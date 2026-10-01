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Conoce a los candidatos para gobernador de California

Por Calmatters
Publicado en May 18, 2026 at 9:46 AM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 12:51 PM PDT
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Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las primarias de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace el gobernador de California?

El gobernador de California es el funcionario electo más poderoso del estado más poblado del país, y cuenta con un presupuesto de 300 000 millones de dólares. El gobernador diseña las políticas para 39 millones de residentes, firma o veta leyes, nombra a jueces y a miembros de agencias reguladoras, y lidera la respuesta ante crisis, desde incendios forestales hasta pandemias. El gobernador de California ejerce una influencia nacional desmesurada, lo que convierte el cargo en una plataforma de lanzamiento para las ambiciones presidenciales.

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Las problemáticas

Los candidatos


Xavier Becerra

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Ex Secretario de Salud de EE. UU., ex fiscal general del estado
Becerra representó a Los Ángeles en el Congreso durante más de dos décadas antes de ser nombrado fiscal general de California en 2017. Dirigió las numerosas demandas del estado contra la primera administración Trump y los estados republicanos. Fue secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. bajo el mandato de Biden, dirigiendo a la administración durante el despliegue de la vacuna contra el COVID-19 y recibiendo críticas por la atención que la agencia brindó a los niños migrantes bajo su custodia. Becerra dice que está dispuesto a revisar los objetivos climáticos del estado para mantener el combustible asequible para los californianos de clase media y quiere declarar un estado de emergencia para congelar las tarifas de servicios públicos y seguros.


Steve Hilton

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Exasesor del primer ministro del Reino Unido, expresentador de Fox News
Hilton, de origen británico-estadounidense, fue asesor principal del ex primer ministro conservador David Cameron entre 2010 y 2012, antes de trasladarse a California, donde cofundó una plataforma de financiamiento colectivo para proyectos políticos en Silicon Valley. Ha escrito libros sobre la descentralización del poder en grandes instituciones burocráticas, desde el gobierno hasta los sistemas alimentario y de salud. Entre 2017 y 2023 fue presentador de un programa semanal en Fox News. Hilton quiere bajar el precio de la gasolina suspendiendo las regulaciones ambientales, reducir los impuestos sobre la renta para la clase media y los californianos más ricos, y abrir espacios naturales para la vivienda, en particular para casas unifamiliares en los suburbios.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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