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Conoce a los candidatos para Juez del Tribunal Superior

Por Katie Hyson / Racial Justice and Social Equity Reporter
Publicado en May 3, 2026 at 12:09 AM PDT
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¿Qué hace un juez del Tribunal Superior? 

Cada condado de California tiene su propio tribunal superior, o de primera instancia. En estos tribunales, un juez, y a veces un jurado, escucha el testimonio de los testigos y otras pruebas, y dicta sentencia. Estos jueces cumplen mandatos de seis años y resuelven casos tanto penales como civiles sobre asuntos que van desde infracciones de tránsito hasta divorcios.

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¿Cuánto gana un juez del Tribunal Superior? 

Los jueces del Tribunal Superior de San Diego suelen ganar más de $200.000 dólares al año.

¿Por qué votamos por juez del Tribunal Superior?

El gobernador de California nombra a los jueces del Tribunal Supremo Estatal y de los Tribunales de Apelación, instancias superiores. Sin embargo, los votantes deciden directamente quiénes integran el Tribunal Superior de su condado, es decir, los jueces ante quienes tienen más probabilidades de comparecer. Esto también significa que los votantes pueden revocar el mandato de los jueces del Tribunal Superior si incumplen con sus funciones.

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Politics Política y elecciones
Katie Hyson
Katie Hyson reports on racial justice and social equity for KPBS. She moved here from Gainesville, Florida, where she reported on the same beat. Prior to journalism, she advised immigrants, administered an organic farm, and offered nonprofit assistance to sex workers. She loves sunshine, adrenaline and a great story.
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