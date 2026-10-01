Conoce a los candidatos para gobernador de California

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las primarias de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.
¿Qué hace el gobernador de California?
El gobernador de California es el funcionario electo más poderoso del estado más poblado del país, y cuenta con un presupuesto de 300 000 millones de dólares. El gobernador diseña las políticas para 39 millones de residentes, firma o veta leyes, nombra a jueces y a miembros de agencias reguladoras, y lidera la respuesta ante crisis, desde incendios forestales hasta pandemias. El gobernador de California ejerce una influencia nacional desmesurada, lo que convierte el cargo en una plataforma de lanzamiento para las ambiciones presidenciales.
Las problemáticas
- Para hacer frente al alto costo de vida, la plataforma de Becerra se centra en controlar los precios de la vivienda y de los servicios públicos. Afirma que declarará un estado de emergencia para congelar las tarifas de seguros y servicios públicos, y quiere tomar medidas enérgicas contra lo que considera una especulación de precios.
- Hilton apoya la desregulación empresarial y promete poner fin a las obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero que, según él, obligan a las empresas de servicios públicos a comprar energía verde más cara, lo que eleva los costos para las empresas y los consumidores. Quiere restringir las leyes laborales y ambientales que a menudo se utilizan para demandar a las empresas y eliminar la cuota de 800 dólares para registrar una empresa.
- Becerra apoya un sistema de impuesto sobre la renta progresista y la propuesta de extender una tasa impositiva más alta a las personas con ingresos elevados para financiar las escuelas. Se opone a la Proposición 40, la propuesta de impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios que se votará en las urnas. No ha descartado aumentar los impuestos y afirma que quiere gravar a las empresas cuyos trabajadores perciben salarios tan bajos que califican para acceder a la atención médica pública.
- Hilton quiere eliminar el impuesto estatal sobre la renta para los primeros 150,000 dólares de los ingresos de los californianos y establecer una tasa fija para los ingresos que superen esa cantidad. También quiere reducir a la mitad el impuesto sobre la gasolina y se opone a la Proposición 40, la iniciativa electoral que impondría un impuesto único sobre los activos de los multimillonarios.
- Becerra declararía un estado de emergencia para utilizar recursos estatales con el fin de financiar 40,000 unidades de vivienda accesible ya aprobadas que necesitan financiamiento. Presionaría a las ciudades para que destinen más terrenos a uso residencial para construir departamentos, dúplex y condominios, y tomaría medidas enérgicas contra las ciudades que dificulten la construcción de nuevas viviendas. Apoya la ampliación del programa estatal de ayuda para el pago inicial destinado a quienes compran una vivienda. Además, impulsaría políticas para evitar que las grandes corporaciones adquieran viviendas en masa.
- Hilton quiere “recuperar la vivienda inicial” reduciendo los cargos y las normas de construcción para el desarrollo de viviendas unifamiliares más pequeñas y creando un programa estatal de préstamos para quienes compran su primera vivienda. También quiere evitar que las personas, las empresas y los sindicatos utilicen la Ley de Calidad Ambiental de California para entablar demandas con el fin de detener la construcción, y se muestra a favor de construir desarrollos suburbanos en lugar de proyectos de apartamentos urbanos de mayor densidad.
- Becerra crearía una fuente de financiamiento estatal permanente para cubrir la ayuda para el alquiler y otros servicios destinados a evitar que las personas se queden sin hogar, y lanzaría un panel de control público para dar seguimiento a las unidades habitacionales financiadas con fondos estatales. Afirma que no se debería permitir que las personas elijan voluntariamente quedarse en la calle cuando se les ofrece un refugio, pero no llegó a decir que deberían ser detenidas.
- Hilton considera que acampar en la calle —algo que algunas ciudades han prohibido— es categóricamente ilegal y afirma que la policía debería intervenir para desalojar todos los campamentos. Quiere utilizar fondos estatales para financiar viviendas para personas sobrias, en lugar de limitarse a refugios de fácil acceso que aceptan a las personas sin importar si están sobrias o no, y reformar el gasto estatal destinado a la atención de las personas sin hogar.
- Becerra afirma que apoya los objetivos estatales de transición hacia la energía limpia, pero se muestra dispuesto a revisarlos si hacen que la gasolina y la energía resulten inasequibles, en particular la prohibición del gobernador Gavin Newsom de vender autos nuevos a gasolina para el 2035.
- Hilton quiere revocar las normas climáticas de California que exigen una transición hacia la energía limpia y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a favor de políticas más favorables para los consumidores. Pretende eliminar las normas que obligan a las empresas de servicios públicos y a las empresas a comprar energía solar y eólica, permitir una mayor producción de gas natural y poner en marcha un programa voluntario para plantar árboles y restaurar bosques con el fin de reducir el carbono en la atmósfera.
- Becerra ha hecho de la lucha contra el presidente Donald Trump un elemento central de su plataforma y, con frecuencia, destaca su historial de haber demandado a Trump más de 100 veces durante su primer mandato presidencial, cuando Becerra era fiscal general del estado. Afirma que, como gobernador, adoptaría una postura similar frente a Trump en temas como la inmigración y la política ambiental.
- Hilton recibió el respaldo de Trump para el cargo de gobernador, a quien él mismo apoyó durante la primera campaña presidencial de Trump en 2016. Ha dicho que espera tener una relación positiva y de colaboración con el presidente y cree que esa relación ayudará a California a obtener más apoyo federal.
- Rompiendo con Newsom y el Partido Demócrata estatal, Becerra votó a favor de la Proposición 36, la medida aprobada por los votantes en 2024 que endurece las penas por delitos, y afirma que financiaría por completo sus disposiciones y se aseguraría de que a los acusados se les brinden tratamientos contra las drogas ordenados por la corte para evitar que cumplan penas de cárcel. Sin embargo, no ha respaldado penas penales más largas o más estrictas en general, argumentando que esa decisión debe dejarse en manos de los jueces. Apoya la ley de santuario de California y la defendió ante los tribunales durante la primera administración de Trump.
- Hilton reabriría las prisiones estatales cerradas, reduciría la práctica de la liberación anticipada basada en la buena conducta de los presos y potenciaría los programas de rehabilitación en las prisiones. Se enfoca especialmente en flexibilizar las restricciones de una ley estatal contra la discriminación que impide a la policía detener a personas en la calle. Quiere derogar la ley de santuario de California que limita la cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Apoya la reducción de las restricciones a la posesión y el uso de armas de fuego.
- Becerra fue durante mucho tiempo partidario de un sistema de salud de pagador único, pero, al igual que Newsom, ha modificado su postura para apoyar ahora la ampliación de la cobertura estatal al mayor número posible de residentes. Intentaría reducir los costos recortando los gastos administrativos de las compañías de seguros, ordenaría a las aseguradoras que cubran más consultas de telesalud y crearía un fondo estatal para reclutar y retener a más trabajadores de la salud, ofreciendo beneficios como el pago de préstamos estudiantiles.
- La política principal de Hilton en materia de salud consiste en poner fin a la cobertura de MediCal que ofrece el estado de California a los inmigrantes indocumentados y destinar esos fondos a reducir los costos de atención médica para los residentes legales. Aunque no ha propuesto medidas concretas para lograrlo, afirma que quiere fomentar una mayor competencia al permitir la entrada de más aseguradoras al mercado y evitar la consolidación entre proveedores, como clínicas y hospitales.
- Becerra dice que apoya que el estado prohíba a los menores de 16 años usar las redes sociales. Quiere que California analice los impactos económicos y laborales de la IA y afirma que impulsará políticas que exijan a los desarrolladores de IA ser transparentes sobre cómo se utiliza la tecnología en las decisiones laborales. También quiere utilizar la IA para que el gobierno sea más eficiente.
- Hilton, quien usa un celular plegable, ha expresado su preocupación por el uso de las redes sociales por parte de los niños y por la posibilidad de que la inteligencia artificial genere desigualdad económica. Sin embargo, se ha negado a respaldar cualquier regulación o prohibición, y busca reducir las regulaciones para que la industria de la inteligencia artificial siga creciendo en California. También quiere fomentar, sin recurrir a la legislación, una sociedad en la que ningún niño menor de 16 años use un teléfono inteligente.
- Becerra no ha presentado ninguna propuesta importante en materia de política educativa.
- Hilton apoya la enseñanza fonética y buscaría retener a los niños en tercer grado si no tienen un nivel de lectura adecuado para su grado. Quiere facilitar que los distritos despidan a los maestros y que los padres soliciten que las escuelas se conviertan en escuelas autónomas. Apoya el uso de fondos públicos para que los padres de distritos con bajo rendimiento escolar envíen a sus hijos a escuelas privadas o a otros distritos. Se opone a la ley estatal que permite a los jóvenes transgénero competir en los equipos deportivos escolares que elijan.
Los candidatos
Xavier Becerra
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Ex Secretario de Salud de EE. UU., ex fiscal general del estado
- California Faculty Association
- Equality California
- Planned Parenthood California
Steve Hilton
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Exasesor del primer ministro del Reino Unido, expresentador de Fox News
- Presidente Donald Trump
- Nisei Farmers League
- Israeli-American Civic Action Network