Conoce a los candidatos para la Junta de Equidad

¿Qué hace la junta de equidad?

La Junta de Equidad Fiscal se creó para unificar las valoraciones del impuesto sobre la propiedad en todo el estado. En la actualidad, esta junta, integrada por cinco miembros, asesora a los tasadores de los condados, establece el valor imponible de los bienes inmuebles propiedad de empresas de servicios públicos y ferrocarriles, y resuelve algunos recursos presentados por los contribuyentes. En 2017, los legisladores redujeron las competencias de la agencia.