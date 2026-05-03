Conoce a los candidatos para Juez del Tribunal Superior

¿Por qué votamos por juez del Tribunal Superior?

El gobernador de California nombra a los jueces del Tribunal Supremo Estatal y de los Tribunales de Apelación, instancias superiores. Sin embargo, los votantes deciden directamente quiénes integran el Tribunal Superior de su condado, es decir, los jueces ante quienes tienen más probabilidades de comparecer. Esto también significa que los votantes pueden revocar el mandato de los jueces del Tribunal Superior si incumplen con sus funciones.

