: calles más limpias, parques más seguros y servicios con los que puedan contar a diario".
- Acabar con la indigencia en las calles y crear estabilidad: "No podemos aceptar el nivel actual de personas sin hogar en las calles como algo normal. Las personas merecen sentirse seguras en sus barrios, y quienes viven en la calle merecen un verdadero camino hacia la estabilidad. He dedicado años a trabajar en este tema y he visto de primera mano qué funciona y dónde falla el sistema. Con demasiada frecuencia, está desconectado y no se centra en los resultados. Necesitamos facilitar el acceso a la vivienda a las personas con mayor rapidez, agilizar los trámites burocráticos e impulsar un tratamiento eficaz para la salud mental y las adicciones, de modo que las personas puedan obtener la ayuda que necesitan y reconstruir sus vidas".
- Reparación de carreteras, inundaciones e infraestructura: "La gente lo ve a diario: baches sin arreglar, calles inundadas cuando llueve y aceras rotas o inseguras. Son responsabilidades básicas, y ahora mismo no estamos cumpliendo. Los residentes no deberían tener que preocuparse de que su calle se inunde o de que su coche sufra daños durante el trayecto. Debemos centrarnos en lo fundamental y ocuparnos de lo que más importa. Esto significa invertir en reparaciones, mejorar los tiempos de respuesta y asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes se destine a solucionar los problemas con los que la gente lidia a diario".
- Concejal de la ciudad de San Diego, Stephen Whitburn
- Senadora estatal Catherine Blakespear
- Asambleísta estatal Chris Ward
- La campaña de Coyne informó haber recaudado $19,179 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril. Coyne también otorgó a su propia campaña un préstamo de $30,000.
- Dos comités de gastos independientes apoyan a Coyne. Uno informó haber recaudado $120,000, principalmente del sindicato LiUNA Local 89. El otro informó haber recaudado $15,000, principalmente de la Cámara de Comercio Regional de San Diego.
Nicole Crosby
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Fiscal adjunto de la ciudad, expresidente del Consejo de Clairemont
- Principales prioridades:
- Accesibilidad: "Debemos mantener a las familias, adultos mayores y jóvenes del Distrito 2 arraigados en vecindarios dinámicos y conectados. Trabajaré con la Comisión de Vivienda de San Diego para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda propia e impulsaré reformas políticas que impidan que las corporaciones adquieran vecindarios residenciales, incluyendo un período de espera de 100 días para los grandes postores corporativos. Combatiré los alquileres vacacionales a corto plazo que desplazan a las familias y sobrecargan las escuelas y los servicios de emergencia. También priorizaré un transporte público seguro y accesible que llegue a los usuarios donde se encuentren. Vivienda y transporte asequibles, juntos, construyen un San Diego donde las familias trabajadoras y los adultos mayores puedan prosperar de verdad".
- Seguridad: "Como madre y fiscal municipal adjunta, la seguridad de la comunidad es mi máxima prioridad. Dirigí la Unidad de Respuesta a la Violencia Armada de San Diego, reconocida a nivel nacional, y he procesado delitos de odio y casos de violencia doméstica. Garantizaré la dotación completa de personal policial y de bomberos, mantendré las armas ilegales fuera de nuestras calles y protegeré a las comunidades de los incendios forestales. Presentaré un plan de infraestructura claro para reparar baches, aceras, alcantarillado y carreteras, al tiempo que mejoraré la seguridad de peatones y ciclistas. En cuanto a las personas sin hogar, ampliaré el número de plazas en albergues, colaboraré con el Condado para brindar servicios de salud mental y construiré viviendas para personas mayores en terrenos públicos para proteger a nuestros residentes más vulnerables."
- Gobierno federal: "Como fiscal y defensora pública, he dedicado mi carrera a defender la Constitución. En el Consejo, trabajaré para garantizar que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, raza o identidad, gocen de todos sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la igualdad ante la ley. Defenderé los derechos reproductivos y la protección de la comunidad LGBTQ+, fortaleceré las políticas de ciudad santuario de San Diego y garantizaré que los recursos policiales locales nunca se utilicen para facilitar operaciones del ICE que violen los derechos de los miembros de nuestra comunidad. Me comprometo a utilizar mi experiencia y conocimientos legales para defender a nuestras comunidades contra la extralimitación del gobierno federal."
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Bomberos de la Ciudad de San Diego, IAFF Local 145
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
- La campaña de Crosby informó haber recaudado 27.540,68 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
Mandy Havlik
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Primera vicepresidenta de la Junta de Planificación Comunitaria de la Península, cónyuge de un militar.
- Principales prioridades:
- Vecindarios seguros y habitables: "Priorizaré la seguridad vial, la reparación de la infraestructura y los servicios municipales confiables. Desde la reparación de nuestras carreteras hasta la mejora del alumbrado público y el control del exceso de velocidad, los residentes merecen vecindarios seguros y bien mantenidos".
- Crecimiento inteligente y centrado en la comunidad: "El crecimiento debe ir acompañado de la infraestructura necesaria para sustentarlo. Promoveré un desarrollo responsable que incluya la mitigación del tráfico, soluciones de estacionamiento y la protección del acceso a la costa".
- Accesibilidad y costo de vida: "Los residentes de San Diego están siendo expulsados de sus propias comunidades debido al alto costo de vida. Lucharé por soluciones prácticas para reducir el costo de vida, incluyendo la asequibilidad de la vivienda, al tiempo que garantizo que los nuevos desarrollos vayan acompañados de la infraestructura y los servicios que los residentes necesitan".
- Ninguno proporcionado
- La campaña de Havlik informó haber recaudado 12.060 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
- Havlik también prestó 23.000 dólares a su propia campaña.
Jacob Mitchell
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Estudiante de MBA, químico
- Principales prioridades:
- Vivienda y asequibilidad: "Nuestro sistema favorece a los promotores inmobiliarios institucionales. Las tarifas, los plazos y la burocracia hacen que sea prácticamente imposible para los residentes de San Diego construir. Reduciré los plazos de los permisos, disminuiré los costos indirectos y crearé diseños de dúplex/tríplex preaprobados para que los residentes puedan contribuir a paliar la escasez de vivienda. Combatiré el abuso de los alquileres a corto plazo y redistribuiré las viviendas para los residentes a largo plazo sin alterar el carácter del vecindario."
- Planificación e infraestructura proactivas a largo plazo: "Planeo vivir aquí durante los próximos 50 años. Mis decisiones reflejan ese horizonte. Necesitamos infraestructura y planificación del uso del suelo que se ajusten al crecimiento a largo plazo, no a las victorias políticas a corto plazo. Daré prioridad a sistemas duraderos, servicios públicos, la alineación del transporte y patrones de vivienda que permitan que la ciudad funcione durante décadas."
- Responsabilidad financiera: "Las obligaciones de pensiones y el crecimiento de la gerencia intermedia están impulsando la crisis presupuestaria. La respuesta de la ciudad ha sido trasladar los costos a los residentes mediante tarifas en lugar de solucionar el problema. Bajo el sistema de alcalde fuerte, el consejo se ha vuelto reactivo. El auditor municipal es uno de los pocos controles reales. Aumentaré la financiación para el auditor municipal, una de las pocas funciones de la ciudad que ahorra dinero a los contribuyentes de manera constante. Exigiré transparencia, resultados medibles y un control real de los costos, no más ineficiencias ocultas".
- Ninguno proporcionado
- La campaña de Mitchell informó haber recaudado 1.742,78 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
Mike Rickey
- Partido: Libertario
- Trayectoria profesional: Capitán de barco comercial
- Principales prioridades:
- Presupuesto: "Me opongo a que la ciudad gaste de más y luego exija al público que pague por su mala gestión financiera", declaró Rickey en el sitio web de su campaña. «Debemos dejar de subir los impuestos y crear tarifas para encubrir políticas deficientes. Es necesario reestructurar adecuadamente el personal municipal para mejorar los servicios esenciales".
- Densidad y viviendas accesorias: "Los grupos de planificación comunitaria han perdido gran parte de su influencia y su capacidad de participar en la toma de decisiones", comentó Rickey a KPBS. "Y creo que eso es una falta de respeto".
- Infraestructura: "Me gustaría ver una mayor participación ciudadana en todo, desde el reasfaltado y la señalización de nuestras carreteras hasta la construcción de carriles bici, la eliminación del estacionamiento en la calle y los carriles adicionales que hemos diseñado", afirmó.
- Ninguno proporcionado
Paul Suppa
- Partido: Sin preferencia de partido
- Trayectoria profesional: Abogado
- Principales prioridades:
- Responsabilidad fiscal y rendición de cuentas:
“San Diego genera ingresos significativos, pero sigue operando con un déficit estructural. Me enfocaré en un presupuesto disciplinado, eliminar el gasto innecesario y recuperar la transparencia para que el dinero de los contribuyentes se use de manera eficiente y responsable.”
- Infraestructura antes que expansión:
“El desarrollo debe alinearse con la capacidad de la infraestructura. Antes de aprobar proyectos de gran escala, se deben atender vialidades, estacionamiento, sistemas de drenaje y redes eléctricas. El crecimiento sin planeación afecta la calidad de vida y genera presión innecesaria en nuestras comunidades.”
- Seguridad pública y calidad de vida:
“La gente merece vecindarios seguros y limpios. Esto incluye atender la falta de vivienda de manera humana pero efectiva, hacer cumplir las leyes existentes y garantizar que los servicios públicos sean ágiles y confiables.”
- Responsabilidad fiscal y rendición de cuentas:
- Ninguno proporcionado
- Suppa no informó de ninguna actividad de recaudación de fondos entre el 1 de enero y el 18 de abril.
Las problemáticas
El Distrito 2 del Consejo es uno de los dos escaños abiertos en 2026, ya que la concejal Jennifer Campbell llegó al límite de mandatos. Con siete candidatos, es la contienda más competida en las elecciones primarias de la ciudad.
El distrito se convirtió en un foco de oposición al programa de unidades accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) con incentivos, luego de que surgieran varios proyectos de ocho o más unidades en colonias como Clairemont, que históricamente estaban destinadas a viviendas unifamiliares. El Consejo redujo de manera importante estos incentivos en 2025.
El consejo también aprobó recientemente una actualización al Plan Comunitario de Clairemont, que permite nuevos desarrollos de uso mixto en plazas comerciales y centros comerciales del Distrito 2, pero en gran medida mantiene intactas las zonas de vivienda unifamiliar. El Distrito 2 también incluye el proyecto Midway Rising, que contempla la reurbanización de 48 acres de terrenos propiedad de la ciudad en el área de Midway, con miles de departamentos y una nueva arena.
La cercanía del Distrito 2 con comunidades costeras también lo vuelve especialmente sensible a los retos y oportunidades relacionados con los alquileres a corto plazo. Campbell encabezó el esfuerzo para aprobar el marco regulatorio actual, que muchos residentes consideran demasiado flexible. Sin embargo, intentos posteriores de establecer reglas más estrictas no han prosperado.
Distrito 4
Los candidatos
Martha Abraham
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Enfermera, activista comunitaria
- Principales prioridades
- Participación comunitaria: "Comenzaría mi mandato organizando una serie de reuniones comunitarias para escuchar a los residentes y a las empresas. A partir de estas reuniones, trabajaría con mi equipo y los miembros de la comunidad para elaborar un resumen de las necesidades y los problemas de la comunidad. Para garantizar que estas necesidades y problemas se prioricen, elaboraría encuestas para residentes y empresas basadas en los problemas identificados durante las reuniones comunitarias."
- Vivienda y segregación: "Colaboraré para abordar la segregación en materia de vivienda y reformar las políticas que limitan las oportunidades, y propondré políticas que preserven la vivienda asequible, la protección de los inquilinos y creen acceso a vecindarios seguros, equitativos e inclusivos; protegiendo a las comunidades del desplazamiento y las desigualdades sistémicas."
- Desarrollo económico: "Mi objetivo es cultivar alianzas estratégicas que fomenten el desarrollo económico, creen empleos y atraigan nuevas oportunidades e inversiones a la comunidad. Impulsar nuestro ecosistema empresarial local para que crezca junto con las nuevas empresas."
- United Nurses Associations de California/Union of Health Care Professionals
- La campaña de Abraham informó haber recaudado 10.743,27 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
Johnny Lee Dang
- Partido: Ninguno proporcionado
- Trayectoria profesional: Defensor de la comunidad
- Principales prioridades:
- Empleos impulsados por inteligencia artificial y diversificación económica:
“San Diego depende demasiado de unas cuantas industrias. Impulsaré la creación de un Centro de Tecnología en IA y Robótica en la ciudad para atraer empresas de vanguardia, generar miles de empleos bien pagados a nivel local (priorizando a residentes del Distrito 4), ampliar la base fiscal y crear ingresos sostenibles. Esto reducirá la presión para aumentar impuestos y tarifas, al tiempo que ofrecerá movilidad económica real, especialmente en comunidades del sureste de San Diego que han sido afectadas por años de desinversión.”
- Responsabilidad fiscal:
“La ciudad debe vivir dentro de sus posibilidades. Reduciré el gasto innecesario (especialmente en promoción turística no esencial), reactivaré el modelo de competencia administrada aprobado por votantes (2006/2012) y buscaré una reforma significativa de pensiones mediante negociaciones de buena fe con los sindicatos. No habrá nuevos impuestos ni tarifas para las familias trabajadoras hasta controlar los costos y eliminar pasivos no financiados. Esto liberará recursos para servicios esenciales y necesidades de los vecindarios.”
- Transformación histórica de Imperial Avenue (“La Tierra Prometida”):
“Durante décadas, el redlining y la desinversión han frenado el desarrollo del sureste de San Diego. Lideraré la revitalización de Imperial Avenue para convertirla en un corredor dinámico y arbolado, con nuevas viviendas (incluyendo unidades asequibles y protecciones contra el desplazamiento), empleos locales, mayor seguridad, espacios de aprendizaje para jóvenes, infraestructura verde y monumentos culturales que celebren la excelencia afroamericana. Esta visión público-privada generará miles de empleos, nuevos ingresos, reducirá el crimen y la falta de vivienda, y finalmente traerá equidad y orgullo a la comunidad.”
- Empleos impulsados por inteligencia artificial y diversificación económica:
- Ninguno proporcionado
Henry Foster III
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Titular, exjefe de gabinete del Distrito 4 del Consejo, exgerente de construcción.
- Principales prioridades
- Mejorar la calidad de vida:
“Mi enfoque en mejorar la calidad de vida de los residentes es firme. En mi primer periodo, aumenté la inversión en los corredores comerciales del Distrito 4, impulsé soluciones equilibradas para vivienda y falta de vivienda, aseguré mejoras en parques y restablecí inversiones en bibliotecas, centros recreativos y reservorios. También apoyé el aumento del salario mínimo para trabajadores de grandes recintos y el incremento de salarios prevalecientes para personal de control de tráfico en proyectos autorizados por la ciudad. Planeo continuar estos esfuerzos, además de priorizar el Distrito de Artes y Cultura Afroamericana para que refleje lo mejor del Distrito 4. Esto incluye transformar espacios subutilizados en áreas comunitarias verdes, seguras y creativas.”
- Infraestructura de calidad:
“Garantizar infraestructura de calidad es fundamental, especialmente para comunidades históricamente desatendidas. Debemos corregir ineficiencias para asegurar el uso responsable de los recursos públicos. Tras las inundaciones de enero de 2024, reasigné millones del Fondo de Equidad Comunitaria para apoyar a las familias afectadas y aseguré recursos federales para proyectos de infraestructura en el Distrito 4, incluyendo mejoras ecológicas y el canal de drenaje de Jamacha. Seguiré gestionando fondos para obras como banquetas, repavimentación de calles, alumbrado público y mantenimiento de drenajes pluviales. También buscaré asegurar recursos que brinden apoyo continuo a residentes afectados por inundaciones.”
- Mantener nuestros vecindarios seguros:
“Garantizar la seguridad de nuestros vecindarios es esencial. Algunas de las acciones que he impulsado incluyen ampliar programas de prevención de violencia, fortalecer la colocación laboral para residentes, asegurar fondos para capacitación de personal de emergencia y restablecer financiamiento para mantener personal del Departamento de Raza y Equidad. Sin embargo, aún falta hacer más. La seguridad pública también depende de nuestro entorno, por lo que debemos seguir invirtiendo en programas comunitarios de prevención de violencia, soluciones a la falta de vivienda, bibliotecas, parques y espacios recreativos. También es prioritario ampliar la recuperación equitativa ante inundaciones y desastres, mientras aseguramos recursos federales para reparar canales e infraestructura.”
- Mejorar la calidad de vida:
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Secretaria de Estado de California, Shirley Weber
- Supervisora del Condado de San Diego, Monica Montgomery Steppe
- La campaña de Foster informó haber recaudado $65.021,17 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
Las problemáticas
El concejal del Distrito 4, Henry Foster III, busca la reelección tras haber ganado una elección especial en marzo de 2024. Esa elección se convocó después de que su predecesora, Monica Montgomery Steppe, ganara un puesto en la Junta de Supervisores del condado. Foster se desempeñó como jefe de gabinete de Montgomery Steppe, y su respaldo fue clave para que obtuviera la mayoría de los votos, evitando así una segunda vuelta.
El Distrito 4 suele describirse como una zona desatendida. La calidad de las calles es inferior en comparación con otros distritos del consejo, y muchas no cuentan con banquetas. Durante años, residentes han expresado frustración por la falta de inversión y el legado persistente de políticas de vivienda discriminatorias.
La vivienda y el desarrollo también son temas polémicos en el Distrito 4. Hubo varias solicitudes para proyectos de unidades accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) con incentivos que superaban ampliamente las restricciones de zonificación, lo que provocó rechazo hacia el programa. El Consejo redujo de manera importante estos incentivos el año pasado.
En 2024, KPBS reportó que una nota al pie en el código de desarrollo urbano permitía aumentar la densidad de manera indirecta en algunas zonas del Distrito 4. El Consejo eliminó esa disposición el año pasado.
Distrito 6
Los candidatos
Kent Lee
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Titular del cargo, exdirector ejecutivo de Pacific Parts Movement, exmiembro del Grupo de Planificación Comunitaria de Mira Mesa.
- Principales prioridades:
- Acceso a la vivienda:
“El acceso a la vivienda sigue siendo el mayor reto para las familias en San Diego. Los altos costos dificultan cubrir necesidades básicas como el cuidado infantil, la alimentación y el transporte. El Distrito 6 incluye comunidades diversas —un centro de ciencias de la vida, pequeños negocios, la base aérea MCAS Miramar y partes de UC San Diego— por lo que es fundamental que las personas puedan vivir cerca de su trabajo o escuela. Como presidente del Comité de Uso de Suelo y Vivienda, me he enfocado en agilizar permisos, actualizar políticas de uso de suelo y promover un crecimiento ordenado. Aunque hemos avanzado, aún falta mucho por hacer. Seguiré impulsando políticas que aumenten la oferta de vivienda mientras invertimos en infraestructura para apoyar a comunidades en crecimiento.”
- Servicios comunitarios e infraestructura:
“Los residentes de San Diego merecen servicios e infraestructura de calidad en sus comunidades. Eso incluye parques bien mantenidos, bibliotecas accesibles y espacios comunitarios, así como reparaciones oportunas en calles, banquetas y alumbrado público. En el Distrito 6 estamos impulsando inversiones importantes, como nuevos parques, mejoras recreativas y obras viales, pero mantener estos espacios es tan importante como construirlos. Al mismo tiempo, la ciudad debe hacer más para atender el rezago histórico en mantenimiento e infraestructura que afecta a comunidades en toda la ciudad. Seguiré priorizando financiamiento y mejorando la eficiencia para asegurar que los servicios se brinden de manera confiable y constante.”
- Responsabilidad fiscal y transparencia:
“La ciudad debe recuperar la confianza pública mediante mayor responsabilidad fiscal y transparencia. Ante los retos presupuestarios, es fundamental administrar de forma responsable los recursos públicos y comunicar claramente cómo se toman las decisiones y se asignan los fondos. Me he enfocado en hacer preguntas difíciles, exigir respuestas claras e impulsar soluciones aplicables en la práctica. Esto incluye fortalecer la supervisión y mejorar la transparencia en el proceso presupuestario. También he propuesto restablecer la figura de un director operativo (COO) para asegurar una mejor ejecución y rendición de cuentas en las operaciones de la ciudad, de modo que las políticas aprobadas por el concejo se implementen de manera efectiva y transparente.”
- Acceso a la vivienda:
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Bomberos de la Ciudad de San Diego, IAFF Local 145
- Planned Parenthood Action Fund del Pacific Southwest
Mark Powell
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Agente inmobiliario, educador, exmiembro de la Junta de Educación del Condado de San Diego.
- Tres prioridades principales (según el sitio web):
- Hacer la vida más accesible:
“Restaurar el estacionamiento gratuito en Balboa Park para los residentes de San Diego, como siempre se había contemplado. Reducir o eliminar el costoso impuesto a la basura. Simplificar los permisos y bajar costos para que los desarrolladores puedan construir viviendas que las familias locales puedan comprar. Oponerse a nuevos impuestos, porque San Diego ya es lo suficientemente caro. Publicar el presupuesto de la ciudad en línea para fácil acceso del público — los contribuyentes merecen transparencia.”
- Preservar el carácter de la comunidad y la calidad de vida:
“Adoptar estándares de diseño más estrictos y limitar las unidades accesorias (ADU) en zonas de muy alto riesgo de incendios, además de dar voz a los vecinos cuando los proyectos afecten su propiedad o calidad de vida. Restaurar el flujo vehicular y el acceso a negocios eliminando ciclovías poco utilizadas. Reparar vialidades como Mira Mesa Blvd. y Governor Dr. utilizando tecnología que mantenga el tránsito fluido y reduzca interrupciones. Proteger calles como Governor Drive, Genesee Avenue y Mira Mesa Blvd. manteniendo sus cuatro carriles para vehículos, en lugar de convertirlos exclusivamente para bicicletas o autobuses.”
- Mantener seguros nuestros vecindarios:
“Retirar árboles secos de los cañones para reducir el riesgo de incendios y mejorar la seguridad y la imagen de los vecindarios. Retomar la vigilancia policial comunitaria, con mayor presencia e interacción en las colonias. Colaborar con el condado de San Diego en servicios de salud mental y prevención de la falta de vivienda, para reducir la presencia de personas viviendo en la calle y conectarlas con apoyo. Apoyar programas de vigilancia vecinal en todo el Distrito 6.”
- Hacer la vida más accesible:
- Bonnie Kutch, UC Neighbors for Responsible Growth
- Mitz Lee, exmiembro del consejo escolar del Distrito Escolar Unificado de San Diego
- Margaret Virissimo, San Diego United Communities
- La campaña de Powell informó haber recaudado 50.452,60 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
Las problemáticas
El concejal en funciones del Distrito 6, Kent Lee, fue electo en 2022 y busca un segundo periodo en el Consejo. Debido a que Mark Powell es su único contrincante, es prácticamente un hecho que ambos avanzarán de la elección primaria a la elección general de noviembre.
El Distrito 6 incluye zonas altamente urbanizadas como University City, áreas industriales y comerciales como Kearny Mesa y Sorrento Valley, y comunidades de estilo suburbano como Mira Mesa. Al igual que otros distritos, ha sido escenario de debates sobre crecimiento y desarrollo.
San Diego ha actualizado la zonificación en varios vecindarios del Distrito 6, incluyendo Kearny Mesa en 2020, Mira Mesa en 2022 y University City en 2024. El crecimiento derivado de estos cambios ha generado reacciones en contra del aumento de densidad. Además, proyectos de rediseño vial que eliminan estacionamiento o carriles para vehículos para dar paso a ciclovías también han causado controversia.
Distrito 8
Los candidatos
Antonio Martinez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Miembro de la junta directiva del distrito escolar de San Ysidro, exasesor del Congreso, exeducador de salud.
- Principales prioridades:
- Infraestructura:
“Nuestra infraestructura ha sido gravemente descuidada y requiere inversión para garantizar la seguridad y la calidad de vida de todos los residentes. Esto implica priorizar y/o crear una nueva fórmula de financiamiento (incluso buscando de manera creativa fondos estatales y federales, por ejemplo) para atender de inmediato estos problemas, que van desde el mantenimiento constante de calles y banquetas en mal estado hasta la limpieza de los sistemas de drenaje pluvial. Hasta hoy, muchos residentes en Shelltown y Southcrest viven con el temor de perder sus hogares y pertenencias cuando llueve; no podemos permitir otra inundación como la que ocurrió en 2024.”
- Contaminación transfronteriza:
“El derrame de aguas residuales en el Valle del Río Tijuana está fuera de control y es una verdadera catástrofe de salud. Los residentes no solo perciben el olor a drenaje todos los días (yo soy uno de ellos), un hedor que se mete en nuestras casas, muebles y cortinas, sino que también existe una alta probabilidad de que el aire que respiramos contenga toxinas con efectos a largo plazo en la salud. La ciudad debe asumir un papel más activo, solicitar fondos de emergencia y coordinarse de inmediato con el Condado de San Diego, así como con autoridades estatales y federales, para poner fin a esta crisis.”
- Costo de vida:
“A medida que el costo de vida sigue aumentando, las familias trabajadoras están dejando nuestra ciudad. Necesitamos a alguien que las represente y garantice que sus voces sean escuchadas. Se requieren soluciones reales que permitan a las personas conservar sus hogares y reducir su carga económica. Por ejemplo, necesitamos mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el aumento en las tarifas de servicios públicos, así como explorar programas de apoyo para familias que viven al día. También debemos invertir en el desarrollo de la fuerza laboral y apoyar a los pequeños negocios. Muchas zonas comerciales del Distrito 8 están prácticamente vacías y necesitan un impulso económico significa
- Infraestructura:
- San Diego City Firefighters IAFF Local 145
- Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego
- Senador estatal Steve Padilla
- La campaña de Martínez informó haber recaudado $10.259 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
Venus Molina
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Jefe de gabinete del Distrito 2 del Ayuntamiento, presidente de la junta directiva de City Heights CDC, expresidente de la junta directiva de MANA de San Diego.
- Principales prioridades:
- El aumento en el costo de vida está afectando a las familias trabajadoras:
“Desde la vivienda hasta los alimentos, pasando por el aumento en las tarifas de agua y electricidad, la gente está batallando mientras los salarios se mantienen estancados. He luchado contra el alza en tarifas desde la Autoridad del Agua del Condado de San Diego, y seguiré trabajando para reducir costos para los residentes del Distrito 8. El Consejo debe mantenerse enfocado en frenar el alto costo de vida —de forma inmediata, continuando con la construcción de más viviendas para contener el aumento en las rentas. También debemos detener el incremento de tarifas y cargos que presionan los presupuestos mensuales.”
- San Diego necesita más vivienda:
“San Diego necesita más vivienda, así de simple. Mi comunidad enfrenta una escasez que mantiene las rentas altas e impide que quienes compran vivienda por primera vez puedan entrar al mercado. Desde mis primeras experiencias en el Ayuntamiento hasta mi trabajo con City Heights CDC, he reunido a comunidades y desarrolladores para fortalecer los vecindarios para las futuras generaciones. Necesitamos construir vivienda accesible; desde agilizar los procesos de desarrollo hasta ampliar los apoyos para compradores primerizos. Seguiré uniendo a la comunidad y al sector privado, como lo hicimos con el proyecto Midway Rising —el mayor desarrollo de vivienda asequible en el estado— para crear opciones de vivienda más estables y equitativas para los residentes de San Diego.”
- Persistente falta de inversión en el Distrito 8:
“Durante años, el Distrito 8 ha sufrido por la falta de inversión por parte de la ciudad. Ya sea la crisis en el Valle del Río Tijuana, el deterioro de la infraestructura o la necesidad de más personal de seguridad pública, mi distrito ha sido descuidado. Los residentes llevan años exigiendo su parte justa de recursos para proteger a su comunidad y mejorar su calidad de vida. He participado en múltiples negociaciones presupuestarias y sé que el Distrito 8 necesita a alguien que logre traer recursos clave. Trabajaré incansablemente para mejorar la infraestructura —especialmente los sistemas de drenaje pluvial y aguas residuales—, asegurar que los servicios esenciales continúen y generar oportunidades de inversión en nuestros corredores comerciales.”
- El aumento en el costo de vida está afectando a las familias trabajadoras:
- Alcalde de San Diego, Todd Gloria
- Asambleísta LaShae Sharp-Collins
- Expresidenta Pro Tempore del Senado, Toni Atkins
Rafael Perez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Agente inmobiliario, miembro de la junta directiva de Casita Coalition, miembro de la junta directiva del Centro Comunitario Sherman Heights
- Principales prioridades:
- Atender la crisis de salud pública y ambiental en el Valle del Río Tijuana:
“Esta crisis lleva demasiado tiempo sin una solución a la vista. Las familias del South Bay están viviendo las consecuencias. Necesitamos mayor coordinación, sentido de urgencia y una estructura que realmente permita avanzar soluciones. Apoyo la creación de una autoridad regional o un modelo tipo Joint Powers Authority para alinear mejor a las agencias, fortalecer la gestión de fondos y avanzar acciones duraderas en salud pública y medio ambiente. El Distrito 8 merece un liderazgo que trate esto como la gran emergencia que es, no como un problema que se sigue postergando.”
- Arreglar la infraestructura básica y recuperar la confianza en el gobierno:
“Los residentes están cansados de los retrasos, la mala comunicación y de sentirse ignorados en temas como calles, banquetas, drenaje pluvial, alumbrado, basura y mantenimiento de colonias. Mi enfoque será un gobierno más ágil que resuelva lo básico y comunique con claridad sobre tiempos, costos y responsabilidades. La confianza se recupera cuando el gobierno cumple lo que promete. Mi oficina en el Distrito 8 será más transparente, más receptiva y enfocada en resultados visibles para la comunidad. Estoy listo(a) para tener conversaciones directas y honestas con el Distrito 8.”
- Ampliar la asequibilidad y las oportunidades de vivienda:
“Las familias del Distrito 8 están siendo presionadas por el costo de la vivienda, el aumento de tarifas y una economía que cada vez se siente más difícil. Quiero que la ciudad se enfoque en soluciones prácticas que aumenten las opciones de vivienda, mejoren los procesos de permisos y apoyen el acceso a la propiedad. Esto incluye desarrollo a pequeña escala dentro de zonas ya urbanizadas, vivienda inicial para compradores primerizos y políticas que ayuden a las familias trabajadoras a lograr estabilidad en lugar de ser desplazadas por los altos costos. Ya he impulsado leyes de vivienda a nivel estatal, y quiero traer ese mismo enfoque orientado a resultados para seguir avanzando en su implemen
- Atender la crisis de salud pública y ambiental en el Valle del Río Tijuana:
- California Working Families Party
- Planned Parenthood Action Fund del Pacific Southwest
- American Federation of Teachers Guild Local 1931
Gerardo Ramirez
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Jefe de gabinete del Distrito 8 del Consejo
- Prioridades: No fue posible contactar al candidato para obtener respuestas
- Municipal Employees Association
- Concejal Vivian Moreno
- Asambleísta estatal David Alvarez
- La campaña de Ramírez informó haber recaudado $21,256 dólares entre el 1 de enero y el 18 de abril.
- El 21 de abril, un comité de gastos independientes que apoya a Ramírez informó haber recaudado $100,000 dólares de un comité de acción política (PAC) financiado por Sempra, la empresa matriz de SDG&E, la compañía de petróleo y gas Phillips 66, la Asociación de Apartamentos de California y otras entidades.
Las problemáticas
La concejala en funciones Vivian Moreno no puede reelegirse en 2026 debido a los límites de mandato, lo que convierte al Distrito 8 en uno de los dos escaños abiertos en el Consejo.
El Distrito 8 ha padecido durante años las consecuencias de la falta de inversión en infraestructura, algo que quedó evidenciado con las inundaciones catastróficas ocurridas en la colonia Southcrest el 22 de enero de 2024. Muchos residentes consideran que la ciudad aún no está preparada para enfrentar un evento climático extremo similar.
La ubicación del Distrito 8 en la frontera con México también ha hecho que la contaminación transfronteriza sea un tema prioritario para la comunidad. Si bien el gobierno federal es responsable de las negociaciones con México y el gobierno del condado suele encargarse de los temas de salud pública, el gobierno municipal también puede desempeñar un papel importante al coordinarse con otras agencias para mejorar la situación.