Conoce a los candidatos para Comisionado de Seguros

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¿Qué hace un comisionado de seguros?
El comisionado de seguros de California regula el mercado de seguros de propiedad y accidentes más grande del país —incluidos los de vivienda y automotrices—, el cual ha atravesado dificultades en los últimos años debido al aumento del riesgo de incendios forestales y a que las aseguradoras han dejado de emitir pólizas. La disponibilidad de seguros accesibles afecta a los propietarios de viviendas, las empresas, los arrendadores y los inquilinos, a las comunidades locales y a la economía del estado. Quienquiera que resulte elegido tendrá el «segundo trabajo más difícil del estado, solo superado por el del gobernador», afirmó un excomisionado.
Panorama general
Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.
Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como la demora o denegación de reclamaciones por parte de las aseguradoras, el descubrimiento de que los propietarios tenían una cobertura insuficiente o la falta de estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los damnificados por los incendios, frustrados, exigieron la renuncia de Lara.
En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables manifestó estar muy preocupado por el costo del seguro de vivienda y el 43% expresó su total desconfianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.
El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador. Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo "mecanismos claros de aplicación de la ley". Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.
Alrededor de una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos tienen campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.
CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más fondos han recaudado para sus campañas.
Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a la reducción del riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.
Quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650.000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264.000 de 2022.
Los candidatos
Ben Allen
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional:
- Actual senador estatal que dejará su cargo en la Legislatura al finalizar su mandato, donde ha trabajado en temas medioambientales.
- Abogado.
Allen fue elegido en 2014 y cuenta con un sólido historial en temas ambientales, ya que fue el autor de la ley que restringe en gran medida el uso de popotes de plástico y plásticos de un solo uso en el estado. Desde que su distrito se vio afectado por los incendios del condado de Los Ángeles el año pasado, ha redactado leyes para otorgar al departamento de seguros más facultades de aplicación de la ley y para establecer un programa de préstamos destinado a la resiliencia ante los incendios forestales. Si es elegido comisionado, quiere aumentar el personal del departamento de seguros para atender las quejas de los consumidores. También impulsaría que California reconsidere dónde construye.
Jane Kim
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional:
- Abogado
- Defensor del consumidor
- Ex supervisor de San Francisco
- Director del Partido de las Familias Trabajadoras en California
La exconcejala de San Francisco logró que los residentes de la ciudad tuvieran acceso gratuito a los colegios comunitarios, la aprobación de la primera ordenanza estatal que estableció un salario mínimo de 15 dólares y una ordenanza de protección a los inquilinos para evitar desalojos injustos. Kim quiere establecer un «seguro contra desastres naturales para todos», una autoridad estatal financiada con las primas pagadas a las compañías de seguros que garantizaría la cobertura ante incendios forestales e inundaciones. También ampliaría el programa de seguros de auto de bajo costo de California.
Las problemáticas
- Allen señaló que las medidas de mitigación a nivel doméstico y comunitario deberían contribuir a que los vecindarios sean más resilientes, lo que reduciría el riesgo y mejoraría la asegurabilidad.
- Kim quiere mejorar la disponibilidad de los seguros de vivienda vinculándola a la capacidad de las compañías de seguros para vender seguros de automóvil en el estado.
- Allen dijo que ampliar el acceso a un programa de seguro de bajo costo a toda la población podría perjudicar a los conductores de bajos ingresos que realmente lo necesitan.
- Kim quiere ampliar a todos los conductores de California un programa estatal que permite a los conductores de bajos ingresos obtener un seguro a bajo costo.
- Allen exigiría a las aseguradoras que proporcionaran informes en tiempo real sobre los retrasos y las reclamaciones pendientes tras un desastre, y que explicaran los motivos de las denegaciones de reclamaciones. Aumentaría el personal encargado de atender las quejas y nombraría a un defensor del consumidor en el departamento de seguros.
- Kim buscaría una forma de congelar las tarifas cuando un asegurado presente un reclamo y sancionaría a las aseguradoras por retrasar la tramitación de los reclamos. Crearía un tablero público que muestre el historial de las aseguradoras en materia de reclamos.
- Allen se enorgullece de haber redactado la Proposición 4, la medida sobre bonos climáticos aprobada por los votantes en 2024. Apoya que se haga responsable a la industria de los combustibles fósiles por su papel en el cambio climático y el aumento del riesgo de incendios forestales.
- Las compañías de seguros deberían dar a conocer cómo gastan las primas de los asegurados, incluyendo si apoyan financieramente a la industria de los combustibles fósiles, dijo Kim.
- Allen involucraría a funcionarios locales y estatales, bomberos, constructores y al sector de seguros en la planificación del desarrollo, entre otras cosas, evitando construir en zonas de alto riesgo de incendios y alentando a la gente a alejarse de esas zonas.
- Kim dijo que, si bien el estado debe dejar de construir en zonas de alto riesgo, es inevitable que, con el tiempo, otras zonas pasen a considerarse de alto riesgo.
- Allen quiere aumentar la supervisión de la aseguradora de último recurso contra incendios y hacer que rinda más cuentas ante el departamento de seguros.
- “Un seguro contra desastres naturales para todos” reduciría la necesidad del Plan FAIR, aunque Kim señaló que seguirá siendo importante contar con una aseguradora de último recurso. El plan debe rendir más cuentas, afirmó.