Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Conoce a los candidatos para Comisionado de Seguros

Por Levi Sumagaysay
Publicado en October 2, 2026 at 11:23 AM PDT
Leer en español

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para la Elección General de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace un comisionado de seguros?

El comisionado de seguros de California regula el mercado de seguros de propiedad y accidentes más grande del país —incluidos los de vivienda y automotrices—, el cual ha atravesado dificultades en los últimos años debido al aumento del riesgo de incendios forestales y a que las aseguradoras han dejado de emitir pólizas. La disponibilidad de seguros accesibles afecta a los propietarios de viviendas, las empresas, los arrendadores y los inquilinos, a las comunidades locales y a la economía del estado. Quienquiera que resulte elegido tendrá el «segundo trabajo más difícil del estado, solo superado por el del gobernador», afirmó un excomisionado.

Panorama general

Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.

Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como la demora o denegación de reclamaciones por parte de las aseguradoras, el descubrimiento de que los propietarios tenían una cobertura insuficiente o la falta de estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los damnificados por los incendios, frustrados, exigieron la renuncia de Lara.

En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables manifestó estar muy preocupado por el costo del seguro de vivienda y el 43% expresó su total desconfianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.

El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador. Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo "mecanismos claros de aplicación de la ley". Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.

Alrededor de una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos tienen campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.

CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más fondos han recaudado para sus campañas.

Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a la reducción del riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.

Quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650.000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264.000 de 2022.

Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

Los candidatos

State Sen. Ben Allen. Photo courtesy of California State Senate
State Sen. Ben Allen. Photo courtesy of California State Senate

Ben Allen

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional:
    • Actual senador estatal que dejará su cargo en la Legislatura al finalizar su mandato, donde ha trabajado en temas medioambientales.
    • Abogado.

      Allen fue elegido en 2014 y cuenta con un sólido historial en temas ambientales, ya que fue el autor de la ley que restringe en gran medida el uso de popotes de plástico y plásticos de un solo uso en el estado. Desde que su distrito se vio afectado por los incendios del condado de Los Ángeles el año pasado, ha redactado leyes para otorgar al departamento de seguros más facultades de aplicación de la ley y para establecer un programa de préstamos destinado a la resiliencia ante los incendios forestales. Si es elegido comisionado, quiere aumentar el personal del departamento de seguros para atender las quejas de los consumidores. También impulsaría que California reconsidere dónde construye.

Jane Kim. Photo courtesy of Jane Kim’s campaign
Jane Kim. Photo courtesy of Jane Kim’s campaign

Jane Kim

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional:

    • Abogado
    • Defensor del consumidor
    • Ex supervisor de San Francisco
    • Director del Partido de las Familias Trabajadoras en California

      La exconcejala de San Francisco logró que los residentes de la ciudad tuvieran acceso gratuito a los colegios comunitarios, la aprobación de la primera ordenanza estatal que estableció un salario mínimo de 15 dólares y una ordenanza de protección a los inquilinos para evitar desalojos injustos. Kim quiere establecer un «seguro contra desastres naturales para todos», una autoridad estatal financiada con las primas pagadas a las compañías de seguros que garantizaría la cobertura ante incendios forestales e inundaciones. También ampliaría el programa de seguros de auto de bajo costo de California.

Las problemáticas

Financiamiento de campaña

Tags

Politics Política y elecciones
Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News