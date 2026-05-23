Conoce a los candidatos para la Junta de Equidad

¿Qué hace la junta de equidad?
La Junta de Equidad Fiscal se creó para unificar las valoraciones del impuesto sobre la propiedad en todo el estado. En la actualidad, esta junta, integrada por cinco miembros, asesora a los tasadores de los condados, establece el valor imponible de los bienes inmuebles propiedad de empresas de servicios públicos y ferrocarriles, y resuelve algunos recursos presentados por los contribuyentes. En 2017, los legisladores redujeron las competencias de la agencia.
La Elección Primaria Estatal es el 2 de junio. Obtenga información general sobre las elecciones, cobertura de noticias, una guía electoral interactiva y resultados el día de la elección.
Los candidatos
Martín Arias
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Defensor del contribuyente/Miembro de la junta directiva
Trayectoria profesional: Defensor del contribuyente/Miembro de la junta directiva
Denis Bilodeau
Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Presidente de la Asociación de Contribuyentes
Trayectoria profesional: Presidente de la Asociación de Contribuyentes
- Partido Republicano de California
- Reform California
- Howard Jarvis Taxpayers Association
Gardner C. Osborne
Partido: Libertario
Trayectoria profesional: Agente inscrito
Trayectoria profesional: Agente inscrito
Cody Petterson
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Diputado del Consejo de Ecualización
Trayectoria profesional: Diputado del Consejo de Ecualización
Tom Umberg
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Pequeño empresario/Senador
Trayectoria profesional: Pequeño empresario/Senador
- SEIU California
- California Teachers Association
- Equality California