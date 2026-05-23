Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Conoce a los candidatos para la Junta de Equidad

Publicado en May 23, 2026 at 11:58 PM PDT

¿Qué hace la junta de equidad?

La Junta de Equidad Fiscal se creó para unificar las valoraciones del impuesto sobre la propiedad en todo el estado. En la actualidad, esta junta, integrada por cinco miembros, asesora a los tasadores de los condados, establece el valor imponible de los bienes inmuebles propiedad de empresas de servicios públicos y ferrocarriles, y resuelve algunos recursos presentados por los contribuyentes. En 2017, los legisladores redujeron las competencias de la agencia.

¿Listo para votar?
La Elección Primaria Estatal es el 2 de junio. Obtenga información general sobre las elecciones, cobertura de noticias, una guía electoral interactiva y resultados el día de la elección.
Explora la guía →

Los candidatos

Board of Equalization candidate Martín Arias
Courtesy of Martín Arias campaign

Martín Arias

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Defensor del contribuyente/Miembro de la junta directiva

Board of Equalization candidate Denis Bilodeau
Courtesy of Denis Bilodeau campaign

Denis Bilodeau

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Presidente de la Asociación de Contribuyentes

Board of Equalization candidate Gardner C. Osborne
Courtesy of Gardner C. Osborne campaign

Gardner C. Osborne

Partido: Libertario

Trayectoria profesional: Agente inscrito

Board of Equalization candidate Cody Petterson
Courtesy of Cody Petterson

Cody Petterson

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Diputado del Consejo de Ecualización

Board of Equalization candidate Tom Umberg
Courtesy of Tom Umberg Campaign

Tom Umberg

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Pequeño empresario/Senador

Tags

Politics CaliforniaPolítica y elecciones
¿Listo para votar?
La Elección Primaria Estatal es el 2 de junio. Obtenga información general sobre las elecciones, cobertura de noticias, una guía electoral interactiva y resultados el día de la elección.
Explora la guía →

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News